Kellemetlen a Biden-család botránya, de a Facebook válasza sokkal veszélyesebb

Jelentős mennyiségű kompromittáló anyag került elő Hunter Bidenről, Joe Biden demokrata elnökjelölt fiáról, aki állítólag egy ukrán energiavállalat igazgatósági tagjaként drogos bulikban vett részt, örömlányok kíséretében. Önmagában Hunter Biden múltja nem újdonság, hiszen a sztori még a bőven az anyag előkerülése előtt lezajlott elnökjelölti vitán is előkerült, az új anyagok szerint viszont Joe Biden, még Obama alelnökeként is találkozott az energiacég egyik vezetőjével. Nem valószínű, hogy az incidens jelentősen rontja Biden elnöki esélyeit, sokkal aggasztóbb az, hogy az eredetileg a New York Post által írt cikket tűzzel-vassal irtani kezdte közösségi felületeiről a Facebook és a Twitter, mert annak tartalma szerintük nem ellenőrizhető. Az, hogy egy közösségi oldal ilyen módon beleavatkozik egy demokratikus választásba és egy mainstream médiatermék munkájába, még sosem volt korábban tapasztalható és a jövő politikai eseményei kapcsán is nagyon komoly következményekkel járhat.