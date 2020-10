2021-es hosszú hétvégék: érdemes már most foglalni, ha utazni szeretnél

Veres Dóra Cikk mentése Megosztás

A tavaszi sokk után nyáron fellendült a belföldi turizmus, azonban a kereskedelmi szálláshelyek forgalma messze elmaradt a tavalyitól. A decemberi ünnepi szezon mindig kiemelkedő, egyelőre úgy tűnik, most sem lesz ez másképp, a járvány sem szegi a magyarok utazási kedvét, bizonyos szálláshelyekről már le is csúszott, aki most foglalna. Sőt, érdemes már most gondolni a jövő évi hosszú hétvégékre vagy akár a nyaralásra is, mert aki korábban lép, nagyobb kedvezményekkel tud szobát foglalni.