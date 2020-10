Koronavírus Magyarországon: megérkeztek a szombat reggeli adatok

1820 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 56 098 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 38 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1390 főre emelkedett - közölte a koronavirus.gov.hu kormányzati portál. 11 791 tesztelés történt az elmúlt 24 órában, a pozitív tesztek aránya 15% körüli.

Az elmúlt egy hétben átlagosan napi 1612 főt regisztráltak fertőzöttként, a mostani 1820 tehát az elmúlt hét átlagánál magasabb.

A halottak száma 40 volt az elmúlt hét nap átlagában, a mostani 38 ettől szerencsére elmarad.

2245 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 205-en vannak lélegeztetőgépen. A kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen lévő száma is két hét alatt emelkedett a duplájára.

16 007 -en viszont már meggyógyultak, így az aktív fertőzöttek száma most 38 701 fő.

Az aktív fertőzöttek 29 %-a, az elhunytak 37%-a, a gyógyultak 29%-a budapesti.

11 791 tesztelés történt az elmúlt 24 órában, a pozitív tesztek aránya 15% körüli. Hatósági házi karanténban jelenleg 27 859 fő tartózkodik.

Budapest és Pest megye után Borsod-Abaúj-Zemplén megyében fertőződtek meg a legtöbben az elmúlt egy hétben.

A kormány csütörtökön közzétett rendelete alapján kötelező a maszkviselés a szabadtéri rendezvényeken és a sportrendezvényeken is. A sportrendezvények helyszínén és a szabadtéren megtartott gyűlésen maszkot kell viselniük a résztvevőknek. A sportrendezvényeken nem kell maszkot viselniük a sportolóknak, az edzőknek, a mérkőzésvezetőnek, a versenybírónak és a segítőinek. A gyűlésen felszólaló maszk nélkül mondhatja el felszólalását. Azt, aki a sportrendezvény vagy a gyűlés szervezőjének felszólítása ellenére sem visel maszkot, a rendezvény szervezője köteles felszólítani a helyszín elhagyására.

Emellett továbbra is kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is. 23 óra után a vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket be kell zárni. A diákoknak ma elkezdődött az őszi szünet. Fontos, hogy beteg, tünetes gyermeket lehetőleg most ne vigyünk a nagyszülőkhöz és olyan szabadidős programra, ahol zárt térben sokan vannak. Az őszi szünetben az iskolákban fertőtlenítő nagytakarítást végeznek - hívta fel a figyelmet a kormányzati portál.

Címlapkép: Getty Images