Alacsony ár és magas növekedés? Mutatjuk a legjobb szélenergiás részvényeket

A legtöbb elemzés szerint a napenergia bővülhet a legnagyobb mértékben a következő évtizedben, de ez nem azt jelenti, hogy ez lenne az egyetlen megújuló energiaforrás, ami előtt szép jövő áll. A második helyen mindenképpen a szélenergiát lehetne említeni, ami ráadásul már jobban bejáratott és nagyobb szektor a napenergiához képest, így igazi nagyvállalatok is vannak a területen, főleg Dániában, mint az Orsted és a Vestas, de egyébként is jellemzően több az európai cég. Emellett vannak szép számban ázsiai vállalatok is, amelyek főként alacsonyabb hozzáadott értékű alkatrészeket gyártanak külföldi exportra is. Megnéztük, hogy melyik nagyobb szélenergiás cégek részvényeinek árazása lehet vonzó befektetési szempontból és melyek tűnnek túlárazottnak.