Most spúr, később úr – Így lehet a spórolásból meggazdagodni

A legtöbbünk számára az, hogy mennyit keresünk lényegében adott, nehezen tudunk rajta jelentősen változtatni. Ugyanígy az is erősen véges, hogy jobb befektetéssel mennyi hozamot tudunk szerezni a pénz- és tőkepiacokról. De az, hogy mire mennyit költünk, már egyértelműen a saját kezünkben van, és ez egy sokkal erősebb fegyver, mint gondolnánk. A durván fogyasztástúlsúlyos életünk átalakításával megsokszorozhatjuk a jövőben elérhető vagyonunkat, sőt, akár a szó azon értelmében gazdagok is lehetünk, hogy nem fogunk tovább rászorulni a munkára. Ebben a cikkben a személyes pénzügyek kezelésének egy újhullámos trendjéről, a pénzügyi minimalizmusról fogunk beszélni. Bemutatjuk, hogy miért is kulcsfontosságú a legtöbbünk számára, hogy újragondoljuk a saját költségvetésünket.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Néhány különleges embert leszámítva, a többség nem igazán bánná, ha egy csapásra gazdaggá válna. Egy kisebb részük pedig aktívan tesz is érte, hogy ha nem is azonnal, de egyszer összejöjjön a nagy pénz. A dolog nem éppen egyszerű, és az emberek többsége emiatt már rég le is mondott arról, hogy valaha gazdag lesz. Pedig nem biztos, hogy ez teljesen reménytelen.

Persze, egyáltalán nem mindegy, mit is értünk gazdag alatt, hiszen az nem egy statisztikai kategória. Ebben a cikkben, és úgy általában a pénzügyi minimalizmusról szólva később is, mi csak szűken azt fogjuk érteni alatta, hogy az ember hétköznapi megélhetése nem függ a munkájától. Másképpen szólva: ha felmond és nincs semmi más jövedelemforrása, akkor is meg tud élni a befektetéseiből, ameddig csak a kedve tartja.

Ez mindenképpen sok pénzt igényel, még ha valaki egészen visszafogott életvitelt is folytat, akkor is szüksége van havi néhány százezer forintra a kiadásai fedezéséhez. Ha például havi 300 ezerből akar megélni, ami évi 3,6 millió, akkor a 4%-os szabályt használva ehhez 90 millió forint befektetésre van szüksége. Ez utóbbi lehet akár pénz- és tőkepiaci befektetés, vagy valami alternatív, rendszeres pénzáramlást nyújtó eszköz is, mint például két jól kiadott budapesti lakás.

Ennyi pénz kell

90 millió az sok pénz itthon, de nem elérhetetlen. Persze, ha valaki ennél is magasabb életszínvonalat akar magának, például mert gazdagnak is szeretne látszani a többség előtt, akkor ennél jóval több befektetés kell. A 4%-os szabállyal ugyanakkor egészen objektíven kiszámolható, hogy milyen esetben mennyi. De mi maradjunk a hétköznapi 300 ezres életszínvonalunknál, amihez ugye 90 milliót kell összegyűjtenünk. Vegyük hát most át, pontosan hogyan is lehet ezt elérni: mit mondanak erre az újhullámos pénzügyi minimalisták és a FIRE mozgalom hívői?

Három fontos területet kell ehhez alaposan kibeszélnünk, de valójában a legtöbbünk számára csak az egyik lesz igazán meghatározó. Ez a három tényező mégpedig a következő:

Mennyi bevételünk van és azt miként tudjuk maximalizálni? Mennyi kiadásunk van és azt hogyan tudjuk minimalizálni? Miként tudjuk a megtakarításaink hozamát maximalizálni?

Az első a többség számára adottság mert a kialakult élethelyzetük miatt nem nagyon tudnak rajta változtatni. Nem mindenki esetében van ez persze így, a fiatalok például jóval szabadabban mozoghatnak. Ők ha rászánják magukat, könnyen átléphetnek egy jobban fizető iparágba, mint amilyen a pénzügyi, az informatikai vagy a mérnöki terület. A legtöbbünk viszont már elvégzett egy-két iskolát, bedolgozta magát a munkahelyére, és legfeljebb abban bízhat, hogy a karrierjében feljebb tud még lépni.

Nyilván, a jövedelmünk életpályája nagyon fontos, és itthon kiemelten megéri magunkba fektetni, mert jelentősek a fizetésbeli különbségek a képzett és a képzetlen munkaerő között. Meg az egyes iparágak között is, így tényleg nem mindegy, hogy merre rohamozunk. A többség ugyanakkor már rajta van egy úton, amin nem feltétlenül tud vagy szeretne változtatni, és ebben a cikkben most nem arra akarjuk őket sarkallni, hogy legyenek mindenképpen pályaelhagyók, ha nem keresik meg a KSH szerinti átlagfizetés négyszeresét (ami bruttó 1,6 millió forint jelenleg).

A jó fizu nem elég

Pusztán magas fizetésből meggazdagodni nagyon nehéz, még azoknak is, akik vezetőként akár az előbb említettnél is nagyobb bért kapnak. Pedig már ők sincsenek annyira sokan itthon. A nagy többségnek pedig egyértelműen valami másra is szüksége van a fizetésen felül.

No persze nem valami befektetési csodára vagy egyéb kókler meggazdagodási ötletre, mint amilyen az MLM. Sem a trükkös sales modellekben, sem pedig a befektetési piacon nincsenek csodák vagy tartósan kiugró hozamok. Aki ennek az ellenkezőjét állítja, azt messze el kell kerülni, mert vagy teljesen buta, vagy nagyon rossz szándékú. Egyik sem szerencsés tulajdonság.

A megtakarításaink helyes befektetése viszont sok figyelmet igényel, és erre nem szabad sajnálni az időnket. De van egy felső korlát, amit ezzel el lehet érni, és annál több reálhozamra nem nagyon számíthatunk. Nem lehet örökké eltalálni a helyes irányt, és a piacok növekedése sem szakadhat el a makrogazdasági trendektől, ami itthon pár százalékos reálnövekedést jelent. Jobb időkben. Bizonyos szempontból a befektetési környezetet és az abból elérhető hozamunkat ugyanúgy adottságnak vehetjük, mint a fizetésünket. Odafigyeléssel és kemény munkával mind a kettőn lehet javítani, de ez a többség számára még nem lesz elég ahhoz, hogy meggazdagodjon. Pedig a mi fentebb taglalt gazdagsági fogalmunk azért egészen szerénynek nevezhető.

Ebből a levezetésből kifolyólag pedig nem marad más út, minthogy a kiadásainkkal kezdjünk el foglalkozni. Keresünk amennyit keresünk a jól bejáratott munkahelyünkön és hoznak amennyit hoznak az indexkövető befektetési alapjaink (csak hogy egy könnyen kialakítható jó példát mondjunk a befektetésekre). A pénzügyi függetlenségért folytatott küzdelem viszont csak innen indul.

Spórolni kell, de keményen

A spórolás matematikája ebben a történetben a következő: ha a 100 egység pénzükből 10-el kevesebbet költünk el, akkor 10-el több lesz befektetve. Ha ez a megtakarítás úgy állt elő, hogy tartósan kiiktattunk valami fölösleges dolgot az életünkből, akkor a hatása kétirányú lesz: innentől kezdve mindig 10-el kevesebb lesz a kiadásunk, miközben 10-el több a megtakarításunk. Tehát nemcsak több pénzt teszünk majd be a befektetési számlánkra (hogy több hozamot termeljen), hanem végső soron kevesebb felhalmozott vagyonra is lesz szükségünk, hogy önállóan finanszírozni tudjuk magunkat (mert ennyivel kevesebbet költünk a továbbiakban).

A következő egyszerű matekkal belátható állításunk pedig az, hogy a tipikus fogyasztástúlsúlyos felállásból – például ahol a pénzünk 95%-át elköltjük és csak 5%-ot takarítunk meg – a megtakarítás felé való elmozdulásnak jóval nagyobb arányú lesz a jövőbeli vagyonhatása, mint a mindenkori fogyasztásunk visszaesése. Ezt egy példán érzékeltetve, ha a 100 pénzünkből eddig 99-et el elköltöttünk és 1-et tettünk csak félre, akkor ha összehúzzuk kicsit a takarót, és 10-re növeljük a perselybe dobott érmék számát akkor a következőt tapasztaljuk majd:

A fogyasztásunk 99-ről 90-re csökkent, ami kerekítve 10%-os életszínvonal visszaesés. (Feltéve, ha egyenlően hasznosak számunkra a fogyasztási cikkek. Általában nem azok.)

Eközben viszont 1-ről 10-re nőtt a rendszeres megtakarításunk. Vagyis minden évben 10-szer annyi pénzünk fog kamatozni vagy tőkepiaci hozamot termelni nekünk. Minden más változatlansága mellett ez 1000%-os javulást jelent a jövőbeli vagyoni helyzetünkben.

Akármilyen szimulációt is végzünk, azonos feltételek mellett a nagyobb megtakarítás igen jelentős kihatással lesz arra, hogy mennyire gazdagszunk meg. A pénzügyi minimalisták és a FIRE mozgalom hívői pontosan erre az egyszerű összefüggésre döbbentek rá, és ez alapján döntöttek úgy, hogy a fogyasztói társadalommal szembemenve, ők nem fogják a keresetük túlnyomó részét elkölteni. Hanem megtakarítanak, hogy az összegyűlő pénz áldásos hatásait később jobban kiélvezhessék.

Ezekből a megállapításokból építkezhet egy pénzügyi minimalista ember, aki tudatosan, egy jól belőtt cél mentén spórol. Ha valakinek mind a három fő tényező jól alakul az élete során (fizetés, megtakarítás, befektetés), akkor a gazdagság szűken vett értelmezése még kiugró szerencse és nyertes lottószelvény nélkül is elérhető. Természetesen az ördög a részletekben rejlik, ezért a későbbiekben még tovább fogjuk boncolgatni ezt a személyes pénzügyekről szóló témát itt a Portfolio Prof hasábjain.