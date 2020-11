Koronavírus: Orbán Viktor csaknem teljes lezárást jelentett be Magyarországra

"A járvány Európában továbbra is felszálló ágban van. A járvány kezdet óta Magyarországon 109 ezren, Európában 8 milliónyian betegedtek meg. Tapasztalataink szerint a járvány lefolyása Magyarországon 1-2 hét késéssel követte az ausztriait" - vezette fel az intézkedések hátterét Orbán Viktor. "A kórházakat ugyan felszereltük, és minden rendelkezésre áll, ágy, lélegeztetőgép, maszk, védőfelszerelések, az orvosaink és ápolóink is emberfeletti munkát végeznek, de ők is emberek és számuk véges. Ráadásul a vakcina megérkezéséig még több hét van hátra" - folytatta.

Ha ilyen ütemben nő a fertőzöttek száma, akkor az orvosaink és az ápolóink, vagyis a kórházaink nem bírnak megbirkózni a rájuk nehezedő teherrel

- jelentette ki Orbán Viktor. "Ezért ezt a terhet, vagyis a megbetegedések számát csökkentenünk kell, a maszkviselés önmagában már nem lassít eléggé, ezért a járvány terjedését akadályozó további intézkedéseket kell bevezetnünk" - magyarázta a kormányfő.