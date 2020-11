Elindult a Portfolio új rovata: jönnek az exkluzív elemzések, vélemények

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A Portfolio jól ismert szakmai tartalmai mellett elindítottuk új rovatunkat, ahol az egyes iparágak elismert szakértői írják le véleményüket, meglátásaikat aktuális, a mindennapi életünket és a vállalatok működését befolyásoló témákban. Az On The Other Hand névre keresztelt rovatunkban a szerzők írnak makrogazdasági, gazdaságpolitikai, társadalompolitikai, befektetési és tőzsdei témákról egyaránt, így szó lesz a magyar és a globális gazdaság helyzetétől és kilátásaitól kezdve a vállalatok növekedési lehetőségein keresztül egészen az oktatás vagy az egészségügy helyzetéig.

Mindezekről a témákról – és még többről – az egyes területekre leginkább rálátó szakértők, közgazdászok, elemzők, vállalatvezetők, befektetők, kutatók írnak nap mint nap exkluzív cikkeket a Portfolio olvasói számára. A rovat valóban hasznos és érdekes olvasnivalót biztosít a gazdaság szereplői, illetve a vállalatok, a befektetések világa iránt érdeklődők számára, és nem felejtkezünk meg azokról sem, akik egyes iparágakba szeretnének mélyebb betekintést nyerni.

Ha érdekelnek többek között Bartha Attila (TK PTI) és Bod Péter Ákos (Corvinus Egyetem) makrogazdasági és gazdaságpolitikai elemzései, Baja Sándor (Randstad) munkaerőpiaci előadásai, Farkas András (Nyugdíjguru) nyugdíjjal és megtakarításokkal kapcsolatos cikkei, Oszkó Péter (OXO Holdings) vállalatoki szféráról szóló elemzései, szívesen olvasnád Balogh Petya (Baconsult) angyalbefektető gondolatait vagy Horgos Lénárd (Absolvo) vállalati sztorijait, akkor ez lesz a kedvenc rovatod, mert személyesen ők írnak a Portfolio olvasói számára!

Akkor is szeretni fogod ezeket a cikkeket, ha kíváncsi vagy, hogyan látják Magyarország legismertebb banki elemzői az ország és a világ jövőjét, ugyanis rendszeresen publikál majd Árokszállási Zoltán és Nyeste Orsolya (Erste), Kondrát Zsolt (GPM Network), Kuti Ákos (MKB - Danube Capital), Németh Dávid (K&H), Török Zoltán (Raiffeisen) és Virovácz Péter (ING) is.

A gazdasági helyzetet a piac oldaláról Forián-Szabó-Gergely (Amundi) és Kovács Krisztián (Concorde) világítja meg olvasóink számára. Zara László (Adótanácsadók Egyesülete) a gazdasági folyamatok mögött meghúzódó legfontosabb adózási és adóváltozási kérdéseket mutatja be. Vámos György (OKSZ) pedig a fogyasztásról, a kereskedelmi folyamatokról ír.

De nem csak a gazdaság, a vállalatok és a befektetések világát követjük: itt lesz velünk Radó Péter (CEU) oktatáskutató és Kemenesi Gábor virológus is.

Miután a rovat most indul, így a rendszeres szerzői körünk folyamatosan bővül. Érdekes, elismert, nagynevű szerzőket kértünk fel és keresünk meg a következő időszakban! Rendszeresen publikáló külsős szakértőink emellett a rovatban vendégszerzők cikkei is folyamatosan megjelennek majd.

Tarts velünk, és keresd a friss On The Other Hand tartalmakat a Portfolio címlapján vagy a rovat oldalán!