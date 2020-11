Amerikai elnökválasztás: itt a fordulat Donald Trumptól

Több mint egy hete vált nyilvánvalóvá, hogy Joe Biden demokrata jelölt nyerte a 2020-as amerikai elnökválasztást. A jelenlegi elnök Donald Trump azonban egészen eddig nem volt hajlandó elismerni vereségét, sőt, csalást emleget rendszeresen.

Donald Trump azt is elmagyarázta, miért gondolja úgy, hogy csalással elvették tőle a győzelmet. Nem engedek szavazatmegfigyelőket, a szavazatokat egy radikális baloldali magáncég, a Dominion gyűjtötte, aminek rossz a hírneve és Texasban nem tudott engedélyt szerezni - sorolta. De ide sorolta még az általa fake médiának nevezett újságokat, csatornákat is.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg