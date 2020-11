Merkely Béla koronavírusos és tüneteket mutat

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt napokban a családom tagjai közül többen is megfertőződtek az új típusú koronavírussal, és sajnos a hét elején az én PCR tesztem is pozitivitást mutatott, tegnap óta pedig már tüneteim is vannak - írta Facebook-posztjában a Semmelweis Egyetem rektora.