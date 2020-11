Kockázatitőke-piac: mit okozott a járvány itthon és Európában?

Visszaesés látszik az első féléves hazai befektetési adatokban. A járvány és annak gazdasági hatásai miatt talán ez nem meglepő. Eközben azonban a hasonló európai adatok alapján rekord év várható a befektetések száma és volumene tekintetében. Nincs elég pénz itthon vagy más tényezők vannak a háttérben?

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A járvány kitörése és a világgazdaság megrogyása természetesen a kockázati és magántőke piacra is kihat. A kiszámíthatatlan környezet megkérdőjelezi az üzleti terveket, a megvalósítási kockázatot, és így a megtérülést is. Iparági elemzők óvatosságot vártak a befektetőktől az első hullám és a lezárások, korlátozások idejére. Mindeközben talán mondanom sem kell, hogy nagyon nem mindegy a GDP-nek és a vállalkozásoknak, hogy az a pár százmilliárd forint kivár vagy „fűti” a gazdaságot.

Visszaesés Magyarországon

Nemrég publikálta a HVCA (Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület – amely a befektetői piac nagyobbik hányadát tömöríti) az idei első félévre vonatkozóan a hazai kockázati és magántőke piac aktivitási adatait. Az elemzőknek igazuk lett: az elmúlt évek azonos időszakához viszonyítva visszaesés látható: 63 vállalkozás jutott közel 10 milliárd forint befektetéshez. A tranzakciók számában és az átlagos tranzakció méretében 30%-os csökkenést láthatunk, és a felére esett a befektetett összeg a 2019 első féléves teljesítményhez képest.

Talán még dermesztőbbek ezek az adatok, ha hozzátesszük, hogy a meglévő alapkezelők és források mellett az állam is igyekezett ellensúlyozni a COVID hatását, és újabb forrást biztosított a vállalkozásoknak. Ilyen a Hiventures Startup Mentő program, ami áprilisban indult 30 milliárd forintos kerettel, egyfajta könnyített eljárásrenddel.

Mi lehet a visszaesés háttérben?

Némely alapkezelők azonnal leálltak az új befektetésekkel, a meglévő portfólió cégekre fókuszáltak, tudni szerették volna, mi történik velük, esetleg kell-e új finanszírozás számukra.

Egyes cégeknek összezuhant a piaca, így a kockázati tőkéseknek nem voltak már izgalmasak.

Számos vállalkozásnak pedig újra kellett rajzolnia az üzleti tervét, ez is hatással volt a folyamatokra és a megvalósuló tranzakciókra.

A piaci rémületet jól mutatja, hogy több alapkezelő (európai szinten mozgalom is indult erre) aktív kommunikációba kezdett, és igyekezett biztosítani a cégeket, hogy COVID ide vagy oda, ők nyitottak a befektetésekre, van pénz, ne ijedjenek meg a vállalkozások. Míg egyesek lefagytak, kivártak, eközben néhány alapkezelő azt tapasztalta, hogy sosem látott felhozatal "esett be" hozzájuk más befektetők befékezése miatt.

Míg a magyar első féléves adatok igazolták az elemzőket, addig az európai, frissen megjelent, már 3 negyedévet összesítő számok alapján mind globálisan, mind európai szinten meglepően jók az adatok a befektetési összegeket és tranzakciók számát tekintve.

Bizonyos mutatókban rekord évre (!) van esély, pedig az európai piacok egésze is GDP visszaeséssel, lezárásokkal szembesül.

Forrás: PitchBook European Venture Report Q3

Pénz nincs? Vagy nem érdemes befektetni?

Tőkéből pedig nincs hiány: továbbra is ott vannak a piacon az utolsó körös Jeremie-alapok, jelentős forrással rendelkeznek a Széchenyi Alapok, a Hiventures, illetve a piaci alapkezelők is, sőt, bizonyos alapkezelők új alapot is indítottak nemrég. Az igazán kivételes cégek pedig – bár miniszteri jóváhagyást követően – nemzetközi befektetőktől is bevonhatnak tőkét (évi 1-2 ilyen tranzakcióra van példa).

Ha tőkebőség van a piacon, akkor az lenne az oka a befektetési volumen csökkenésének, hogy nem érdemes befektetni egy válság közepén? Megértve persze az óvatosabbakat, de amint csökken a bizonytalanság, bíztatnám az összes befektetőt, hogy tárja ki az ajtót a tehetséges csapatok előtt! Már talán közhely, de az ínséges idők mindig is kreatív megoldásokra késztették a vállalkozókat is. Ne feledjük, hogy a 2008-2009-es recesszió idején indult a WhatsApp, az Uber, a Slack vagy az Instagram. Könnyen lehet, hogy a következő nagy magyar sikersztori már érlelődik.

Az úgynevezett ökoszisztéma persze dolgozik azon, hogy legyen hova befektetniük a kockázati tőkéseknek, szinte minden héten van egy hackathon, egy pitch esemény, indul egy új akcelerátor program. De akkor mire várnak még a befektetők, miért nem jobbak a hazai adatok? Ha figyelmesen olvassuk a híreket, akkor azt látjuk, hogy nem restek ők sem, vannak befektetések. Csak nem feltétlenül itthon. Ha nem találnak elég vagy jó befektetési lehetőséget a magyar piacon, menniük kell a határokon túlra. Így az is látszik, hogy egyre nő a magyar alapkezelők régiós vagy európai befektetéseinek száma is.

Szóval járvány ide vagy oda, kedves vállalkozók, kössük fel a nadrágot, mert tény, hogy van pénz, csak ambíció, tervezés, felkészülés kell, és persze nemzetközi szinten is versenyképes üzleti potenciál, a befektetést követően pedig agilis megvalósítás!



Az „execution risk” ugyanis az egyik legnagyobb a mai – tőkéből gyors növekedést remélő – magyar cégeknél. A jó ötlet, az innovatív termék önmagában nem elég a sikerhez, ha lassan, fókusz nélkül, gyenge csapattal akarnak nekivágni a nemzetközi növekedésnek, az bizony jelentős befektetési kockázatot jelent.

Címlapkép: Getty Images