A brutális járvány után rajtunk is múlik, mire jutunk

Alig egy éve, mondhatjuk a „boldog békeidőkben”, amikor a világ- és nemzetgazdasági előrejelzésekben sem volt nyoma a pandémiás helyzet és a vele járó gazdasági visszaesés közeli bekövetkezésének, magam is a „normál” közgazdasági gyökerű problémákat, a Brexitet, az ázsiai fejlődés belső feszültségeit, egyenetlenségeit, az innovációs képességek hiátusait soroltam az európai felzárkózásunk kockázatai közé. A korábbi, könyvtárnyi irodalomban elemzett válságok a zabolátlan túlköltekezésből, hibás beruházási politikából, a kapitalizmus természetes ciklikusságából, kockázatos pénzpiaci innovációkból származtak. Ez a mostani krízis merőben új, ismeretlenségével, bénító hatásával, félelemkeltő bizonytalanságával. Eddig a világ az együttműködésről szólt, most pedig – úgy vélem, a válságnak is tulajdoníthatóan – a különböző érdekütközések súlyosbodásával, akár ürügyeket keresve, a kiszorítások, a bezárkózás irányában halad.

Tart a járvány második, brutális hulláma és várható a harmadik. Mindez nálunk is kétségessé tette a koratavasszal még lehetőségnek tartott „visszapattanás”, a növekedés pályájára történő gyors visszatérés reményét. Késő ősszel már inkább azt kell mondanunk, ha egyszer vége lesz, akkor a kisebb károkkal történt „túlélés”, és az így megnyert új induló pozíció lesz az érték és eredmény.

Ma arról beszélhetünk, hogy „tartjuk magunkat”. Az első félév vártnál gyengébb teljesítménye után a harmadik negyedév az előrejelzői prognózisoknál lényegesebb jobb eredményeket hozott, és bízhatunk a negyedik negyedév várható, viszonylag kedvező számaiban is. A statisztikai, mérési bizonytalanságokat is figyelembe véve annyi mondható, hogy – a ma rendelkezésre álló legfrissebb honi kutatói, üzleti és nemzetközi szervezeti előrejelzések szerint – konszenzus van abban, hogy az éves GDP visszaesése megállhat a 6-7 százalékos tartományban, az államháztartás negatív egyenlege meghaladhatja a GDP 8 százalékát, a GDP-arányos államadósság mértéke pedig megközelítheti a 80 százalékot. Ezek megerősítik a kormányzati várakozásokat.

Ez a néhány, legkevésbé sem szívderítő adat még így is rendre jobb, mint az örök mércének tekintett uniós átlag. Magam úgy gondolom azonban, hogy nem „mások” nehézségeinek méricskélése a vigasztaló lényeg. Sokkal inkább az, hogy a rendelkezésünkre álló forrás, gazdasági erő önmagunkhoz mérten mire elég, s merre tartunk.

Törékeny kilábalás

Bizakodásra ad okot, hogy a harmadik negyedévben, ha törékenyen is, de megindulni látszik itthon a válságból való lassú kilábalás. A legtöbb nemzetgazdasági ág teljesítménye nőtt negyedéves alapon, elmozdult a holtpontról a beruházási tevékenység. Kiemelkedik a jármű, számítógép, optikai eszközök gyártása, az élelmiszeripar termelése. Az előző év azonos időszakához viszonyított csökkenést mérsékelte az infokommunikáció, a pénzügyi szolgáltatások teljesítményének növekedése.

A foglalkoztatási, munkanélküli adatok is reménykedésre adnak okot. Noha – elsősorban a turizmus, vendéglátás súlyos visszaesése miatt – tízezrekkel dolgoznak kevesebben, mint az előző év ugyanezen szakaszában, és meglódult az álláskeresők száma is, látszanak a munkahelyvédelmi akcióterv első eredményei. Az is kitűnik, hogy a vállalkozói szféra egy része – például a kiszállítás, az étkeztetés, vagy az online rendelés – az új feltételeket lehetőségként éli meg. A lassút, a lassan alkalmazkodót, a külső segítségre várót jobban sújtja a járvány, de őket sem lehet magukra hagyni, új esélyt kell számukra nyújtani, és mindnyájunk érdekében szolidárisnak kell lenni azokkal, akik a válság okán munkájukat vesztették és végletesen nehéz helyzetbe kerültek.

Elkerülhetetlen hiány

Tény, hogy az államháztartás emelkedő hiánya kevésbé a gazdasági visszaesésnek, valamint az adócsökkentések, kedvezmények miatti bevételkiesésnek tulajdonítható, hanem inkább a járvány miatti egészségügyi és gazdaságvédelmi – belső forrásteremtésből nem fedezhető – pótlólagos kiadásnak. Ezek pedig elkerülhetetlenek, nincs választási lehetőség. Most a szűkmarkúság, a szokásos megszorító „takarékosság” nem hozhat válságkezelést. Ellenkezőleg, az emelkedő pályára való visszatérés esélyét rombolja le. Magyarország a válságkezelés közepette vállalta, hogy megfelelő mennyiségű pénz álljon rendelkezésre a koronavírus-járvány elleni küzdelemhez és a gazdasági kilábalás segítéséhez. Ehhez megvan a pénzpiaci mozgástér, a belső megtakarítások emelkednek, s a külső finanszírozás feltételei is adottak.

A koronavírus-járvány olyan helyzetet idézett elő, hogy egyre bonyolultabb döntéseket kell meghozni egyre rövidebb idő alatt és egyre kisebb kockázattal. Minőségi, célzott finanszírozásra van szükség ahhoz, hogy 2020-ban a tervezettnek akár tízszeresére, 3600 milliárd forintra növekvő központi költségvetési pénzfogalmi hiány által teremtett forrás jövő évre áthúzódó hatása is működjön, lendületet adjon. Tudnunk kell azt is, hogy

az államadóság növelésével járó idei költségvetési mozgástér-növelés egyszeri, kivételes és kényszerű alkalom, amely jövőre ilyen mértékben nem ismételhető meg. Inkább előbb, mint utóbb vissza kell térni az egyensúlyokra törekvő költségvetési politikához.

Cselekedni kell!

A legfrissebb elemzői, üzleti várakozásokat ismerve magam is úgy gondolom, hogy a világgazdasági trendekkel is egyezően a jövő év honi gazdasági teljesítménye, háztartási és közösségi fogyasztása már ismét növekedést fog mutatni. Az ideinél lényegesen jobb lehet az államháztartás egyenlege, és ismét csökkenhet a GDP-arányos államadósság. Noha mindez így is „csak” arra ad lehetőséget, hogy 2021. év végére, 2022 elejére a 2019-es pozícióinkhoz jussunk vissza, de ez azt is jelenti, hogy a válság időszakában is fenn tudjuk tartani, majd töretlenül folytatni azokat a társadalmi programokat, amelyeket a bérfelzárkóztatás, az egészségügy, a közlekedés, a hon- és rendvédelem területén megkezdtünk.

A világ pedig nem lesz ugyanaz, mint korábban volt. A vírusválság éles megvilágításba helyezte az összes eredményt és hibát, amiben a lehetőséget is meg kell látnunk a cselekvésre, a javításra. Nyilvánvaló, hogy új kooperációs kapcsolatok építésére, a munkavállalók és a munkát adók közötti szolidaritás erősítésére, nagyvonalú munkanélküli-támogatási rendszer működtetésével a társadalom szövetének őrzésére, az igazán valós teljesítmény elismerésére, az emberi észben, technológiákban gondolkodó befektetésekre van szükség. Ezek együtt rendkívüli érték- és érdekharmonizációs teljesítményt követelnek. Meggyőződésem, rajtunk múlik, mire jutunk!

