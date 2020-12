Koronavírus: olyan lehetőség van Magyarország kezében, amit nem szabad elszalasztani

Több millió favipiravir hatóanyagú gyógyszer van Magyarországon. Már csak az a kérdés, hogyan tudjuk kellő hatékonysággal felhasználni a koronavírusos betegek kezelésében.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Újabb egymillió favipiravir hatóanyagú tabletta érkezett Kínából/Japánból. Ez az a remek hír, amit minden héten olvashatnak azok, akik figyelik a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos fejleményeket. Ennél kevés jobb dolgot lehet hallani a vírussal kapcsolatban, hiszen ez az az antivirális szer, ami minden bizonnyal eléggé hatékonyan gátolja a vírus terjedését. De csak a betegség első szakaszában – és igazából ez a kulcsa mindennek.

A faviparivir használatának tehát van egy fontos feltétele. Mivel a hatóanyag a vírus szaporodását gátolja, ezért a kutatók szerint csak a betegség első fázisában, a tünetek megjelenésétől számított 7-10 napon belül alkalmazható a legnagyobb sikerrel.

„A járvány erősödésével, a kórházi kapacitások szűkülésével egyre kisebb az esély, hogy a betegek a fertőzés e korai fázisában hozzájutnak ehhez a kezeléshez, hiszen jelenleg a favipiravirtartalmú készítményeket csak kórházi kezelés során alkalmazzák” – figyelmeztetett Keserű György Miklós, a Természettudományi Kutatóközpont Gyógyszerkémiai Kutatócsoportjának vezetője, a Koronavírus-kutató Akciócsoport résztvevője az mta.hu-nak adott interjújában.

Magyarországon a koronavírusos betegek alapvetően otthon gyógyulnak, C-vitamint, D-vitamint javasolnak nekik az orvosok, de a favipiravirhoz nem jutnak hozzá. Ezt ugyanis csak kórházban alkalmazzák.

Merkely Béla, a Semmelweis rektora is beszélt erről a kérdésről az ATV-ben. Ő más antivirális szereket említett, azonban azt hangsúlyozta, hogy ezek a gyógymódok elsősorban a fertőzések korai szakaszában tudnak segíteni, hiszen a vírus terjedését gátolják a szervezeten belül. Merkely szerint ha a terápiákat későn alkalmazzák, már akkor, amikor nem annyira a vírus mennyisége számít, hanem a szervezetnek a reakciója uralja a képet, tehát egyfajta citokin vihar van, akkor nem segítenek.

Merkely szerint figyelni kell a tüneteket, és ha rosszabbodik az állapotunk, el kell menni a kórházba. „A legfontosabb az időzítés, én az látom inkább problémának, hogy adjuk a gyógyszert, de sok esetben már egy kicsit későn, mert a beteg később jelentkezik.” – fogalmazott Merkely.

A helyzet azonban talán ennél kissé árnyaltabb. Merkely érvelésének az első fele tökéletes, a második fele azonban erősen kérdéses. Biztos, hogy a betegek fordulnak későn a segítségért, vagy más a probléma? Lehet, hogy az a baj, hogy 3-4 napig kell várni a tesztelésre, aztán újabb 3-4 napig az eredményre? Vagyis meg sem jön az eredmény addig, amíg a favipiravir hatásos lenne. Lehet, hogy az a baj, hogy talán 2500 koronavírus-gyanús beteg fekszik a kórházakban, akikről még azt sem tudjuk, hogy fertőzöttek-e? Mert nincs teszteredményük. Lehet, hogy az a baj, hogy az enyhe tüneteseket, akiknél hatékony lenne a favipiravir, fel sem veszik a kórházak, mert a súlyos betegeket kell ellátniuk? Velük is dugig vannak a kórházak.

A számos kérdés helyett inkább jöjjön egy javaslat. Hiszen valóban favipiravir tabletták milliói állnak rendelkezésre Magyarországon, vagyis az út legnehezebb részén már túl vagyunk, köszönhetően a Kínából és Japánból érkező szállítmányoknak.

Keserű György Miklós úgy érvel, hogy az eddigi ígéretes, a klinikai és a hazai ellátásban szerzett kedvező tapasztalatok lehetőséget adnak arra, hogy a készítményhez akár már az alapellátásban, tehát kórházon kívül hozzájuthassanak azok, akiknél a tünetek felvetik a koronavírus-fertőzöttség esélyét. „Ez a lehetőség nem csak a betegnek jelenthet megoldást, de a korai beavatkozással a kórházak is tehermentesíthetőek lehetnek” – mondta Keserű.

Ha ez még nem is valósul meg ma vagy holnap, érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy egyfajta hibrid megoldással a "még nem kórházi esetnek minősülő", de a "már érdemi tüneteket mutató" betegek otthonukban azonnal kapják meg a favipiravirt.

Mi az a favipiravir?

A favipiravir a japán Fujifilm Toyama Chemical Co. Ltd. vegyülete. A favipiravirt 2014 óta használják (Avigan®, illetve Favilavir® márkaneveken) – döntően Japánban - az influenza okozta fertőzések kezelésére, elsősorban olyan esetekben, amikor a hagyományos gyógyszeres terápiák hatása nem bizonyul kielégítőnek. Magyarországon favipiravir-tartalmú gyógyszer korábban nem volt forgalomban (Egészségkalauz). A favipiravir egy széles spektrumú vírusellenes hatóanyag. Az ezt tartalmazó készítmények több vizsgálatban is hatékonynak bizonyultak az új koronavírus-fertőzéssel szemben, és továbbiak is folyamatban vannak – köztük azé a készítményé, melyet a magyar konzorcium fejlesztett. A gyógyszert influenzafertőzésben számos klinikai vizsgálatban használták már, és a világon több százezer koronavírusos betegnek adták. A kezelések során kevés és enyhe mellékhatást tapasztaltak, ugyanakkor a gyógyszer terhességben nem alkalmazható (MTA).

Címlapkép: Getty Images