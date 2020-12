Még a piac sem tudja, mennyire komoly a magyar vétófenyegetés – A jövő héten jön a robbanás?

Két hete vétózta meg a magyar és a lengyel kormány a következő hétéves uniós költségvetést és az Európai Unió válság elleni mentőalapját. A piaci reakció azonban egyelőre meglepően visszafogott volt, nem úgy tűnik, mintha a befektetők komolyabb kockázatként áraznák a kérdést. A jövő heti EU-csúcs után sok minden tisztázódhat, akkor kellene ugyanis végleges döntést hozni. Könnyen lehet, hogy egyelőre a befektetők is bíznak a megegyezésben, ha viszont a csúcson tovább durvul a vita, akkor az előbb-utóbb az a magyar eszközök árazásában is megjelenhet.

Két hete fenyegetünk a vétóval, de a piac alig reagált

A magyar kormány brüsszeli nagykövete két hete jelentette be, hogy Lengyelországgal együtt vétót kíván emelni a 2021-27 közötti új uniós költségvetés és a válságalap (NextGenerationEU) ellen. A két tagállam kifogása, hogy az új büdzsében összekötnék a kifizetéseket a jogállamisági feltételrendszerrel, vagyis a jogállamiság vélt vagy valós megsértése esetén felfüggeszthetnék a források folyósítását.

Fontos kiemelni, hogy egyelőre nem beszélhetünk tényleges vétóról, csak egy előzetes politikai véleményt kértek a tagállamoktól.

Vagyis egyelőre a magyar és a lengyel kormány esetében is vétófenyegetésről van szó, az utóbbi két hétben mindenki gőzerővel keresi a megoldást. Az idő pedig egyre fogy, hiszen a tervek szerint a jövő heti uniós csúcson kellene szavazni az állam- és kormányfőknek a költségvetésről, hogy januártól életbe léphessen. Viszont egyelőre egyik fél sem látszik engedni, a magyar és a lengyel kormány feltételeinek teljesítése azért is nehéz, mert több nyugat-európai ország és az Európai Parlament is jelezte már, hogy ha felpuhul a jogállamisági feltétel, akkor azt nem tudják elfogadni. Márpedig a költségvetés életbe lépéséhez a tagállamok mellett a parlamentnek is áldását kell adnia rá.

Elsőre talán azt gondolhattuk volna, hogy az esetleges vétó akár komoly pénzügyi-piaci kockázatot jelenthet Magyarországnak, hiszen egyrészt akár konkrét uniós forrásvesztés is jöhet, másrészt tovább romolhat a kormány eddig sem rózsás viszonya az Európai Unióval, illetve a vétó megakaszthajta az egész EU működését, szélsőséges esetben akár az integráció súlyos válságát hozva el. Ehhez képest

egyelőre nagyon mérsékelt volt a piaci hatás.

Ebből a szempontból három mutatót vizsgáltunk meg régiós összevetésben:

A nemzeti devizák (forint, zloty, korona, lej) árfolyamát, a tízéves állampapírpiaci referenciahozamot, illetve az ötéves csődkockázati felárat (CDS).

A devizapiacon nem láttunk érdemi mozgást az utóbbi hetekben. A forint ugyan a múlt hét végén ismét 360 fölé gyengült, de ezt hétfőn korrigálta is, így alig változott az árfolyama azóta, hogy belengettük a vétót. A lengyel zloty árfolyamában sem látszott érdemi elmozdulás, vagyis a régión belül nem látszik, hogy kockázatként értékelnék a befektetők a vétót, a cseh koronához és a román lejhez mért relatív teljesítményünk sem volt rossz.

A grafikonon látszik, hogy a magyar és a lengyel deviza minimálisan alulteljesítő volt a cseh koronával szemben október eleje óta, illetve a forintban volt minimális gyengülés közvetlenül a vétó bejelentése körül, de azt is ledolgozta már nagyrészt.

Egyelőre a kötvénypiac sem tulajdonít különösebb jelentőséget a vétófenyegetésnek, a magyar tízéves referenciahozamban minimális elmozdulás volt. A koronavírus-járvány tavaszi kitörésekor látszott jelentősebb piaci feszültség, attól eltekintve az év eleje óta szűk sávban mozog a magyar hosszú hozam 2-2,3% között. A régió többi piacán sem volt jelentős hozamingadozás.

A fentiek után már nem meglepő, hogy a CDS-felárunk sem változott jelentősen a vétó belengetése óta. Jelenleg 70 pont körül jár az ötéves csődkockázati mutatónk, ez alig változott az idén.

A jövő héten hirtelen árazhatják be a vitát?

A fenti jelek szerint a piac egyelőre nem értékeli komoly kockázatként azt, hogy nem lesz megállapodás a következő hét év költségvetéséről, illetve a helyreállítási alapról. Könnyen lehet, hogy

ma még senki nem hiszi el, hogy valóban realitás a magyar és lengyel vétó.

Ez felfogható megelőlegezett bizalomként, mely szerint a befektetők hisznek abban, hogy az idő rövidsége ellenére a következő napok egyeztetései eredményre vezetnek majd, és sikerülhet olyan megoldást találni, ami elég szigorú a jogállamiságot követelő tagállamoknak és az EP-nek, viszont a magyar és a lengyel kormány számára is elfogadható.

Persze a hátránya is megvan a piac megelőlegezett bizalmának, hiszen így fennáll a kockázata, hogy

a végső döntéskor árazzák majd be az esetleges vétót.

Ez a végső döntés pedig a jövő hét végén jöhet, csütörtökön és pénteken tartják a kétnapos csúcsot az Unió vezetői, amikor szavazni kellene az új költségvetésről, ami januártól életbe lép. Egyelőre bízhatunk a békés kimenetelben, de napról napra fogy az idő, amivel párhuzamosan akár a piac nyomása is erősödhet. Ha pedig nem lesz megegyezés, akkor még mindig kérdés, hogy a jövő heti találkozón mennyire lesz durva a vita a jogállamisághoz ragaszkodó nyugat-európai országok és a magyar-lengyel páros között.

Ha végleges döntés születik a vétóról, akkor pedig fennáll a veszélye, hogy a magyar és lengyel eszközök is nyomás alá kerülnek.

