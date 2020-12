Új döntéssel csap oda a kormány az összes magyar önkormányzatnak

A kormány megtiltja az önkormányzatoknak, hogy 2021-ben megemeljék a helyi és a települési adókat, új adót vezessenek be, illetve eltöröljék az eddigi adókedvezményeket - derül ki a kedd esti Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletből.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett kormánydöntés így szól:

A 2021. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke. Az önkormányzatnak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2021-ben végződő adóévben is biztosítania kell. A települési önkormányzat a 2021. évre új helyi adót, új települési adót nem jogosult bevezetni.

A döntés értelmében a fenti szabályok a kihirdetést követő nap, vagyis szerdán lépnek életbe és hatályát veszíti február 8-án.

Így érvel a Pénzügyminisztérium

A rendelet megjelenésével egy időben a Pénzügyminisztérium közleményt adott ki. "A kormány legújabb intézkedésével a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került magyar vállalkozásokat, a családokat és a lakosságot segíti" - szól a tárca tájékoztatása. "A mai Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet rögzíti, hogy a helyi és a települési adó mértékét nem lehet megemelni jövőre. Az adókedvezmények és az adómentességek sem korlátozhatóak vagy szűkíthetőek, azokat ugyanis 2021-ben is biztosítani kell. A települési önkormányzatok jövőre nem vezethetnek be új települési adót se" - foglalja össze a kormányzati adóügyi döntést a PM közleménye. "A kormány adócsökkentésekkel segíti a járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokat, munkáltatókat, hozzájárulva ezzel a magyar gazdaság újraindításához is. A mai Magyar Közlönyben megjelent rendelet biztosítja a lakosság, a családok és a vállalkozások védelmét, jövőre ugyanis adóemelésekkel, megszorításokkal egyetlen önkormányzat se sújthatja őket" - érvel a tárca.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) Parragh Lászlóval, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével (b) tanácskozik a Karmelita kolostorban 2020. november 8-án. Szemben Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter (k), háttal Nagy Márton miniszterelnöki megbízott, gazdaságpolitikai tanácsadó. Forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán