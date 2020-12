Zombi üzemmódra álltak be a hazai szállodák - A dolgozók felét már elbocsátották a vendéglátásban

A napokban újabb 3 hónappal meghosszabbította a kormány a határzárat. A határellenőrzés február 1-ig tart, ami praktikusan azt jelenti, hogy a hazai szállodák külföldi turistákra addig szinte biztosan nem számíthatnak. November 10-e óta egyébként is csak üzleti utazókat fogadhatnak, akik viszont csak elvétve voltak eddig is. Az új járványügyi rendelkezések a budapesti szállodák amúgy is sanyarú helyzetén már nem sokat rontottak, a vidéki szállásadóhelyeken viszont ez komoly problémákat okozhat, mert bíztak az év végi, ünnepi időszakban. Információink szerint nehézkes a mentőkölcsönnek szánt Széchenyi Turisztikai Kártya is. Több hoteltulajdonos hitelkérelmét elutasították.

Kevesen élhetnek a támogatással

Már igényelhető a szálláshely-szolgáltatók számára az elmaradt foglalásaik utáni 80 százalékos támogatás. Ez az állami támogatás a november 11. és december 10. közötti foglalásokra érvényes. A szállodatulajdonosok a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felületén keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével igényelhetik a támogatást. A befogadott és jóváhagyott kérelmeket a Magyar Turisztikai Ügynökség még idén folyósítja. A kompenzációt minden regisztrált szálláshely megkapja, de a támogatás feltétele, hogy nem bocsáthatnak el munkavállalókat, és a dolgozóknak meg kell kapniuk a fizetésüket erre az időszakra. Arról egyelőre nincs hír, hogy december közepétől újra kinyithatnak-e a szállodák, vagy február elejéig várniuk kell.

Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint a budapesti szállodák a 80 százalékos állami térítéssel elenyésző mértékben tudnak majd élni, hiszen a szeptember eleji határzár óta alig volt vendégük. A vidéki szállodáknál viszont ez jelentős segítség, mert 15-20 százalékos előfoglaltságuk volt a november-decemberi időszakra. A szövetségnél arra számítanak, hogy a vírushelyzet javulásával a hoteleknek legkorábban májusban lehet érdemi forgalmuk, amikor már nem veszteségesen működnek. Addig azonban arra lenne szükség, hogy anyagilag is kitartsanak. Főleg a kisebb- és közepes szállodáknál lehetne erre megoldás a Széchenyi Turisztikai Kártya. Az 1 és 250 millió forint közötti hitellehetőség ugyanis ez csak az ő dimenziójukban értelmezhető. Több vendéglátó és szálloda megpróbálkozott ezzel a kölcsönnel, de a tulajdonosok készfizető-kezesség vállalása mellett sem jutottak hozzá a kölcsönhöz. A bankok menekülnek azokból a helyzetekből, amikor vendéglátóst vagy turisztikai szereplőt kellene hitelezniük – osztotta meg a Portfolio-val tapasztalatait Flesch Tamás.

Az egyik hazai kereskedelmi bank név nélkül nyilatkozó vezető tisztviselője viszont azt mondta, hogy ők már adtak hitelt a Széchenyi Turisztikai Kártya keretében. Azt viszont elismerte, hogy szigorúbb a banki hitelbírálat. Forrásunk szerint látszik, hogy sok cégvezető nincs tisztában a lehetőségekkel. Elküld egy e-mailt a bank felé, amelyben már a megszövegezésben látszik, hogy több pénzintézet felé egyszerre jutatták el. Sokszor az üzleti tervek, cash-flow várakozások sincsenek mindig hozzácsatolva a hiteligényhez. Emiatt többször kell egyeztetni az ügyféllel, így értelemszerűen lassabb egy-egy kölcsön elbírálása. Azt a banki szakember sem tagadta, hogy van olyan, amikor végül nem hitelezik meg az adott hotelt.

A hitelt forgalmazó KAVOSZ Zrt. ugyanakkor közölte, az ő tudomásuk szerint 3 nagybank nem alkalmaz szigorúbb hitelbírálati szabályokat a turisztikai kártyára. Az pedig szerintük természetes, hogy az első érdeklődéskor még a cégek nem nyújtanak be teljes, üzleti tervvel kiegészített hitelkérelmet. Az első regisztráció és hitelkérelem benyújtása pedig a KAVOSZ irodáiban történik, utána kerül a finanszírozási igény valamelyik bankhoz.

28 milliárdot kértek eddig

A hitelfeltételek között egyébként ott van, hogy 100 millió forint feletti kölcsön esetén a hitelező bank saját döntése alapján jogosult további biztosíték bevonását is előírni. Érdeklődtünk a KAVOSZ-nál, ahol azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az elutasítások aránya közel azonos a Széchenyi Kártya Program krízishiteleinek átlagos mértékével. Közölték azt is, hogy nagyon dinamikusan növekszik a Széchenyi Turisztikai Kártya konstrukcióban befogadott ügyletek darabszáma és értéke. A termék bevezetése óta eltelt alig két hónap miatt még viszonylag magas a bírálat alatt álló ügyletek aránya, de dinamikusan hétről – hétre látványosan növekszik a jóváhagyott és leszerződött portfolió.

A finanszírozó hitelintézetek az idei évben kialakult válsághelyzetben a KKV hitelek tekintetében is, a KAVOSZ szerint érthető módon, némileg visszafogottabban hiteleznek. A Kormányzat és a KAVOSZ Zrt. mindazonáltal továbbra is törekszik arra, hogy a kis-és középvállalkozások számára a Széchenyi Kártya Program keretében kedvező feltételrendszerű krízishitel konstrukciók álljanak rendelkezésre. A benyújtott hitelkérelmek kapcsán a végleges hiteldöntés meghozatala a finanszírozó hitelintézetek hatásköre – közölte az állami cég.

A turisztikai szektorban a túlélést jelenthető hitelt november végéig közel 700 vállalkozás igényelte, több mint 28 milliárd forint értékben. A befogadott hitelkérelmek 61 százalékát nyújtotta be mikro-, 30 százalékát kis-, 9 százalékát pedig közepes vállalkozás. A befogadott hitelkérelmekből az éttermi, mozgó vendéglátás 35 százalékkal, a szállodai szolgáltatás 21 százalékkal részesedik, szintén kiemelkedő még az utazásszervezés 16 százalékkal. Őket a sorban az egyéb szárazföldi személyszállítás követi 6 százalékos részesedéssel.

Túlélni, bármi áron

Az egyik budapesti 3 csillagos szálloda, a Charles Hotel már elindította a hitelfelvételi kérelmet Széchenyi Turisztikai Kártyára. Szombati Károly alapító-tulajdonos akkora hitelösszeget igényelt, hogy április-májusig fedezni tudja a felmerülő költségeket. Ha utána sem kezdenek el rendeződni a dolgok, akkor tényleg el kell kezdenie a leépítéseket.

Üzleti vendégeink vannak, jellemzően 1-2 napra jönnek. A cégek vidéki alkalmazottai veszik ki pár napra a szobákat. Most rendkívül nyomott áron, a korábbi tarifák feléért lehet kiadni a szállodai szobákat

– vázolta jelenlegi üzleti helyzetét Szombati Károly. Mivel a hosszútávú albérletet nem tiltották meg, ezért szobáit és apartmanjait nem szállodai szolgáltatásként veszik igénybe a bérlők. Egyelőre májusig ír alá ilyen szerződéseket.

A Charles Apartman-nak van külön lakóbejárata. A bérlők kikerülik a recepciót. A jelenlegi helyzetben egyébként is arra kérték őket, hogy csak a legszükségesebb esetben, ügyintézés miatt keressék meg a kollégáikat. Van éttermük, ahol csak elvitelre szolgálják ki a vendégeket, akik már az újabb zárlat előtt is egyre kevésbé jöttek. Szombati Károly szerint az emberek anyagilag is kezdenek kifulladni. Egy felszolgálója ment el az újabb hotel- és étteremzárlat bejelentése óta, emiatt műszakot fog vállalni a tulajdonos is az étteremben. A korábbi 45 helyett 28 emberrel dolgozik.

Szombati Károly azt is jelezte, hogy ők egy kicsit közelebb vannak a magyar turisták pénztárcájához, de a békeidőkben is a vendégeik 20-25 százaléka volt csak magyar. Ez pedig már normál üzleti időszakban sem tartja el a szállodát. Mivel ősszel gyakorlatilag nem voltak turisták Budapesten, így foglalásaik sem voltak. Emiatt nem is fognak beadni az állam felé kárpótlási igényt.

Az újabb korlátozás nagy érvágás volt viszont az Aqua World Resort-nak. Ennek a speciális, uszoda- és vízi élménykomplexummal rendelkező szállodának ugyanis októberben még 35 százalékos kihasználtsága volt. Év végére pedig az üzlet további felfutásában bíztak. Sívó Roland, az Aquaworld létesítményigazgatója közölte, hogy bezárták a szállodát november 15-én, mert akkor elutazott az utolsó üzleti vendégük is. Jelenleg festési, nagytakarítási, karbantartási munkák zajlanak a bezárt komplexumban. Az Aquaworld-nél egyelőre nem volt elbocsátás, mindenkinek próbálnak hasznos munkát találni házon belül. Novemberre alig volt előfoglalásuk, ezért a 80 százalékos állami térítés az ő esetükben sem túl nagy segítség. Egyelőre még bíznak benne, hogy december 11-e után kinyithatnak. Arról még nem döntettek, hogy felveszik-e a Széchenyi Turisztikai Kártya kedvezményes hitelét, ez a következő hónapok alakulásától függ.

Last minute csodában bízva

Nemcsak a szállásadók, hanem a szállásközvetítők is megszenvedik ezt az évet. Csider Gábor, a szallasvadasz.hu társtulajdonosa azt mondta, hogy bár nagyon tőkeerős vállalkozásnak számítanak, de most jelentős mínuszokat halmoznak fel. Az év elején még 20 fős cég márciusban 4 fővel csökkent, de azóta senkit sem küldtek el. Abban bíznak, hogy januárra dolgoznak. Jelenleg a szállásértékelő és közvetítő portál megújításán dolgoznak, illetve azon, hogy bővítsék a partnereik körét. Egyelőre munkát ad nekik az is, hogy a korábbi foglalások előlegeit kell visszautalniuk. Az emberek viszont már sokszor annyira utazni szeretnének, hogy van olyan utas, aki bent hagyja a pénzét, amely a következő 1 évben bármikor leutazható. A szallasvadasz.hu most a szállásközvetítői jutalékoktól esik el, mert a korábbi foglalások nem teljesülhetnek. Ezzel együtt elveszítik a hirdetésekre költött pénzeket is. Ha nyithatnak a szállodák, akkor viszont robbanásszerű keresletre számítanak. Az elmúlt időszakra egyébként is az volt a jellemző, hogy a vendégek 1-2 nappal korábban, last minute jelleggel foglaltak.

A hazai turisztikai szektorban általános vélemény, hogy a magyar szállodák segítség nélkül nehezen fogják túlélni a következő hónapokat. Főleg a munkaerő megtartása miatt tartanák jó ötletnek, ha újabb bértámogatási programmal állna elő a kormány. A hazai vendéglátásban korábban 400 ezer ember dolgozott, most 180-200 ezer ember máshol helyezkedett el, kisebbik részük pedig munkanélküli.

Címlapkép: Getty Images