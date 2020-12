Így terjedt szét a koronavírus Magyarországon - Új hőtérkép érkezett

A Szegedi Tudományegyetem járványmatematikai kutatócsoportja újra elkészítette azt a koronavírus-hőtérképet, amely látványosan mutatja be a Covid-19 járvány fokozatos terjedését időben és korcsoportok szerint. Új ábrán azt is érzékeltették, hogy egy korcsoport mekkora hányada jelenik meg az igazolt fertőzöttek között.

Új bejegyzéssel jelentkezett a MASZK - Magyar Adatszolgáltató Kérdőív (országos koronavírus-kutatás) Facebook-oldala. A Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem matematikus professzora által vezetett járványmatematikai kutatócsoport (többek között) egy frissített hőtérképeken gyűjtötte össze a járvány alakulását korcsoport szerint (legutóbb szeptemberben jelentkeztek hasonló ábrával).

A lenti hőtérképen jól látható, mennyivel intenzívebb a hazánkban tomboló koronavírus-járvány második hulláma. A képen a színek intenzitása jelzi az adott korcsoportban adott héten igazolt fertőzöttek számát (minél inkább világos sárga az adott négyzet, annál erősebben van jelen abban a korcsoportban a vírus).

Korábban már megállapíthattuk, hogy a magyarországi COVID-19 járvány tavasszal elsősorban az idősebb korosztályt érintette, részben azért, mert az iskolák, egyetemek zárva voltak. A második hullám ellenben a sok kontaktussal rendelkező fiatalabb generációk körében kezdett terjedni, majd idővel - ahogyan a nemzetközi példákból (Florida, Spanyolország, Franciaország) ezt előre lehetett látni - szélesebb körben terjedt el és már a leginkább veszélyeztetett, idős korosztályban (60+) is erőteljesen jelen van.

A matematikusok a fenti ábrán kívül több újfajta vizualizációval is jelentkeztek. A fentebb részletezett folyamatot érdemes megnézni úgy is, hogy egy korcsoport mekkora hányada jelenik meg az igazolt fertőzöttek között. Korcsoportonként 100 000 főre vetítve kapjuk az alábbi ábrát a második hullámra. (Itt is minél világosabb a szürke négyzet, annál inkább jelen van az adott korosztályban a vírus.)

A szakemberek felidézik, hogy a német Robert Koch Intézet is közölt hasonló hőtérképet Németországról, november 17-én.

A német mintára pedig el is készítette a magyar hőtérképet a járványmatematikai csoport.

A kérdőív készítői kiemelik, hogy "a magyarországi COVID-19 járvány első és második hullámának életkor szerinti hőtérképe tanulságosan bemutatja, mennyire fontos a korosztályok közötti kontaktusok kutatása". A MASZK kérdőív segít előre jelezni ezeket a folyamatokat.

Sokak számára ismerősek lehetnek ezek hőtérkép-ábrázolások, ugyanis a Portfolio a floridai járványügyi folyamatokat részletesen bemutató szeptemberi írásában már megjelentette azokat a hőtérképeket az amerikai államra vonatkozóan, amelyek azt mutatták, hogy a kezdetben fiatalok körében terjedő vírus fokozatosan hogyan terjed át az idősebb, veszélyeztetettebb korosztályra.

Az országos online koronavírus-kutatásban továbbra is mindenki részt vehet, ezen a linken. A résztvevőknek csak 5 perc kitölteni, de az eredmények és adatok óriási segítséget jelentenek a kiértékelők számára. A Szegedi Tudományegyetem által vezetett kutatócsoportban, világhírű magyar informatikusok, matematikusok, hálózatkutatók és járványügyi szakemberek végzik ez alapján az összehangolt munkát. A rendszeres kitöltéssel modellezhető a vírus terjedése és így akár helyi szinten célzott intézkedések hozhatók, hogy hamarabb elháruljon a vészhelyzet és visszakaphassuk megszokott szabadabb életünk. Ezért mi is mindenkit arra buzdítunk, vegyen részt ebben a kutatásban.

Címlapkép: A Semmelweis Egyetem koronavírus-tesztet végző orvostanhallgatója levett mintát cseppent az antigén gyorsteszt paneljére a Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskolában 2020. december 1-jén. Folytatódik az egészségügyi, a szociális, a bölcsődei, az óvodai dolgozók és a pedagógusok gyorstesztelése, amelyben az orvosi, egészségügyi képzésben részt vevők is segítenek kéthetes, fizetett gyakorlat részeként. Forrás: MTI/Komka Péter