Még egy jó hírt kaptak a hotelesek a kormánytól

A tegnap késő este megjelent Magyar Közlönyben a kormány meghosszabbította a vészhelyzeti intézkedéseket, és ezzel együtt a támogató intézkedéseit az idegenforgalom, vendéglátás ágazat eddig elfelejtett szereplőire is kiterjesztette. A kormányrendelet tartalmaz egy kellemes meglepetést: az adókedvezmények nem decembertől, hanem már visszamenőleg, novembertől érvényesek.

Varga Mihály pénzügyminiszter a héten jelentette be, hogy a december 11-én lejáró, a veszélyhelyzet idejére szóló gazdaságvédelmi intézkedések meghosszabbodnak januárig. Az is gyorsan kiderült, hogy nem egyszerű hosszabbításról van szó, hanem a támogatotti kör is bővül: azok az ágazati szereplők, akik egy hónapja (némileg érthetetlen módon) kimaradtak az adókedvezményből, ezentúl megkapják azt. Ez egy nagyon fontos lépés, ugyanis a koronavírus-járvány második hullámára reagáló lezárások nagyon nagy vesztese a szálláshely, vendéglátás terület.

A tegnap esti Közlönyből pontosan kiderült, hogy kik kerülnek bele a támogatotti körbe. Ebben nincs nagy meglepetés, az egy hónapja életbe lépett adókedvezmény jogosulti listája az alábbiakkal bővült:

Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenység

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenység

Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenység

Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenység

Utazásközvetítés (TEÁOR 7911) tevékenység

Utazásszervezés (TEÁOR 7912) tevékenység

Az igazi meglepetés, amiről eddig nem volt szó, hogy a kormány az adókedvezményt nem decembertől, hanem novembertől megadja, vagyis a válságban súlyosan érintett kört nem éri veszteség amiatt, hogy egy hónapja nem szerepeltek a jogosultak listájában.

Novemberben a szállodák csak azt a kedvezményt kapták, hogy amennyiben nem bocsátják el az alkalmazottakat, akkor az addigi foglalások 80%-át az állam megtéríti. Ez hosszabb távon nyilvánvalóan nem volt alkalmas a munkavállalók megtartására, hiszen mára a hotelek teljesen kiürültek, foglalás alig van. Az új szabályozás szerint viszont a fenti kör már novembertől jogosult a nagyobb kedvezményre is: a dolgozók után nem kell járulékot fizetni, illetve az az állam a munkavállalók bérének a felét megtéríti.

Kevesebb figyelem irányul feléjük, de fontos kiemelni, hogy a szálláshely-szolgáltatók mellett az utazásközvetítők is a körbe kerültek, ők szintén a válság nagy veszteseinek számítanak.

Címlapkép: Getty Images