Fokozza a klímaharcot az EU - Ezt jelenti Magyarország számára az új alku

A magyar kormány több feltétele is teljesült a 2030-as uniós klímacél emelését tartalmazó új megállapodásban, amely ugyanakkor számos kérdést is felvet. Noha a legalább 40-ről minimum 55 százalékra emelt kibocsátáscsökkentési cél kollektíven értendő, vagyis elméletileg Magyarországra nézve sem kötelező, azért valószínű, hogy nekünk is fokozni kell ez irányú erőfeszítéseinket, amire lenne is tér. A zöld szervezetek a politikusokkal ellentétben nem elégedettek; a Greenpeace emlékeztet, az ENSZ szerint 65 százalékos célra lenne szükség a Párizsi Klímaegyezményben foglaltak megvalósításához, ráadásul azáltal, hogy már a természetes szén-dioxid-nyelők, például erdők hatása is beszámítandó, valójában csak 51-53 százalékkal csökkenne az emisszió.

Amint arról beszámoltunk, a legutóbbi uniós csúcson megszületett a 2030-as klímacéllal kapcsolatos megállapodás, melynek értelmében az eddigi 40 százalékról "legalább" 55 százalékra emelték az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának az 1990-es szinthez képest való csökkentésére vonatkozó célt. Noha az Európai Tanácsnak a célról még meg kell állapodnia az Európai Parlamenttel is, amely korábbi állásfoglalásában legalább 60 százalékra emelte volna a célt, a kompromisszum esélye jókora, vagyis várhatóan ebben az 55-60 százalékos sávban jelölik ki a célt.

A tárgyalások egész éjszaka folytak, mivel az ambiciózusabb cél iránti elköteleződéssel szemben Magyarországnak, Lengyelországnak és Csehországnak jelentős fenntartásaik voltak, és kormányaik képviselői Brüsszelbe nagyobb egyértelműséget és garanciákat kérve érkeztek - írta az Euobserver. A magyar kormánynak több feltétele is volt a célérték emelésével kapcsolatban.

Az egyik lényeges feltétel az úgynevezett technológiasemlegességre vonatkozott, vagyis hogy minden ország maga választhassa meg, milyen energiamixszel kívánja teljesíteni a célt. Az új megállapodás szabad kezet ad e téren a tagállamoknak, így ez, a nem csak a magyar kormány által támasztott kritérium teljesült.

Szintén a megállapodás feltételéül szabta a kabinet, hogy a később csatlakozott, alacsonyabb egy főre eső GDP-vel rendelkező tagállamok zöld beruházásait támogató Modernizációs Alap forrásait növelni kell, továbbá, hogy azokat az országokat, melyek előrébb járnak a kibocsátáscsökkentésben, anyagilag is méltányolni kell - mondta el korábban a Portfoliónak adott interjúban Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára. Elmondása szerint a kormány azt sem támogatta, hogy egységes karbonadót vezessenek be Európában. A most megszületett alku értelmében az alapból a tíz, alacsonyabb egy főre eső GDP-vel rendelkező tagállam gazdaságzöldítési erőfeszítéseit is támogatják, míg a karbonadóra vonatkozó részletek nem kerültek bele, vagyis úgy tűnik, e feltétel is teljesült.

Az egyes tagországok kibocsátáscsökkentési teljesítménye (Forrás: Európai Bizottság)

A kormány egyik, ha nem legfontosabb kritériuma egy konvergenciafeltétel volt. Eszerint az uniós kibocsátáscsökkentési cél csak úgy érhető el, ha e téren a jelenleginél nagyobb konvergencia valósul meg a tagállamok között. Míg Magyarország körülbelül harmadával vágta vissza kibocsátását napjainkig, addig több ország kibocsátása 1990-hez képest még nőtt is, amint az az Európai Bizottság jelentéséből származó fenti táblázatban is látszik. A kormány szerint minden tagállamnak vállalnia kellene a legalább 40 százalékos mértékű kibocsátáscsökkentést 2030-ra. Ez a konvergenciafeltétel azonban a beszámolók szerint nem teljesült. Ennek esélyét már az említett interjúban előre vetítette Kaderják Péter, amikor úgy fogalmazott, "hiába képviseljük azonban ezt minden fórumon, a javaslatunkat nem akarják meghallani az EU-ban, pedig azt gondolom, nehéz ellene érveket felhozni."

Kérdéseket vet fel

A megállapodás szerint az új, minimum 55 százalékos 2030-as kibocsátáscsökkentési célt kollektíven, az EU átlagában kell teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy az egyes tagállamoknak, így Magyarországnak sem kötelező legalább 55 százalékkal visszafognia emisszióját. Ehelyett a megállapodás szerint a kibocsátáscsökkentést jelentős része azokban a szektorokban és országokban valósulhat meg, ahol a legnagyobb potenciál mutatkozik a javulásra, az Európai Bizottság pedig a nemzeti sajátságokat is figyelembe fogja venni.

A kollektív cél több kérdést is felvet. A nem kötelező célok kényszerítő ereje kérdésesnek tűnik, és bár nyugat- és észak-európai országok között már most is akadnak a klímacélokat önszorgalomból túlteljesítők, Kelet-Európában ez a hozzáállás egyáltalán nem jellemző. Így, míg az egyes tagországoktól elvárt erőfeszítések arányosságának és az elvárások méltányosságának biztosítása, ezáltal pedig a közös cél teljesülése is bizonytalanságokkal terhelt, addig a tagországok közötti későbbi viták szinte borítékolhatóak.

Amint az Európai Bizottság grafikonja is jelzi, 2019 végén 24 százalékkal volt kisebb az EU üvegházgáz-kibocsátása, mint 1990-ben, a koronavírus-járvány hatásai miatt pedig szinte biztos, hogy az érték 2020-ban tovább javul, vagyis bőven teljesülhet a kitűzött 20 százalékos cél.

A tagállamok szakpolitikai tervezését az sem könnyíti meg, hogy miután az Európai Bizottság elvárása, illetve a korábbi, minimum 40 százalékos cél alapján az országoknak 2019 végéig el kellett készíteniük az üvegházgáz-kibocsátás érdekében tervezett intézkedéseiket tartalmazó Nemzeti Energia- és Klímaterveiket (NEKT), kevesebb mint egy évvel később a cél "legalább" 55 százalékra emelkedett. Persze, mivel a minimum 55 százalékos cél nem tűnik kötelező érvényűnek az egyes országokra nézve, így a kevésbé ambiciózus tagok akár változatlanul is hagyhatják korábbi terveiket.

Mi lenne, ha?

A bizonytalanságokra tekintettel, de akár csak az érdekesség kedvéért is hipotetikus jelleggel érdemes eljátszani a gondolattal, mi lenne, ha Magyarországnak mégis teljesítenie kellene ezt a mértékű emissziócsökkentést. A kormány, illetve az ITM a korábbi, (szintén "legalább") 40 százalékos célt szem előtt tartva dolgozta ki a maga NEKT-jét. A tárca meglehetősen óvatos volt, amikor a célok kijelölését végezte, amit az is jelez, hogy a terv első változatához képest csak a Bizottság nyomására emelte minimálisan, 20-ról 21 százalékra a megújuló energiaforrások 2030-as bruttó végső energia felhasználásban tervezett részarányát, amely azonban így is az egyik legalacsonyabb célérték az EU-ban.

Ami a kibocsátáscsökkentés jelenleg érvényes kormányzati ütemezését illeti, a NEKT-tel erősen összefüggő Nemzeti Tiszta Fejlődés Stratégia szerint a 2050-es karbonsemlegességi cél eléréséhez indikatív jelleggel, 2040-re körülbelül nettó 65 százalékos kibocsátás-csökkentést célszerű előtérbe helyezni, miközben hangsúlyozza, a folyamat nem egyenletes ütemű csökkenést feltételez. Ez azt jelenti, hogy a kabinet az utolsó, 2040-es évtizedre hagyná a munka dandárját, amit egyébként meglehetősen logikus okkal magyaráz. Eszerint az átmenet tervezése során a költséghatékonyság alapvető szempont, márpedig a technológiai tanulás jelentős költségcsökkenést tud eredményezni, ezért e szempontból indokoltnak tűnik, hogy a beruházások inkább az adott időszak vége felé történjenek meg.

Bár a fenti okfejtés racionalitását nem lehet vitatni, ugyanakkor az Európai Bizottság és az ügyben a társadalmaik támogatását bíró nyugat-európai országok azért kezdeményezték a kibocsátáscsökkentési cél emelését, mert az egyre erőteljesebben érzékelhető klímaváltozás, illetve az EU által 2050-re megcélzott, az Európai Zöld Megállapodásban is vállalt klímasemlegesség elérése az eddiginél sokkal határozottabb cselekvést követel meg nem csak az európai országoktól, de az egész világtól.

Amennyiben a legalább 55 százalékos kibocsátáscsökkentési célt Magyarországnak is teljesítenie kellene, úgy a jelenlegi mintegy 63 millió tonnás éves ÜHG-kibocsátását 42 millió tonna körüli szintre kellene levinnie, míg a NEKT-ben vállalt 40 százalékos célhoz elegendő nagyjából 56 millió tonnára leszorítania.

Noha ma még nem tudjuk, az új, magasabb EU-s cél hatására hogyan módosulnak a magyar célok és tervek, a NEKT-ben kijelölt tervezett intézkedések jó alapnak tűnnek akár a magyar kibocsátáscsökkentési célérték jelentős emeléséhez is. Azzal együtt, hogy a hangsúlyozottan elméleti esetben nyilvánvalóan plusz intézkedések bevezetésére is szükség lenne.

Lenne tér a magyar cél emelésére

Jelentős potenciál látszik például a hazai épületállomány felújításának felgyorsításában, például a 2021-ben bevezetendő Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer céljainak emelésével. A magyar energiafogyasztás körülbelül 40 százaléka az épületekhez fűződik, és a mintegy 4,4 millió hazai lakóegység állapota energiahatékonyság szempontjából finoman szólva sem kielégítő – vélemények szerint mindössze 1 százaléka felel meg a legkorszerűbb követelményeknek. A magyar földgázfüggőség és áramimport csökkentése szintén további lehetőségeket tartogat. A NEKT-ben szereplő célok szerint a gázfüggőséget 2030-ra 70 százalék körüli szintre tervezi mérsékelni a kormány a jelenlegi 80 százalék feletti szintekről, amit az épületek energiaigényének csökkentése mellett például a Zöld Távhő program is elősegíthet, amelynek keretében jelentős megújuló - például geotermikus forrás bevonását tervezik.

Szintén jelentős kibocsátáscsökkentési potenciált rejt a Mátrai Erőmű, amelynek reorganizációja a kormányzati tervekben is szerepel. Eszerint a jelenlegi lignites blokkokat kevésbé szennyező gáztüzelésűekre cserélik, és jókora naperőmű kapacitást is kiépítenek 2025-ig, illetve 2030-ig. Miután önmagában a Mátrai Erőmű felelős az ország üvegházgáz-kibocsátásának mintegy 14 százalékáért, könnyen kiszámolható, hogy bezárásával egy csapásra teljesülne az 1990-hez képest több mint 40 százalékos emissziócsökkenés is. Ez azonban nem reális opció, ugyanis az erőmű a hazai áramtermelés mintegy 15 százalékát biztosítva jelenleg nem nélkülözhető az ellátásban, a lignitről gáztüzelésre való átállás után pedig továbbra is jelentős mennyiségű szén-dioxidot fog a légkörbe juttatni.

A kormány tervei között szerepel a tartósan 30 százalék körüli áramimport legfeljebb 20 százalékra való csökkentése is. Bár ez első látásra épp az ellenkező irányba hatna, hiszen így értelemszerűen fokozni kellene a hazai termelést, a valóságban nem csak az ellátásbiztonság, de a klímaszempontok alapján is kedvező változást eredményezhetne. A Sandbag 2019-es állapotot tükröző jelentése alapján ugyanis Magyarország az EU-tagországok között a legnagyobb importőre a rendkívül karbonintenzív ukrán elektromos áramnak, melynek jókora részét szénerőművekben termeli meg keleti szomszédunk. Így a magyar villamosenergia-behozatalhoz hatalmas karbonemisszió is kapcsolódik, de a szlovák irányból érkező import tetemes része is szénalapú, Cseh- és Lengyelországban előállított villamos energiát takar, az időszakos magyar importforrásnak tekinthető szerb termelésnek pedig szintén tetemes részét adják a szénerőművek.

Ennél is több kell a zöldek szerint



Míg számos uniós politikus és kormányfő egyértelmű sikerként értékelte az EU-s klímacél emelését, a zöld szervezetek álláspontja szerint ennél is többre lenne szükség ahhoz, hogy az emberiség elkerülje a klímakatasztrófát. A Greenpeace emlékeztet, az ENSZ jelentése szerint 65 százalékos kibocsátáscsökkentési célra lenne szükség ahhoz, hogy ne lépjük túl a Párizsi Megállapodásban rögzített 1,5 Celsius-fokos globális átlaghőmérséklet-emelkedést. A szervezet szerint azzal, hogy a megállapodás értelmében a kibocsátáscsökkentésbe immár a természetes szén-dioxid-nyelők (például erdők, gyepek) hatása is beleszámít, valójában csupán 51-53 százalékkal csökkennének az üvegházgáz-kibocsátások.



A Greenpeace szerint a földgáz és a nukleáris energia klímavédelmi megoldásként való elfogadása is kifejezetten aggasztó, miután a földgáz egyike azoknak az energiahordozóknak, amelyek használata a klímaváltozás egyik legfőbb okozója, a klímaválság jelenlegi stádiumában pedig nincs már idő arra, hogy a fosszilis energiatermelést atomerőművek építésével váltsuk ki. A földgáz- és atomenergia-fejlesztésekkel a magyar kormány leginkább az Oroszországtól való függésünket erősítené, miközben a világpiaci árakat nézve is azt látjuk, a megújuló rendszereké a jövő, tehát feltehetőleg már pár évtized múlva komoly gazdasági hátrányokat szenvednénk emiatt - véli a szervezet, hozzátéve, hogy Magyarország a második leggyengébb ország klímavédelem szempontjából az Unióban egy friss összesítés szerint. A Párizsi Megállapodás után öt évvel nincs idő tovább halogatni a döntéseket; ha így folytatjuk, 1,5 helyett akár 4-5 fokkal is tovább növekedhet a globális átlaghőmérséklet, aminek katasztrofális hatásai lennének a magyar lakosságra is – fogalmazott Perger András, a Greenpeace Magyarország klíma- és energiakampány-felelőse.





