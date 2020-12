Tetszhalott állapotban az utazási irodák - Mi lesz így a nyaralással?

Tavaly 1 millió utas pihenését szolgálták ki a magyarországi utazási irodák, idén ez a töredéke lehet majd. A kormány napokban bejelentett mentőcsomagjába az utazási irodák is bekerültek , számukra is jár a december-januári időszakra a munkáltatói járulékfizetés alól felmentés, illetve a bruttó bér 50 százalékának a kifizetése, maximum 241 500 forintig. Az utazási irodáknak a járványügyi zárlatok miatt azonban nemcsak a gyakorlatilag nullára apadó árbevétel okoz problémát, hanem az is, hogy sem a biztosítók, sem pedig a bankok nem nagyon kötnek velük újabb szerződéseket. A cégek nagy része hibernálta magát, és bízik egy erősebb tavaszi nyitásban.

„Nagyon örültünk a kormányzati támogatás bejelentésének, mert az egész szektor nagy bajban van. A koronavírus-járvány az utazási irodákat sújtotta leginkább a turisztikai szektorban” – vázolta az elmúlt időszakot Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke.

Az utazási irodák árbevétele lenullázódott, állandóan bizonytalan környezetben, gyakorlatilag a január-februári és a július-augusztusi időszakra tudtak csak külföldi utakat szervezni. Itthoni nyaraláshoz kevesen veszik igénybe az utazási irodák szolgáltatásait, így a belföldi, nyári fellendülés az utazásszervezőknek és közvetítőknek nem volt valódi segítség.

Idén már egy jól teljesítő irodának számít az, amely a tavalyi rekord árbevétel 15-17 százalékát össze tudta hozni. Nyáron jobbára csak Görögországba tudtak utakat szervezni, sem a többi dél-európai államba, sem Törökországba, sem pedig a kedvelt úti célnak számító Tunéziába és Egyiptomba nem repültek charterjáratok. A magyar irodák az idei évre tervezett heti 80 charter repülőjáratból heti 8-at tudtak utasokkal megtölteni a nyári főszezonban.

Örült a bértámogatásnak és a legalább januárig tartó járulékmentességnek az észak-magyarországi utazási irodát üzemeltető Angyal Enikő is. A Globus Travel Kft. ügyvezetője azt mondta, hogy

természetesen most minden segítség jól jön, viszont az alapvető problémáinkat azért ez nem feltétlenül oldja meg.

A miskolci székhelyű cég 22 éve működött sikeresen, amikor a járvány első hullámában, március közepétől, teljes zárlat alakult ki. „Januárban és februárban még jelentős forgalmunk volt. Olyan sikeres évre számítottunk, mint amilyen a rekord-árbevételt hozó 2019-es volt. A határzárakkal viszont tavaszra teljesen leállt a nemzetközi turizmus, ami csak részben állt helyre, hogy aztán ősszel újra, teljesen megszűnjön” – mesélte el az idei évet Angyal Enikő. A Globus Travel Kft. ügyvezetője nyíltan beszélt arról is, hogy a koronavírus gazdasági hatásai miatt áprilisban mind a 8 értékesítő kollégáját elbocsátotta, majd 4 embert visszavett, minimálbérrel, akiket állami bértámogatás igénybe vételével tud egyáltalán kifizetni. Az idei árbevételük nem éri el a tavalyi 20 százalékát. Az irodának idén várhatóan 15 millió forintos vesztesége lesz, a jövő év első felében újabb 5 milliós mínusszal számol. Ebből is látszik, hogy az egyelőre január végéig szóló állami segítség meghosszabbítását kérik majd mindenképpen az utazási irodák.

Hibernálták magukat

Iparági szereplők szerint már most is több száz utazási iroda hibernálta magát. Az ügyfélforgalmi irodáikat bezárták, sokszor home office-ban dolgoznak a még megmaradt munkatársak. Általában jövő évi foglalásokat rögzítenek vagy az elmaradt utazásokat foglalják át jövő évi időpontokra. Olyan cég is akad szép számmal, amelyik még így sem működik, hanem vár a tavaszi, esetleges újrakezdésre.

Tavaly 989 utazási iroda működött Magyarországon. Nagyjából 500 cégnek volt arra jogosultsága ezek közül, hogy ne csak közvetítse a szolgáltatásokat, hanem utazásszervezőként is működjön.

A szervezők közül 410-nek volt engedélye külföldi utak lebonyolítására is. Ez a szám jövőre nagyjából a felére fog csökkenni.

Ebben nagy szerepe van a rohamosan apadó pénzügyi lehetőségeknek. Az utazásszervezőktől a jogszabály vagyoni biztosíték igazolását várja el, amely fedezet nyújt arra, hogy egy esetleges csőd esetén az utasok vissza tudják kapni az általuk befizetett előlegeket, részvételi díjakat, illetve haza tudják hozni a kint rekedt turistákat. Ezt a pénzügyi lécet viszont az idei viharos év miatt csak kevesen tudták megugrani. Pedig egy jogszabály-módosítással a felére csökkentették ezt a fizetési kötelezettséget, és a szokásos október 31-e helyett november 15-ig tolták ki a határidőt.

Sok utazásszervezéssel is foglalkozó iroda viszont nem tudta letenni ezt a garanciát. Az irodák 98 százaléka ezt biztosítással oldotta meg. Ilyen terméke Magyarországon 3 biztosítónak volt. Az egyik cég a turizmust túl kockázatosnak tartotta, ezért nem vállalta ennek a terméknek a nyújtását az irodáknak. A másik kettő pedig csak jóval drágább feltételekkel kötött szerződést az utazási irodákkal, és igencsak megválogatták az ügyfeleiket. Megoldást jelenthet ilyenkor a számlavezető bankban elhelyezett pénzügyi letét, erre azonban vélhetően kevés irodának volt idén anyagi tartaléka. A harmadik lehetőség a bankgarancia, de valószínűleg ezt sem kaptak sokan. Egy végső vészmegoldásként előkerülhetett az utazási irodáknál a hitel lehetősége. A határidő közeledtével, még november 29-én, ezt ajánlotta a Magyar Turisztikai Ügynökség is, egy a honlapján megjelentetett közlemény formájában.

Csakhogy, információink szerint a bankok nagyon óvatosak az utazási irodák hitelezésével. Még a 90 százalékos állami garanciával reklámozott Széchenyi Turisztikai Kártya néven futó hitelre sem szerződnek le sokszor a vállalkozásokkal. Úgy tudjuk, hogy az OTP Bank áll leginkább szóba a szektor szereplőivel, de számos bank visszautasít minden ilyen hitelkérelmet. Forrásaink szerint jó, ha 10-ből 1 turisztikai iroda megkapja a kölcsönt a bankjától.

Határzár és lézengő utazók

Változatlanul nagy az utazási vágy az emberekben

– ezt mondta Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Példaként említette, hogy október 17-től az Emirates elindította a járatait Budapestről Dubaiba, és a járványhelyzet okozta nehézségek ellenére sokan foglaltak már le maguknak utat oda. A jövő év elejére pedig, igaz, nem olyan mértékben, mint 2020 elején, de vannak már foglalások a Maldív-szigetekre is. Magyar utas viszont még negatív PCR-teszttel sem mehet jelenleg Thaiföldre, a Seychelle-szigetekre vagy éppen az Egyesült Államokba. Igaz, jelenleg igen korlátozott a repülőjáratok száma Budapestről.

Több utazásszervező és közvetítő kínálatát végignézve az tapasztaltható, hogy most 0 forint előleggel lehet foglalni utakat jövőre, aminek a 40 százalékát legkésőbb február végéig kell befizetni. Ahogy az egyik utazási iroda vezetője fogalmazott:

ebből pénz még nincs, csak igényfelmérésre jó.

Az esetek többségében azok érdeklődnek, akik nem kérték vissza az idei utazásra befizetett díjakat, és jövőre utaznának. Nagy kérdés, hogy mi lesz a charterjáratokkal, mert novemberben és decemberben már meg kellett volna kötni a légitársaságokkal az erről szóló szerződéseket. A bizonytalan járványügyi helyzet miatt viszont erről egyelőre nem sokat tudni.

Az utazási irodák vezetői a nehéz helyzet ellenére egyelőre nem számítanak a szakmában tömeges csődre. Bár az előfordulhat, hogy sok, a téli időszakra hibernált vállalkozást a tulajdonosaik már nem élesztenek újjá tavasszal.

