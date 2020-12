Milyen oktatásra van szüksége gyermekeinknek?

Egyik legnagyobb oktatással kapcsolatos problémánkat egy alkalommal oktatáskutató kollégám, Lannert Judit fogalmazta meg tűpontosan: „a szülők legnagyobb része saját múltját képzeli el gyermeke jövőjeként.” Ez a fajta gondolkodás még jól eligazította a szülőket harminc-negyven évvel ezelőtt, de mára érvénytelenné vált. Ha jót akarunk gyerekeinknek nem azt az oktatást igyekszünk biztosítani a számukra, ami megalapozta saját mai műveltségünket, hanem olyat, ami felkészíti őket arra a világra, amiben majd húsz-harminc év múlva élniük kell. Az a világ pedig nagyon más lesz, mint az, amiben ma jól-rosszul elboldogulunk.

Minden változik

Ha azt firtatjuk, hogy a következő évtizedek fejleményei mi mindenben változtatják majd meg azt a világot, amit ismerünk, csak kapkodjuk a fejünket. A csapból is az folyik, hogy mivel járnak majd az 5G, a robotizáció, a mesterséges intelligencia és a biotechnológia alkalmazása, s hogy mindezek hogyan változtatják meg a munkavégzést, a munkapiac szerkezetét és a mindennapi életünket. Apokaliptikus víziókat olvasunk arról, hogy milyen hatást gyakorol majd az életünkre a klímaváltozás, illetve az általa okozott károk mérsékléséhez szükséges változtatási kényszerek. Már a bőrünkön érezzük a globalizáció hatását életünk minden egyes szeletére: a kultúránkra, a munkánkra, a politikára, az egészségünkre, az emberi kapcsolatainkra. Látjuk, hogyan változik meg a politika természete, s milyen kreatív erőfeszítéseket igényel, hogy régi értékeink és szabadságjogaink még mindig érvényesíthetők legyenek. Érzékeljük, hogy felbomlóban van a nemek közötti kapcsolatok merőben igazságtalan „hagyományos rendje”, ami a családok működését is megváltoztatja. Már küzdünk azzal, hogy többé nem fenntartható a nyugdíjas korúak „jól megérdemelt pihenésre küldésén” alapuló gazdaság és szociális ellátó rendszer. Nap, mint nap beleütközünk abba, hogy az egyenlőtlenségek csökkentésével kapcsolatos korábbi kudarcaink hogyan terhelik a jelenünket, s hogyan vezetnek új egyenlőtlenségekhez, melyek a jövőnket fogják terhelni. Ilyen például a digitális szegénység, ami emberek tömegét zárja ki egyre inkább a társas kapcsolatokból, a társadalmi és politikai részvételből és a munkapiacról.

Mindezek külön-külön ma már a legtöbb, akár csak közepesen tájékozott ember számára is jól ismert trivialitások. Gyermekünk oktatása szempontjából mindez azért fontos, mert egy olyan világba lépnek majd ki fiatal felnőttként, melyet ezek a változások együttesen formálnak majd. Életüket olyan döbbenetes egyéni alkalmazkodási kényszer határozza majd meg, aminek még soha egyetlen generáció sem volt kitéve. Erre nem akkor készítjük fel őket, ha elmúlt korok „jól bevált” oktatási gyakorlatát biztosítjuk számukra, hanem ha mindent megteszünk annak érdekében, hogy azok a készségeik fejlődjenek, melyek lehetővé teszik számukra, hogy bármihez alkalmazkodni legyenek képesek.

A mai szülők iskolai élményei már a jelenben is alig érvényesek, a jövővel kapcsolatban pedig egyre inkább félrevezetőek.

Szülőként - és nagyszülőként még inkább - újra kell fogalmaznunk az iskolával szembeni elvárásainkat, ugyanis az alkalmazkodóképesség erősítéséhez kell az iskola. Nem is akármilyen iskola, mert a „klasszikus műveltség” átadására berendezkedett oktatás erre egyre kevésbé képes. Olyan iskolára van szükségünk, ami képes bizonyos „adaptív” készségek fejlesztésére, mint például a problémamegoldás, kreativitás, együttműködési készség, kritikus gondolkodás, rugalmasság, felelősségérzet, s olyan kompetenciák fejlesztésére, mint a digitális műveltség, az angol nyelvtudás vagy az interkulturális kommunikáció.

Az iskola fontossága jól szemléltethető egyetlen példán, a digitális készségek fejlesztésén. Az erről szóló legendákkal ellentétben nem elégedhetünk meg azzal, hogy a gyerekek játszi könnyedséggel, mintegy maguktól megtanulják a különböző kütyük használatát. Ennél sokkal többre van szükségük: fel kell készülniük adatok és információk elemzésére, online kommunikációra és együttműködésre, digitális tartalmak előállítására, digitális biztonság megtartására és személyes adataik védelmére, megbízható és megbízhatatlan források közötti különbségtételre, digitális problémamegoldásra, az online jelenlét etikai szabályainak ismeretére, és még rengeteg más dologra. Mindehhez viszont már jó oktatás kell, olyan, ami nem tartja távol a digitális eszközök használatát a tantermekben folyó tanulástól, nem szorítja egy informatika tantárgy gettójába a digitális tanulást, nem a hagyományos, ismeretek bemagolására orientált tanítási stratégiákat akarja átvinni az online térre és általában: a tanulás mindig is szükséges offline színtereivel egyenrangúnak tekinti az online térben zajló tanulást.

A netgeneráció igényei

Nem pusztán arról van szó, hogy nekünk felnőtteknek kell másfajta oktatást nyújtanunk, de arról is, hogy az új világban felcseperedő gyerekek maguk is másfajta oktatást igényelnek.

Egy 2009-es, az USA-ban folytatott tizenegyezer fiatal megkérdezésén alapuló vizsgálat eredményei szerint a már a digitális korban szocializálódott generációk igényeit a következők jellemzik:

Személyes szabadság: a nekik megfelelő dolgok szabad választása, a személyes vélemény és identitás szabad kifejezése.

a nekik megfelelő dolgok szabad választása, a személyes vélemény és identitás szabad kifejezése. Személyre szabottság: a dolgok igényre szabott megváltoztatásának lehetősége.

a dolgok igényre szabott megváltoztatásának lehetősége. Kutatás: alapos vizsgálat, a dolgok felszíne mögé hatoló elemzés.

alapos vizsgálat, a dolgok felszíne mögé hatoló elemzés. Együttműködés: integritás és nyitottság a másokkal fenntartott személyes és szervezeti kapcsolatokban.

integritás és nyitottság a másokkal fenntartott személyes és szervezeti kapcsolatokban. Élményszerűség: a szórakozás és a játék integrálása a tanulásba, a munkába és a társas kapcsolatokba.

a szórakozás és a játék integrálása a tanulásba, a munkába és a társas kapcsolatokba. Társas kapcsolatok: együttműködés bármiben, amit csinálnak.

együttműködés bármiben, amit csinálnak. Tempó: a kommunikáció és információhoz való hozzáférés csatornáinak sebessége, kérdésekre kapott gyors válasz.

a kommunikáció és információhoz való hozzáférés csatornáinak sebessége, kérdésekre kapott gyors válasz. Innováció mindenben: termékekben, szolgáltatásokban, tanulásban és munkában.

Ebben a listában az a csodálatos, hogy a netgenerációk tanulással kapcsolatos elvárásai nagyon szépen összecsengenek mindazzal, amit komoly szakértők jó ideje mondanak a hatékony tanulás előfeltételeiről: annak személyre szabottnak, motiváltnak, aktív bevonódáson és együttműködésen alapulónak, személyes biztonságérzetet nyújtónak kell lennie és a tanulók kíváncsiságára és érdeklődésére kell építenie. Ha mindezeket az igényeket viszont az osztálytermek nagy többségében még ma is uralkodó offline és többnyire passzív nézőtéri tanulással, valamint a készen kapott ismeretek memorizálását kikényszerítő tanítással hasonlítjuk össze, nem kétséges, hogy

a netgenerációkhoz tartozó fiatalok sokkal jobban szenvednek az iskolában, mint a korábbi generációk tanulói.

Márpedig aki szenved, az nem tanul. Egy gyerek minden ellenkező híresztelés ellenére nem pálma, ami csak teher alatt nő.

Milyen iskolát keressünk?

Nagyon fontos látnunk, hogy legfontosabb a felnőttkori alkalmazkodóképességez szükséges készségeink nem köthetők hozzá egyetlen tantárgyhoz. A zenetanulás erősíti a nyelvtanuláshoz szükséges képességeket, a művészetek fejlesztik a nyelvi kifejező képességünket, digitális kompetenciáink fejlődése pedig erősíti az önálló problémamegoldó képességünket. Nem azt kell keresnünk tehát, hogy melyik gyerek miben „tehetségesebb” másoknál. Néhány (nagyon kevés!) kis Mozarttól eltekintve – akik tipikusan minden más tekintetben nehéz életre vannak kárhoztatva – a tehetség kialakul, ha egy gyerek rengeteg örömöt talál valamilyen tevékenységben ezért rengeteg energiát fordít rá, de ezek a dolgok akár félévente is változhatnak. Ezért az oktatás első 5-7 évében célszerű elkerülni azokat az iskolákat, amelyek – minden más tevékenység rovására – rengeteg időt fordítanak arra, hogy kis balett táncosokat, kis matematikusokat, jövendő sakk vagy úszó bajnokokat, vagy akár alanyi költőket faragjanak gyermekünkből. Olyan általános iskolát kell inkább keresni, amely a tanulási élmények gazdagítására törekszik rengeteg különböző területen. Ne olyan iskolát válasszunk, amely abból indul ki, hogy az általa nyújtott oktatásnak kell speciálisnak lennie, hanem olyat, ami a gyerekek készségeinek kiegyensúlyozott fejlesztésére törekszik oly módon, hogy számos különböző területen kipróbálhassák magukat. A gyerekek pontosan tudni fogják, hogy miben jók, s mi az, amit szívesen csinálnak – ha lehetővé tesszük, hogy rengeteg dolgot kipróbáljanak. A jövő nem az általános iskolai tagozatoké, hanem a jó „általános tagozatoké”.

A nagy kérdés természetesen az, hogy talál-e ma Magyarországon a szülő olyan iskolát, ami minderre képes?

Van valami, amit a gazdaságtörténet a „későn jövők komparatív előnyének nevez”: a többieknél egy piacra késéssel belépők általában az elérhető legfejlettebb technológiát kezdik el alkalmazni. Ez jellemzően igaz az elmúlt évtizedben „zöldmezős beruházással” létrehozott magániskolákra, mint amilyen például az ÁKG általános iskolája. Ilyen iskola azonban kevés van, s a tandíj miatt egyébként is csak kevesek számára elérhetők. Már régóta működő iskolák új működési módra való átállítása, a kialakult pedagógiai kultúra és intézményi rutinok megváltoztatása azonban alkalmazkodásra és változásra képes iskolákban is egy nyögvenyelős feladat, különösen akkor, ha – mint ma Magyarországon – az oktatáspolitika ezt nem segíteni, hanem minden eszközzel akadályozni igyekszik.

Leendő vagy már gyakorló szülőként két dolgot lehet tenni. Az első az, hogy meg lehet nézni, hogy melyik az a valóban általános iskola, amelyik tagozatok szervezése nélkül törekszik arra, hogy képessé váljon a gyerekek jövőjét szolgáló oktatás valamilyen elemének megteremtésére. Ilyen lehet például a digitális készségek fejlesztését szolgáló kiemelt figyelem, az angol nyelv használata, a tanórai kereteken kívül tanulási élmények gazdagítására való törekvés, ha az iskola nem a szülőkkel szembeni elvárásait hangsúlyozza, hanem igyekszik partnerként kezelve őket az ő elvárásaikat kipuhatolni, vagy akár csak az, ha az igazgató és a pedagógusok nem tanításról, hanem a gyerek tanulásáról beszélnek. Természetesen azok is jó jelek, ha a gyerek nem szorongva indul el az iskolába és „tanítás” után van mit mesélnie. A másik: figyeljünk oda arra, amit a többi szülő mond, s az elvárásokat közösen megfogalmazva meg lehet próbálni nyomást gyakorolni az oktatáspolitikára valamilyen szülői szervezeten keresztül. Mindenekelőtt azonban tudatosítsuk magunkban azt, amivel ezt az írást kezdtem: ami jó volt húsz éve, húsz év múlva szinte használhatatlan lesz.

