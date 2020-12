Orbán Viktor váratlan bejelentése megosztotta a polgármestereket

Nem meglepő módon eltérően reagáltak az önkormányzati vezetők Orbán Viktor bejelentésére, miszerint a kkv-k és egyéni vállalkozók esetében elengedik az iparűzési adó felét. A kormánypárti politikusok már egyet tudnak érteni az önkormányzatok forráselvonásával, főleg az állam egyedi támogatásaiban bíznak. Az ellenzéki polgármesterek pedig épp ennek a veszélyeire mutatnak rá: ennek mértéke kizárólag a kormány politikai szándékától függ, ami azonban kiszámíthatatlan.

Néhány hét alatt beérett Parragh László kamarai elnök javaslata, a kormány ugyanis úgy döntött, hogy a kis és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók iparűzési adóját január 1-től a felére csökkentik. Részletesen megírtuk, hogy ez az intézkedés mennyire fog fájni a településeknek, a cégek szempontjából egyáltalán nem hatékony, mert nem ott segít, ahol igazán kéne. Valamint arra is rámutattunk, hogy megindul a szelektív (de nem rászorultsági alapú) támogatás rendszere az önkormányzatoknál, a települések népességszáma, valamint a kormány egyedi elbírálása esetén (ez utóbbi a nagyvárosokra érvényes). 2021-től a települések még inkább ki lesznek szolgáltatva a kormány döntéseinek.

A miniszterelnök mindezt azok után jelentette be, hogy szombat délelőtt tárgyalt a megyei jogú városok vezetőivel.

A polgármesterek azonnali első reakciójából jól látható: alapvetően osztja meg a település vezetőit a kormány terve.

A kormánypártiaknak oké

Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) elnöke, Kaposvár fideszes polgármestere közleményt adott ki szombat délután, miszerint a szervezet támogatja a kormány újabb gazdaságvédelmi intézkedéseit. Azt is kiemelte, hogy az önkormányzatokkal együtt teremti meg a családok biztonságát a kormány.

Szita Károly közlése szerint az MJVSZ vezetősége még a bejelentés előtt tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel és a kormány több tagjával a koronavírus-járvány gazdasági hatásairól és a válságkezelés lehetőségeiről, eszközeiről.

"A kormány és az önkormányzatok közös felelőssége, hogy erős legyen a gazdaság, erősek legyenek a családok, s hogy minél kevesebben betegedjenek meg a koronavírus-járvány következtében" - fogalmazott a közleményben Szita Károly, hangsúlyozva, hogy "ezért azonban közösen kell tenni". Tájékoztatása szerint a miniszterelnök által bejelentett intézkedésekre azért van szükség, mert a gazdaság védelmével lehet elérni, hogy legyen hol dolgozni, és hogy a szülők el tudják tartani a családokat. A kis- és középvállalkozások adójának megfelezése egyszerre szolgálja a munkahelyek megtartását, újabbak teremtését, a gazdaság megerősítését és az emberek védelmét - értékelt az MJVSZ elnöke. Hozzátette: a cél elérése érdekében a hazai nagyvárosok is járványügyi költségvetést készítenek 2021-re, vagyis mindent annak rendelnek alá, hogy a családok biztonsága erősödjön. "Mindezt tesszük azzal a hittel és reménnyel, hogy az intézkedések végén, 2022-től egy erős gazdasági fellendülés következik, amelynek előnyei szintén a településeinken élőket szolgálja" - fogalmazott Szita Károly.

Cser-Palkovics Andris, Székesfehérvár fideszes polgármestere is megszólalt a bejelentés után, a hivatalos Facebook-oldalán. Itt érdemes felidézni, hogy ő volt az a településvezető, aki szinte egyedüliként a kormányoldalról, élesen kelt ki Parragh László eredeti javaslata ellen. Azt mondta novemberben, hogy a kamara javaslata „szakmailag hibás és rossz”, a válságban lévő cégeken semmit nem segítene. "Azt kérem a kamara elnökétől, hogyha ilyen kérdésekben megfogalmaz javaslatokat, akkor bátran emelje föl a telefont, és kérjen segítséget azoktól, akik az önkormányzatokhoz értenek. Adott esetben pedig a helyi vállalkozásokat sokkal, de sokkal jobban ismerik, mint ő maga” - mondta Cser-Palkovics akkor.

Mostanra árnyalta a véleményét. "Az idei esztendő a világjárvány miatt rendkívüli. Rendkívüli idők pedig rendkívüli intézkedéseket igényelhetnek a gazdaság újraindítása, a munkahelyek megőrzése, újak létrehozása érdekében. Ez átmenetileg érintheti az adórendszer egyes elemeit is.A helyi iparűzési adóval kapcsolatos álláspontomat – a polgármesterek részéről talán leghatározottabban – az elmúlt hónapokban sok helyen és sokszor elmondtam. A most bejelentett újabb állami gazdaságvédelmi intézkedések ugyan érintik az iparűzési adót és bevételkiesést okoznak, de értelmezésünk szerint csak a járvány időszakára vonatkoznak, valamint a városunk bevételeinek jelentős részét befizető nagy adófizetőkre ez a döntés nem terjed ki, csak a kkv szektorba tartozó, főként egyébként magyar tulajdonban lévő kisebb vállalkozásoknak biztosítanak kedvezményes adómértéket 2021-ben" - érvel Fehérvár polgármestere. "Egy válságidőszakban az emberek, a családok védelme, biztonsága a legfontosabb. Az emberi élet, egészség és - a családok megélhetését biztosító - munkahelyek védelme minden mást megelőző fontosságú, szükségképpen prioritás. Reméljük, hogy az egyéb támogatások és kedvezményekkel együtt ez a lépés is segíti annak a célnak az elérését, hogy minél több munkahelyet meg lehessen védeni, minél többet létre lehessen hozni és a gazdaság újra növekedési pályára állva, újra nagyobb bevételekhez juttathassa az önkormányzatokat" - magyarázza a fideszes politikus, vagyis bízik a kormány támogatásaiban és később már be is ismeri, hogy a város jövője is ettől függhet.

"A most bejelentett döntésnek a városra gyakorolt hatásait először nyugodtan értékelni kell; a bevételkiesés mértékét pontosan ki kell számolni, hatásait pedig át kell gondolni, és ha ezekről szükséges, akkor egyeztetni kell a minisztériumokkal.

Felelős polgármesterként nem kiabálva, hanem - megoldásokat nyújtó - megállapodások lehetőségét keresve.

Erre jó reményünk van, hiszen az elmúlt években rengeteg kérdésben tudtunk jó, Székesfehérvárnak hasznos megállapodást kötni a kormányzattal" - írta. "A mostani helyzet megoldása során is egészen biztosan szükség lesz a bevételkiesést kompenzáló állami forrásokra. Örülök, hogy ennek lehetősége már a mai bejelentésben is elhangzott. Optimistán várom az ezekről szóló egyeztetéseket" - teszi hozzá.

Papp László, Debrecen fideszes polgármestere szerint a járványon csak úgy lehet úrrá lenni, ha összefogunk, a kormány és az önkormányzatok összehangolják cselekvéseiket. "A fejlesztéseket folytatni kell, a gazdaságot, a munkahelyeket és a családokat pedig meg kell védeni. Ezért egyetértésben a kormánnyal, a kis- és középvállalkozások helyi adóterheit csökkentjük. 2021-ben 1 évre a mostani adómérték felére, vagyis 1%-ra csökkentjük Debrecenben a kkv-k számára a helyi iparűzési adó mértékét" - mondta a videóban. "A vállalkozásokat segíteni kell, mert csak így van esélyünk a válság után gyorsan talpra állni" - érvelt.

Kósa Lajos, a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) tiszteletbeli elnöke, fideszes politikus, Debrecen korábbi polgármestere azt nyilatkozta szombaton elég egyoldalúan megközelítve a helyzetet, hogy "nem a városoktól veszünk el, hanem otthagyunk pénzt a vállalkozóknál és az embereknél".

Az ellenzéki polgármesterek ellenérvelnek

Karácsony Gergely főpolgármester javaslatot elutasító véleményét már ismertettük.

Péterffy Attila, Pécs nem kormánypárti polgármestere is elmondta véleményét a döntésről. Ő egyébként egyetlen ellenzéki politikusként részt vett a kormányfővel folytatott szombat délelőtti tárgyaláson, és erről háttérinformációkkal is szolgált. "Látszategyeztetés után az önkormányzatokat gazdasági szempontból még inkább kiszolgáltató intézkedést jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök szombaton délután" - írta hivatalos Facebook-oldalán.

"Egyedüli ellenzéki városvezetőként az erről szóló egyeztetésen hiába soroltam érveket a helyi iparűzési adó 50%-os csökkentése ellen, azokat a kormány jelen lévő tagjai lesöpörték az asztalról. A gazdaságvédelminek nevezett, de valójában az önkormányzatokat bizonytalanságba taszító, nyíltan politikai célú rendelkezést Orbán Viktor miniszterelnök ismertette a szűkkörű egyeztetésen. Az akkor még tervezett, azóta bejelentett intézkedéssel szemben valójában csak én fogalmaztam meg határozott kritikát" - árulta el. "Az ellenzéki vezetésű városok és a pécsiek védelme érdekében elmondtam, hogy a kormány ezzel a döntéssel az önkormányzatok kárára éppen azt a kis- és középvállalkozói kört támogatja, amely döntő többségében nem tervezi a bezárást a járvány miatt" - fogalmazott. Hozzátettem, ha az állam mégis ezt a vállalkozói kört támogatja, akkor az önkormányzatoknak a döntés miatt kieső bevételeit kompenzálnia szükséges, mert azok csak így tudják biztosítani működőképességüket és teljesíteni a járvány elleni védekezés rájuk rótt feladatait.

"A járványügyi védekezés érdekében bevezetett, önkormányzatokat terhelő szolidaritási adó mérséklését szintén kezdeményeztem, amivel részben kompenzálható lehetne a mostani rendelkezéssel kieső önkormányzati bevétel. A bejelentés szerint, erről egyesével, az érintett önkormányzatok vezetőivel folytatott tárgyalásokon egyeztet majd a kormány" - ismertette Pécs polgármestere.

Fentiek alapján a szombati diktátum célja egyértelmű.

"A kormány a járványügyi védekezés költségeit már eddig is erejükön felül vállaló önkormányzatokat a pandémiára hivatkozva megfosztja a helyi iparűzési adóbevételük jelentős részétől, amivel még kiszolgáltatottabb helyzetbe taszítja őket. A kormányfő tájékoztatása alapján az államtól kaphatnak ugyan kompenzációt a vidéki városok, de ennek mértéke kizárólag a kormány politikai szándékától függ, így ez teljességgel kiszámíthatatlan és elfogadhatatlan" - érvelt.

"Ezzel együtt az ellentételezésről szóló tárgyalásokon mindent megteszek majd azért, hogy se a pécsieket, se az ellenzéki városokat ne érje kár a mostani döntés miatt. Célom, hogy az önkormányzat méltányos kompenzációt kapjon az államtól" - írta a Megyei Jogú Városok Szövetségének társelnöke.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Szita Károly, az MJVSZ elnöke, Kaposvár polgármestere (b), mielőtt a kormányfő a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) vezetőségével tárgyal a gazdasági akcióterv új elemeinek előkészítését célzó konzultációsorozat keretében Budapesten, a Karmelita kolostorban 2020. december 19-én. Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán