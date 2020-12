Mindent tudnak a magyar hotelek vendégeiről: nemzetbiztonsági és terrorellenes intézkedésről van szó?

A pandámia miatt nem került a figyelem középpontjába, de 2021. január 1-től új adatszolgáltatásra lesznek kötelezettek a szálláshelyadók egy augusztusban kiadott kormányrendelet szerint. Egyelőre annyi tűnik biztosnak, hogy vagy egy okmányolvasó szoftverrel vagy egy applikációval adatokat kell továbbítani a vendégről a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára. Olyan személyes adatokról van szó, amelyet a turisták Magyarországon idáig papíralapon adtak meg, de a valódiságukat nem mindig ellenőrizték. Az új adatrögzítést úgy tudjuk, hogy a Belügyminisztérium kezdeményezte, nemzetbiztonsági és terrorellenes okokra hivatkozva. Az informatikai megvalósítás minden szállásadónál minimum 250 ezer forint lehet, ez pedig főleg a kisebb vállalkozókat érintheti érzékenyen. Mivel jelenleg az üzleti utazókon kívül senki sem fogadhat turistákat legalább január 11-ig, ezért nagy kérdőjelek vannak azzal kapcsolatban, hogy elindul-e a rendszer év elejével.

Bár jelenleg szinte teljes leállás van a hazai turizmusban, és a szálláshelyadók vagy bezártak vagy csak "látszattevékenységet" folytatnak a koronavírus-járvány miatt elrendelt intézkedések következtében, egyelőre nem úgy tűnik, hogy a kormány lemondana az online okmányolvasó bevezetéséről. Az erről kiadott rendelet szálláshelykezelő szoftverként említi azt az eszközt, amely online okmányolvasó segítségével kialakított kapcsolattal rendelkezik. Ennek a rendszernek a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, valamint annak tárhelye számára kellene adatokat továbbítania a bejelentkező turistáról.

A szállásregisztrációra jelentkező turista nevét, születési helyét és idejét, nemét, anyja születési nevét, az igénybevevő személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve útiokmányának azonosító adatait kell megadni. Ezen kívül a szálláshely-szolgáltatás címét, a szálláshely igénybevételének kezdő és várható befejező időpontját kellene rögzíteni. Ezeket az információkat Magyarországon most papíralapon kell kitöltenie a vendégnek, de a személyes adatok és azt igazoló okmányok valódiságát a szálláshelyadók ritkán ellenőrzik. Erre nincsenek is igazán felkészülve. Az új adatrögzítést egyébként a Belügyminisztérium kezdeményezte, nemzetbiztonsági és terrorellenes okokra hivatkozva.

Az árbevétel híján már most is ezer sebből vérző turisztikai szektor nem igazán örül az új eszköz beszerzési kényszernek. Egy ilyen digitális okmányolvasó 250 ezer forintba kerülhet majd, de még az sem tisztázott, hogy kitől kell beszerezni, lehet-e részletfizetési kedvezményt kérni rá, és hogy igényelhető-e majd hozzá állami támogatás, például a kisebb szálláshely-szolgáltatók számára. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ honlapján is csak annyi olvasható, hogy 30 szálláshelykezelő szoftver közül lehet választani, de hogy ehhez milyen okmányolvasót kell csatlakoztatni, arról egyelőre semmilyen információ nincs. Többször megkerestük a Magyar Turisztikai Ügynökséget, de egyelőre nem válaszoltak a Portfolio kérdéseire.

Schumicky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke azt mondta, hogy a bevezetéssel kapcsolatban nincsenek meg a technikai részletszabályok. Szerinte a koronavírus-járvány tartós elhúzódása is azt indokolná, hogy ha újra lehet majd fogadni vendégeket, akkor minél kevesebbszer fusson össze a vendég és a szálláshely-üzemeltető. A kisebb vállalkozóknál ő ezért egy applikációt is elfogadhatónak tartana, mint, amire tudomása szerint Szlovéniában van példa.

Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének családi szállodák szekcióképviselője azt mondta, hogy

január 1-től ezt szerinte valószínűleg nem tudják majd bevezetni.

Ez szerinte inkább a turizmus remélt tavaszi újjáéledésével, az első félév vége felé lehet majd aktuális. Tudomása szerint már egyébként az idei év elején kötelezővé akarták tenni az online okmányolvasó használatát, de vélhetően nem a koronavírus-járvány, hanem más tényezők miatt csúszhatott ez meg.

Baldauf Csaba megemlítette, hogy a bevezetéssel kapcsolatban egyelőre nem világos például, hogy miként kell majd megfelelni az Európai Unió adatvédelmi törvényének, a GDPR-nak. „Nyugat- és dél-európai szállodákban már régóta működtetnek olyan rendszert, ami a vendégek személyes adatainak pontos felvételére szolgál.

Ott senki sem csodálkozik, ha a szoba elfoglalása előtti regisztrációnál elkérik az útlevelet vagy a személyi igazolványt

– vázolta a nemzetközi helyzetet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének családi szállodák szekcióképviselője. Szerinte azt is meg kellene határozni, hogy milyen adatokat rögzítsenek, mert az egyes úti- vagy személyes okmányok nemzetenként eltérő adattartalommal rendelkeznek.

A jogszabályban egyébként az olvasható, hogy az adatokat titkosan kezelik majd, amihez a kormány pedig a rögzített adattitkosítási eljárás biztosításának ellátására, kulcsszolgáltatóként, az MPF Felügyeleti Szolgáltató Kft-t jelöli ki. Ez egy 371 millió forintos jegyzett tőkével, még tavaly novemberben megalapított cég. A Magyar Posta a tulajdonosa. Az MPF-nek jelenleg 22 alkalmazottja van, a nyilvánosan elérhető adatok szerint idáig 0 forint árbevétele volt. A cég főtevékenységi köreiben az adatfeldolgozás és a web-hosting szolgáltatás található meg. A Magyar Posta honlapján található információk szerint a cég étel- és ital-automaták felügyeletével is foglalkozik.

Címlapkép: Getty Images