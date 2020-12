Milyen mélységű a magyar munkapiaci válság valójában?

A koronavírus járvány és az általa okozott gazdasági válság a munkapiacra vonatkozó előrejelzéseket sem hagyta érintetlenül. A lezárások első körének bejelentése után a frissített várakozások a munkanélküliségi ráta jelentősebb megugrását vizionálták, azonban a hivatalos statisztikák a negatív várakozásokat végül nem igazolták. Ez azonban természetesen nem jelenti azt, hogy a járványnak nem voltak kedvezőtlen foglalkoztatási hatásai; a vártnál alacsonyabbnak bizonyuló munkanélküliségi ráta ugyanis részben az alkalmazott statisztika módszertanának volt köszönhető.

ILO vs. NFSZ

A nemzetközi definíció (ILO – International Labor Organization) kifejezetten rugalmasan kezeli a munkanélküliség és a foglalkoztatottság fogalmait: ha valaki pl. csak egy órányi kereső foglalkozást végzett az adott hónapban, az már nem a munkanélküliek számát gyarapítja a statisztikában. Ez mindenképpen fontos eltérés azzal összehasonlítva, hogy „hétköznapi értelemben” kit tekintünk munkanélkülinek. Emellett fontos tényező az is, hogy az ILO módszertan szerint csak az minősül munkanélkülinek, aki aktívan állást keres, ennek a kötelezettségnek azonban a kijárási korlátozások idején sokan nem tudtak eleget tenni. Ők a munkanélküliek helyett az inaktívak táborát gyarapították, azaz az egyik napról a másikra jóval kedvezőtlenebbé vált munkapiaci helyzet nem is annyira a munkanélküliségi ráta emelkedésében, hanem az aktivitási ráta csökkenésében öltött testet a statisztikákban. Nehezítette a tisztánlátást az is, hogy mire az időszakról a hivatalos számok megjelentek, a nyitással párhuzamosan elkezdődött a gazdaság visszarendeződése, s ezzel párhuzamosan valamelyest javult a munkapiac helyzete is.

A fentiek fényében a KSH által közölt, az ILO módszertan szerint készülő munkanélküliségi rátára vonatkozó elemzői előrejelzések gyorsan csökkenni kezdtek, ám a figyelem egyre inkább a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal munkapiaci adataira terelődött az év során, amelyek reálisabbnak tűnő képet közvetítettek. Míg a legfrissebb KSH adatok szerint 2020 októberében 4,3%-os munkanélküliség ráta mellett a munkanélküliek száma 199 ezer fő volt, ami „csak” 18%-os növekedést jelentett 2019 októberéhez képest, az NFSZ szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma közel 28%-kal, 306 ezer főre nőtt októberben.

Kevesebb ledolgozott munkaóra

A foglalkoztatottak, munkanélküliek számbavételekor látható problémákat meg lehet próbálni úgy is megkerülni, hogy nem különböző adatközlők adatait hasonlítjuk össze egymással, hanem egyéb mutatókat vizsgálunk, amelyekkel más megvilágításból láthatunk rá a munkapiacra. Ilyen lehet például a ledolgozott munkaórák száma vagy a rendelkezésre álló üres álláshelyek száma. Emellett meg lehet vizsgálni az önbevalláson alapuló adatgyűjtések eredményeit is. A legutóbbi, október 20-án közzétett Eurobarometer felmérés egyik kérdése például arra irányult, hogy az EU-s országok lakói hogyan látják, a bevételüket mennyire érintette negatívan a válság. A nyilvánvaló gond ezekkel az, hogy nem pontosan azt mutatják, amit mi keresünk (a foglalkoztatottság alakulását). Ugyanakkor ezekkel talán teljesebb képet lehet kapni a válság munkapiaci hatásainak valódi mélységéről, valamint következtetni lehet strukturális tényezőkre.

Forrás: Eurostat

Mind a ledolgozott munkaórák száma, mind az Eurobarometer felmérés eredménye - az NFSZ adatgyűjtéséhez hasonlóan - arról árulkodik, hogy a munkapiac visszaesése az ILO módszertanon alapuló KSH statisztikákhoz képest sokkal számottevőbb lehetett. A ledolgozott munkaórák számában az Eurostat adatai egyelőre a második negyedévig elérhetőek. Ezek nagyon komoly visszaesésről tanúskodnak Magyarországon. Ugyanakkor az is látszik belőlük, hogy a régióban jó néhány ország sokkal jobban érintett volt, és az európai átlagos visszaesés is messze nagyobb a magyarnál.

Jövedelemcsökkenés

Az Eurobarometer felmérés eredménye is arra világít rá, hogy a KSH statisztikái a valóságosnál pozitívabb képet festhetnek a munkapiac állapotáról. Ugyanakkor nem csak ez olvasható le ebből a felmérésből, hanem az is, hogy a keleti, déli tagállamok lakói sokkal érintettebbnek látják magukat, mint az északi, nyugati tagállamok polgárai.

A szubjektív torzítás mellett ez adódhat abból, hogy ezeknek az országoknak a gazdaságai sokkal jobban kitettek olyan iparágaknak, mint például a turizmus-vendéglátás, esetleg abból, hogy általában is munkaintenzívebbek ezek a gazdaságok, de arra is utalhat, hogy ezekben az országokban a kormányok kevésbé kompenzálták a bevételcsökkenést vagy teljes bevételkiesést szenvedett munkavállalókat.

Az Európai Parlament COVID-19 válsággal kapcsolatos harmadik közvélemény-kutatása, 2020. október

Az üres álláshelyek számának alakulása is beszédes. Az teljesen nyilvánvaló, hogy egy ilyen nagy válságban ezeknek a száma lecsökken. Ugyanakkor a korábban országok között látható különbségek a régióban továbbra is fennállnak. A cseh munkapiac továbbra is igen feszesnek tűnik, míg a magyar munkapiac is a feszesebbek között van régiós összehasonlításban. Ez is arra utal, hogy nem mindenhol végzett ugyanakkora pusztítást a válság. Ismert, hogy Magyarországon és Csehországban is nagyon erős a feldolgozóipar súlya, ahol bizonyos állásokban továbbra is munkaerőhiány lehet jellemző.

Mi történik most?

A kis európai kitekintő után térjünk vissza a magyar munkapiaci történetre. A novemberi – a KSH Heti monitorjában bemutatott - egyelőre még előzetesnek számító ILO adatok nem mutattak jelentősebb változást októberhez képest a munkanélküliek számában (197 ezer fő), illetve az NFSZ adatai szerint is enyhe csökkenés volt novemberben a nyilvántartott álláskeresők számában októberhez képest. Ez akár némi bizakodásra is okot adhat, figyelembe véve, hogy a kormányzat a hónap közepén már döntött a második körös lezárások mellett. Ugyanakkor óvatosságra int, hogy a KSH-nak egy másik jelentése szerint

a rövidített munkaidőben dolgozók száma szeptember végén – bár júniushoz képest markánsan csökkent - még mindig 123 ezer fő volt, s közülük 76 ezer főnek legalább a felére csökkent a munkaideje.

Az sem nevezhető meglepőnek, hogy legnagyobb arányban a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén éltek a munkáltatók ezzel az eszközzel, de egyéb ágazatokban is megfigyelhető volt a munkaidő csökkentése. Sajnos szeptember végéhez képest a szolgáltató szektorban jelentősen romlott a helyzet, leginkább a november közepétől érvényes újabb korlátozó intézkedések miatt. Ráadásul a rövidített munkaidőben való foglalkoztatottság már egy eleve bizonytalanabb munkapiaci státuszt jelent, így emiatt sajnos elég nagy a kockázata annak, hogy decemberben és januárban ismét magasabb állásvesztést jelző számokat publikálnak majd a hivatalok.

Leépítéseket hozhat a második hullám

Összességében tehát azt látjuk, hogy a járvány őszi, második hulláma megtörte a nyári, javuló helyzetet a munkapiacon, s a lezárásokkal ismét emelkedett az állásvesztések kockázata. Ráadásul, míg tavasszal a kormányzat munkaerőpiaci programjai tompíthatták a negatív hatásokat, s a csökkentett munkaidőre vonatkozó munkahelyvédelmi bértámogatás valamivel több mint 200 ezer alkalmazotton segített augusztus végéig, a magyar „Kurzarbeit” program augusztusban véget ért. Az új munkahelyvédelmi intézkedések pedig már szűkebb körűek.

Eközben azokat az érintett vállalatokat, melyek tavasszal és nyáron még bízhattak abban, hogy nem lesz a járványnak második hulláma, és van esély a V alakú felpattanásra, jóval alacsonyabb, rosszabb esetben teljesen eltűnő tartalékok mellett érte el a járvány második hulláma és 2021-es növekedéssel kapcsolatos romló kilátások. Mint ahogyan a jegybank is kiemelte nemrégiben a legfrissebb Inflációs Jelentésének publikálásával egyidejűleg, ebben a helyzetben megnyugtató, hogy „credit crunch” típusú válság továbbra sincs, hiszen a vállalati szektor részére továbbra is rendelkezésre állnak kedvező feltételű finanszírozási lehetőségek, melyekkel átvészelhetőek a nehezebb időszakok. A hitelpiac megfelelő működése tehát áttételesen segítheti a munkapiacot továbbra is.

A hitelt azonban előbb-utóbb vissza kell fizetni, miközben úgy tűnik, hogy a tömeges átoltottság elérése előtt megmaradnak a jelentős bizonytalanságok a kilábalást illetően. Ebben a helyzetben nagy a kockázata annak, hogy a leginkább érintett szektorokban sok vállalkozás úgy ítéli meg, hogy

nem tudja kivárni, míg a helyzet jobbra fordul, s az eladósodás helyett inkább elbocsátják munkavállalóikat, ami a munkanélküliségi ráta ismételt emelkedéséhez vezethet 2021-ben - leginkább az első negyedévben.

Figyelembe véve azonban a fiskális politika megnövekedett mozgásterét úgy látjuk, hogy továbbra sem késő lehetőség szerint legalább részben kompenzálni a bajba került cégeket, illetve munkavállalókat. Egy ilyen döntés érdemben pozitív irányba befolyásolhatná a 2021-es foglalkoztatási adatokat.

