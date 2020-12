Mekkora csapást mért a járvány a magyar gazdaságra?

A tavaszi, első hullámot követően sokan abban bíztak, hogy az ország túljutott a nehezén, és ha lesz is második hullám, az nem lesz sokkal durvább, mint az első. Arra a kérdésre, hogy beigazolódtak-e ezek a várakozások, a válasz az, hogy milyen szempontból vizsgáljuk a helyzetet és az elmúlt hónapokat. A megbetegedések, halálesetek számát nézve egyértelmű a válasz, a második hullám sokkal súlyosabban alakul. Ha kizárólag a gazdasági oldalt nézzük, akkor már felemás kép rajzolódik ki.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Mi történt eddig?

A kiábrándítóan alakuló második negyedéves gazdasági teljesítményt egy rendkívül gyors visszapattanás követte harmadik negyedévben, de az alágazatok többségében – éves összevetésben – még így is visszaesésről számolt be a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az egyik leglátványosabb feltámadást az ipar mutatta: az április-júniusi időszakban több mint 20 százalékkal esett, de július és szeptember között már mindössze 2 százalékos mínuszban volt a múlt év azonos időszakához képest. Arról nem beszélve, hogy szeptemberben már növekedés volt a szektorban. A megrendelések egészen biztató képet vetítenek előre, a rendelésállomány 6,5 százalékkal bővült az elmúlt hónapokban, amelynél magasabb értékeket 2019 első félévében láthattunk utoljára.

Milyen nyomot hagy a második hullám az utolsó negyedéven?

A negyedik negyedévről többnyire még csak októberi adatok jelentek meg, így elég korlátozott információink vannak a második hullám hatásairól, de az biztos, hogy óriási különbségek vannak egyes szektorok között. Úgy tűnik, az ipar a körülményekhez képest köszöni szépen, jól van, hiszen októberben alig veszített a lendületéből. Ezen belül a járműgyártás ismét felülteljesített, az az ágazat próbálja behozni a második negyedévben elszenvedett lemaradást. A nemzetközi és magyar feldolgozóipari menedzserindexek értékei alapján arra lehet számítani, hogy az ipar az utolsó negyedév egészében pozitív eredménnyel járul hozzá a nemzeti össztermékhez, vagyis a GDP-hez.

Ezzel viszont nagyjából a vége is a sornak, amelyekben a gazdaságot az utolsó negyedévben serkentő szektorok, alágazatok szerepelnek. A mezőgazdaság termelési volumene valószínűleg csökkent, de a hozzáadott érték emelkedhetett, így összességében nullás eredményt produkál az ágazat. Az építőipar termelés ugyan hónapok óta emelkedik az előző hónaphoz képest, éves összevetésben továbbra is méretes visszaesést mutat, különösen az infrastrukturális beruházásokat, például az út-, vasút-, és közműfejlesztéseket magában foglaló egyéb építmények esetében. Az utóbbinál még romlott is az aktuális helyzet októberben, amelyet az épületek építése tudott ellensúlyozni. Nem láthatóak a változás jelei az év utolsó két hónapjában, így ez a szektor ismét 10 százalék feletti mértékben eshet vissza az utolsó negyedévben. Az új uniós költségvetés és helyreállítási alap, valamint az állami élénkítő programok hozhatnak fordulatot a következő évben.

Végül elértünk a szolgáltatásokhoz, amely a GDP legnagyobb részét adja, de a legkevesebb havi információval rendelkezünk róla. Egyértelműen a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területét érte a legnagyobb csapás ismét, akárcsak az első hullámban, amikor a szektor 60 százalékos visszaesést könyvelt el. Beszédes, hogy még a harmadik negyedévben is, amikor szabadon mozoghattunk, 20 százalékkal csökkent az ágazat teljesítménye az előző évhez képest. A friss vendégéjszakák száma, illetve a korlátozó intézkedések alapján az utolsó negyedév ismét jókora hanyatlásról szólhat. A másik nagy vesztes a művészet, szórakoztatás, szabadidő és egyéb szolgáltatások néven szereplő szektor, amelyben a második negyedévben több mint 20 százalékos volt a visszaesés, és egy relatív kedvezőbb harmadik negyedévet követően, a negyedik negyedben 10 százalékot jóval meghaladó zsugorodásra lehet számítani. Ezzel szemben a szállítás, raktározás területén, amelyre pozitívan hat az ipar felfutása, tovább mérséklődhet a visszaesés mértéke a korábbi 20 százalékos szintről.

Nagy talány a kereskedelmi szolgáltatások alakulása, ennek az ágazatnak az utolsó negyedév messze a legerősebb időszaka. Vannak felmérések, amelyek azt mutatják, hogy az idén kevesebbet költenek a családok karácsonykor, így ezt a szektort is a zsugorodás réme fenyegeti. Viszont akad egy-két olyan szolgáltatás is, ahol kitarthatott a növekedés, elsősorban az információ, kommunikáció területén. Míg a szolgáltatások volumene összességében 4 százalékkal került lejjebb a harmadik negyedévben és 12 százalékkal estek a második negyedévben, az év utolsó három hónapjában 8-9 százalék körüli lehet a csökkenés.

Összességében a felsorolt gazdasági folyamatok tükrében az lenne a meglepetés, ha a magyar gazdaság recessziója nem mélyülne az utolsó negyedévben: 6,5-7,5 százalékos recesszióval számolunk, és ezzel az év egészében 6 százalék körüli lehet a visszaesés.

Okoz-e tartós károkat a második hullám?

Bár ebben az összefoglalóban a koronavírus-járvány második hulláma okozta rövid távú, a 2020-as év utolsó negyedévét érintő hatásokat próbáltam körbejárni, érdemes néhány szót ejteni a jövő évről is.

Hiszen még az optimista forgatókönyv szerint is, minimum az első negyedévben jelentkeznek áthúzódó negatív hatások. Többek között a turizmus-vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás, szórakoztatás továbbra is zsugorodhat, és mivel ezen a területen már elhúzódó – semmi esetre sem V alakú – kilábalásról beszélhetünk, egyre inkább veszélybe kerülnek a vállalkozások. Ez pedig tartósabb kínálatcsökkenéssel és később akár emelkedő árakkal járhat. A kilábalás sikeressége és gyorsasága a hatékony vírus elleni védekezés mellett nagyban függ a kormányok gazdaságot élénkítő programjaitól, a rendelkezésre álló források hatékony elköltésétől.

A 2020-as évet ért mélyütésből várhatóan 2021-ben feláll a gazdaság, és 3,5-4 százalékkal bővülhet, de arról még nincs elegendő információnk, hogy az idén szerzett zúzódások, félelmek mennyiben fogják vissza a növekedést középtávon. Mindenesetre az valószínűnek tűnik, hogy a gazdaság 2022-től az magyar államtól egyre kevesebb segítségre számíthat, vagy újabb problémákkal, például túl magas költségvetési hiánnyal és államadóssággal kell majd szembenézni a 2020-as évek közepén.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre.

Elindult a Portfolio Vélemény rovata, az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images