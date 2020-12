Müller Cecília: A súlyos esetek száma nem csökken Magyarországon

Ez csak az egyén saját védelmét jelenti - mondta Müller Cecília. A beoltott ember környezetében élőket védeni kell, így a higiénés szabályokat be kell tartani. A környező országokban azonban felgyorsult a járvány terjedése, az óvatosság tehát nagyon is indokolt, a betegség terjedésében továbbra is szerepet játszanak a terjesztő tényezők, amelyeket eddig már említettek. Így az ünnepeket is kellő mértékletességgel kell eltöltenünk. Így egy-egy család sajátos helyzetére vonatkozóan kell döntést hozni:

csak egészségesen, tünetmentesen látogassunk bárkit az ünnepek során

- kéri az országos tisztifőorvos. Kéri, hogy még ezt az utolsó áldozatot hozzák meg. Az elhunytak napi adatai továbbra is magasak, ismét vannak fiatal elhunytak, középkorúak.