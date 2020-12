Hadat üzen a légkondicionálók klímagyilkos összetevőjének az EU

Az EU ugyan csökkentette a klímaváltozáshoz erőteljesen hozzájáruló, elsősorban hűtőkben és légkondicionálókban alkalmazott fluorozott szénhidrogének (F-gázok, HFC-k) kibocsátását az elmúlt években, azonban egyértelműen szigorítani szükséges a vonatkozó, 2014-ben megalkotott jogszabályokat. Az Európai Bizottság éppen ezt tervezi, az új szabályozás keretében pedig a Kínából az Unióba érkező illegális import elleni fellépést is fokozni kívánják.

A világon jelenleg legelterjedtebben használt hűtőgázokat azt követően vezették be, hogy az addig ilyen céllal leggyakrabban alkalmazott különféle halogénezett szénhidrogénekről (CFC, illetve HCFC; köznapi nevén freon és lágy freon) kiderült, hogy jelentősen rombolják a Föld ózonrétegét. Az ózonkárosító anyagokat helyettesítő, a korábbiaktól csak kismértékben eltérő összetételű anyagokról, az F-gázokról azonban kiderült, hogy rendkívül agresszív üvegházhatású gázok, amelyek százszor, de akár 23 ezerszer is jobban károsítják az éghajlatot, mint a szén-dioxid. Ráadásul a HFC-k akár 270 éven át stabilak maradhatnak a légkörben, de a kén-hexafluorid (SF6) és a perfluor-szénhidrogének (PFC) akár ezer évig is elidőzhetnek az atmoszférában.

Az F-gázokat főként hűtőközegként használják légkondicionálókban, valamint a háztartási, ipari és kiskereskedelmi ágazatokban alkalmazott hűtőkben. Keresletük 1990-es évek elején történt megjelenésük óta stabilan nő, ennek tükrében pedig nem is olyan meglepő, hogy az ezekhez fűződő, a globális felmelegedést fokozó emisszió 1990 és 2014 között körülbelül 70 százalékkal nőtt és 2015-ben tetőzött globálisan. Az emisszió zömét a termelőüzemekből és az F-gázokat tartalmazó berendezések szabálytalan kezeléséből eredő szivárgás teszi ki.

Fokozatosan szabadulnának meg tőle

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) adatai szerint jelenleg az Unió teljes üvegházgáz (ÜHG)-kibocsátásának úgy 2,5 százalékát teszik ki szén-dioxid-egyenértékben, vagyis nem csak a mennyiségét, de globális felmelegedési potenciálját (GWP) is figyelembe véve. Ez ugyan nem tűnik soknak, azonban tekintettel arra, hogy az előrejelzések szerint a következő évtizedekben várhatóan hatalmas mértékben megerősödik a légkondicionáló és hűtőberendezések iránti igény, valamint az új, szigorúbb 2030-as és 2050-es klímacélokra, a zöldszervezetek, így a Levegő Munkacsoport szerint is kézenfekvő, hogy az éghajlat-károsító anyagokat fokozatosan kivonják a forgalomból.

Az F-gázokat tartalmazó berendezések javítására, karbantartására, a megsemmisítésükre egyre szigorúbb szabványok, címkézések, előírások vonatkoznak. Jókora globális felmelegedési potenciáljukat felismerve az Európai Unió már 2006-ban megalkotta az első, az F-gázok visszaszorítását célzó szabályozást a Kiotói Jegyzőkönyv keretében tett kötelezettségvállalásai részeként. Az első lépésben a termelők számára bevezetett elszámolási és jelentési kötelezettségeket még ugyanabban az évben követte az uniós mobil légkondicionáló irányelv elfogadása, amely fokozatosan megtiltotta az F-gázok személygépkocsikban való alkalmazását.

Az EU 2014-es, világszinten is iránymutatónak számító szabályozása által bevezetett kvótarendszer korlátozta az F-gázok évente az EU piacán forgalomba hozható mennyiségét, valamint ütemtervet állított fel fokozatos kivezetésükre, bizonyos ágazatokban már 2022-től megtiltva használatukat. A szabályozás célként tűzte ki, hogy az alkalmazott F-gázok mennyiségét a 2014-es szinthez képest 79 százalékkal kell visszafogni 2030-ig, egyúttal felszólította az érintett vállalatokat a szóban forgó gázokat érintő éves termelési, behozatali és exporttevékenységük jelentésére.

Az Európai Bizottság 2020. december 18-án kiadott értékelése szerint a 2014-es szabályozás - elsősorban is a kvótarendszer - sikeresen és "drasztikusan" mérsékelte az F-gázok alkalmazását az EU-ban 2015 óta. Egy, az Euractiv által névtelenül idézett uniós vezető szerint a 2018-as adatok alapján globális felmelegedéshez hozzájáruló hatásuk 30 százalékkal mérséklődhetett.

Globális keresletük azonban továbbra is emelkedőben van, nem kis részben a nyugati életstílus terjedése, így a légkondicionálók iránti kereslet világszerte tapasztalható fokozódásával összefüggőben.

Részsiker - mellékhatásokkal

Az öt évvel ezelőtt Európában bevezetett kvótarendszer hatására az F-gázok ára az EU-ban 2016 és 2018 között alaposan, több száz százalékkal megugrott, a klímabarátabb helyettesítési lehetőségek alkalmazására motiválva a szereplőket. És bár az árak azóta jelentősen csökkentek, még mindig többszörösei a világpiacinak, új technológiák kifejlesztését is ösztönözve. A jelentés szerint az F-gázok klímabarát alternatívái immár elegendő mennyiségben állnak rendelkezésre.

A kvótarendszer bevezetése azonban nem kívánt következményekkel is járt. Noha a lépésnek és az általa kiváltani kívánt áremelkedésnek a terv szerint az volt a célja, hogy a kevésbé szennyező alternatívák felé fordítsa a felhasználókat, ez csak részben sikerült, miközben a Kínából HFC-ket illegálisan az EU-ba importáló nemzetközi csempészhálózatok épültek ki.

Az illegális kereskedelem révén az EFCTC európai iparági szervezet szerint szén-dioxid-egyenértékben kifejezve évente mintegy 34 millió tonna F-gáz érkezik illegálisan Európába Kínából, ami több mint fele Magyarország teljes éves ÜHG-kibocsátásának.

Az iparág érthető módon kevésbé elégedett a jelenlegi szabályozási környezettel, mint az Európai Bizottság. Álláspontjuk szerint a rájuk hárított végrehajtáshoz a tagállamok nem kapták meg a megfelelő eszközöket, ezért a gyártók egyebek mellett az ellenőrzési rendszer tökéletesítését és a vám-, illetve egyéb hatóságok jogköreinek kibővítését szeretnék elérni. Értesülések szerint a Bizottság 2021-ben várhatóan javaslatot terjeszt elő egy egységes vámügyi informatikai rendszer kialakítására, amely 2024-től válhat kötelezővé minden EU-tagállamban. Emellett uniós szintű szankciós lehetőség bevezetését is fontolgatják, míg jelenleg a tagállamok feladata értelmezni, mi minősül visszatartó erejű büntetésnek a környezeti bűncselekmények ellen. Zöldszervezetek szerint ugyanakkor az új szabályozásnak egyebek mellett tartalmaznia kellene az F-gázok, illetve az ezt tartalmazó berendezések visszagyűjtésére, újrafelgolgozására és elhelyezésére vonatkozó minimális kritériumokat is, amely tevékenységeket az iparágnak kellene finanszíroznia.

Szigorítanak, de a probléma 2050-ig sem oldható meg teljesen

A piac folyamatos figyelemmel követése és az illegális tevékenységek tényleges megakadályozása ezért továbbra is fontos feladat marad, különös tekintettel a 2021-re kijelölt, a 2015-ös bázishoz képest 45 százalékos csökkentést előirányzó célra tekintettel - húzza alá a jelentés.

Ezért az Európai Bizottság az európai zöld megállapodáshoz és klímatörvényhez kapcsolódóan felülvizsgálja a 2014-ben, a fluorozott gázokra kijelölt uniós szabályokat

- erősítette meg a bizottsági jelentés az ezzel kapcsolatos korábbi értesüléseket. A felülvizsgálat célja, hogy a szabályok összhangba kerüljenek az EU 2030-ra 1990-hez képest legalább 55 százalékos ÜHG-kibocsátáscsökkentést megcélzó új klímacéljával, illetve a 2050-es klímasemlegességi célkitűzéssel. Az új, felülvizsgált szabályozás 2021 végéig készül el, az F-gázok emisszióját ugyanakkor várhatóan 2050-re sem lehet majd teljes mértékben felszámolni, azért sem, mert a hulladéklerakókban a régi berendezések egy része még akkor is ezeket az ÜHG-gázokat fogja kibocsátani.

Bár az EU 2017-ben jóváhagyta az ózonréteget lebontó anyagok termelésének és használatának megszüntetéséről szóló 1987-es Montreali Jegyzőkönyvhöz csatolt kigali módosítás ratifikálását, több tagállam, így például Olaszország, Málta és Spanyolország még mindig nem ratifikálta a 2019. január 1-jén hatályba lépett szigorítást. A fluorozott szénhidrogének visszaszorítását célzó módosítás értelmében – 2019-től kezdődően – a fejlett országok indítják el elsőként az F-gázok használatának beszüntetésére irányuló folyamatot. A többi ország tekintetében rugalmasabbak az előírások; a fejlődő országok többsége 2029-ben kezdi meg az említett üvegházhatású gázok termelésének és felhasználásának csökkentését, a részt vevő többi fejlődő ország pedig 2032-től teszik meg az első lépéseket.

