Országok, amelyek tényleg nagyon megszenvedték a katasztrofális 2020-as évet

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Borzalmas évet tudunk magunk mögött, a koronavírus-járvány szinte az egész világon nagy válságot okozott. Vannak különösen nagy vesztesnek számító országok, akiknek a gazdasága valósággal összeomlott. A tíz legrosszabb teljesítményt összesítő listánkon hagyományosan a polgárháborús állapotoktól, humanitárius katasztrófáktól szenvedő országok szerepelnek. Sajnos most is találunk ilyeneket, de a fő tényező a kis országok külső sokkoknak (például a turisták elmaradásának) való kitettsége volt. Éppen ezért kivételesen egy kis térség túlreprezentáltsága jellemzi a listát. 2020-ra jellemző, hogy míg az elmúlt években 1-2%-os gazdasági zsugorodással már fel lehetett férni a szomorú toplistára, most 16%-os zuhanás is kevés volt ehhez.