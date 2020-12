Tortúrává válhat a naperőmű-építés a bürokrácia miatt

Miközben lendületesen bővül a hazai naperőmű kapacitás és meghaladja a 2000 megawattot, az egyébként kedvező szabályozási környezet nem mindig tűnik kifejezetten támogatónak. A bürokrácia jelentős akadályokat gördíthet a naperőművet tervező vállalkozók elé.

A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség honlapja által a Mérnök Újság, a Magyar Mérnöki Kamara hivatalos lapja nyomán ismertetett eset egy még 2019. február 19-én Zalameggyesen üzembe helyezett, 499,9 kVA teljesítményű naperőmű történetét vagy ahogyan vezető tervezője fogalmaz, az üzembe helyezésig átélt "tortúráját" mutatja be. A leginkább aka­dályozó tényező a bürokrácia, a hivatalok döcögős ügyintézése, ami megkeseríti az erre vállalkozók életét - fogalmaz Szurmai Zoltán okleveles villamos­mérnök, a szóban forgó naperőmű vezető tervezője, akinek ez a huszadik hasonló nagyságrendű naperőműves tervezői munkája volt.

A történet úgy kezdődött, hogy a tervezőt azzal kereste meg egy kolléganője, hogy van egy telekingatlana Za­lameggyesen, és megkérte, nézze meg, alkalmas-e naperőmű telepítésére. Miután megtekintette a naperőmű helyszínének szánt 1,3 hektár területű földterületet, megállapította, hogy naperőmű telepítésén kívül másra nem is igen alkalmas, gazos, alacsony aranyko­rona-értékű földterület, de mintegy 20 éve belterületbe vonták, és „Gksz” (kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület) besorolású, azaz megfelelhet. Mivel a mint­egy 1,3 ha nagyságú területnek még volt egy tulajdonosa, ezt is rendezni kellett, a tulajdonostárs azonban hajlandó volt el­ adni, ő pedig úgy döntött, a cége meg is vásárolja.

Mintha atomerőművet építenénk

Ekkor kezdődött a kálváriája, elmondása szerint az történt ugyanis, hogy a bel­területbe vonáskor a hivatal elfelejtet­te levenni a „rét” besorolást az ingatlan­ról (átvezetni „beépítetlen terület”-be), így mint mezőgazdasági jellegű területet cég nem vásárolhatja meg. Mintegy öt hónap alatt sikerült rendezniük a hibát, és egy­úttal mindjárt meg is osztatták az ingat­lant, mivel a naperőmű területigénye csak körülbelül 1 hektár. Ezt követően a tervezéssel elindulhatott a bankhitellel együtt mintegy 190 millió forintos beruházás, melybe Szurmai Zoltán eleinte nagy lelkesedéssel vágott bele, azonban miután olyan sűrű jogszabálydzsungelen, számos rendeleten és összetett engedélyeztetési procedúrákon kellett átvergődnie, időnként azt érezte, "hogy egy atomerőművet tervez megvalósítani".

A tervező az alábbi 58 pontban sorolta fel a kapcsolódó követelményeket és teendőket (zárójelben a személyes megjegyzéseivel), az olvasóra bízva annak megítélését, hogy valóban minden felsorolt tétel elengedhetetlen-e:

Műszaki gazdasági tájékoztató (MGT) beszerzése az elosztói engedélyestől Kiserőmű-igénybejelentés az elosztói engedélyesnek Egyeztetés az önkormányzattal a terület hasznosításáról, és a szükséges önkormányzati hozzájárulás (határozat) megszerzése. Geodéziai felmérés. KÁT (kötelező átvételi) engedély beszerzése Alapítottak egy projektcéget (ez lett a ZOLIDA Napelempark ), amely megvalósítja a beruházást és üzemelteti is azt. Telepítési terv, a termelői vezeték nyom­vonalának előzetes rögzítése az MGT figyelembevételével, az „e-közmű-nyilatkozat” beszerzése. A „termelői nyilatkozat” rögzítése. „Megbízólevél” tulajdonképpen saját magának, miszerint Szurmai Zoltánt meghatalmazta a Szur­mai Mérnöki Iroda a tervezés és egyéb teendők elvégzésével. Zajvédelmi terv elkészíttetése (ez önmagában csacskaság - fogalmaz a tervező -, hiszen egyrészt nincs olyan zajforrás, ami problémát jelenthet, másrészt éjszaka nem működik, így zajt sem tud kibocsátani). Talajvédelmi terv készíttetése az alig 2 aranykoronás földterületre (majdnem vicc). Zöldterület-védelmi tervre nem volt szükség, mert az egész egy elvadult, gazos terület volt, így sokat javult a környezet. Építési engedélyezési terv elkészítése, engedélyeztetés lefolytatása (MMBO Szfvár). Az engedély 2018. április 19-én vált jog­erőssé. Csatlakozási terv elkészítése, engedélyez­tetése az elosztói engedélyesnél Mérési terv elkészítése, engedélyeztetése az elosztói engedélyesnél. Megszerzett KÁT-határozat megerősítése a Magyar Energetikai és Közmű-szabályo­zási Hivatalnál (MEKH), (A határozatban több hibával, amit most nem részletez­nék). Üzleti terv, költségbecslés készítése. Hitelkérelem elindítása (érdemes megjegyezni az időpontot: 2018. április 17.), akkor még FHB Bank, a későbbi Takarék Bank. Bankszámla nyitása a Takarék Banknál. Sok-sok igazolás, cégkivonat, adóigazolá­sok permanensen, mert csak 30 napig ér­vényesek. Hálózati csatlakozási szerződés megköté­se, május 2-án. Nyilatkozat beszerzése az elosztó engedélyestől a MEKH részére. Megállapodás a Szurmai és a ZOLIDA Kft. között a jogok átruházására vonatkozóan. Kiviteli terv elkészítése, az engedélyeztetés lefolytatása. Geodéziai munka, „változási vázrajz” és „területkimutatás” elkészíttetése. Új KÁT-határozat igénylése, a KÁTR kormányrendelet változása miatt (na, ez egy igazi megpróbáltatás volt). Vezetékjog-engedélyezési terv elkészíté­se és az engedélyeztetési eljárás lefolytatása (az engedély 2018. július 6-án kelt, jogerős július 27-én lett). Útkezelői hozzájárulás kérése az önkor­mányzattól, az átadott tervdokumentáció alapján. június 15-én meg is érkezett a banktól a finanszírozási ajánlat (2 hónap!). Kivitelezői ajánlat kérése. A megújítandó KÁT-határozatot késleltet­te 1 db dokumentum hiánya, amely a mintegy 36 MB­-nyi csomagból kimaradt, és két nappal később került pótlásra. Keresetlevél benyújtása a Fővárosi Törvényszékhez (természetesen ügyvéden keresztül, annak anyagi vonzatával együtt). Kivitelezői szerződés megkötése a Szalontai Rendszerintegrátorral. Megszületett a végleges KÁT-határozat október 8-án. Előzetes nyilatkozat (kötelezettségválla­lás) az elosztói engedélyes részére átadandó hálózati esz­közökről (új leágazó oszloptelepítés, szerelvényezés­sel). Teljesítményirány-mérés tervdokumen­táció elkészíttetése, engedélyeztetése az elosztói engedélyes részére. Hitelszerződés közjegyzői közreműködéssel 2018. október 18-án (zálogjog stb.). Kivitelezés időszakára vagyonbiztosítási szerződés kötése. A kivitelezés megkezdése, 2018. október vége. Szerződés a bank projektellenőrével (Kér­dés: miért Debrecenből kell Nyugat-Dunántúlra ellenőrt szerződtetni? Ez ugyanis a bank kompetenciája.) Műszaki ellenőr (ME) megbízása, szerződéskötéssel. „Zéró riport” a projektellenőrrel, a sajáterő felhasználásáról. A kivitelezés felgyorsult, és már készül is a „közbenső riport”. Az erőmű műszaki berendezései elké­szültek, ünnepélyes átadás, protokoll stb. 2018. november 26-án. Áramhálózatra kapcsolás igénybejelentése 2018. december 18.-án az elosztói engedélyesnek. A hitelfolyósítás napja, december 28. (tehát több mint nyolc hónap kellett a hitel megszerzéséhez) . Hálózathasználati szerződés megkötése 2019. január 22-én az elosztói engedélyessel. Villamosenergia-kereskedelmi szerződés megkötése egyetlen hónapra az elosztói engedélyessel, 2019. január 22-én. Hálózati csatlakozási szerződés módosítása az elosztói engedélyes kérésére, 2019. február 1-én. Vagyonbiztosítási szerződés kötése a 2019. évre. Üzemviteli megállapodás született az elosztói engedélyessel, 2019. február 4-én. KÁT „Mérlegköri szerződés” megkötése a MAVIR-ral 2019. március 1-től (dátum: 2019. január 30.). „záró riport” elkészíttetése, adatok össze­ gyűjtése, műszaki ellenőri egyeztetés. Az erőmű sikeres üzembehelyezési eljárása 2019. február 19-én. Eszköz átadás-átvételi szerződés megkö­tése az elosztói engedélyessel, 2019. február 20-án. Üzemeltetési szerződés megkötése a Sza­lontai Kft.-vel. Alállomási munkák (teljesítményirány­ mérés) megrendelése. A terület vízrendezése, zöld­terület-rendezése.

A felsorolást követően a tervező megállapítja, megfontolandó ilyen kalandba belevágni; ha valaki mégis így dönt, szakmabeli bevoná­sa nélkül ne kezdjen bele - figyelmeztet.

Sodródnak az árral

Tekintettel arra, hogy a villamosenergia-termelés, illetve az ellátási rendszer nagyon komolyan szabályozott EU-szinten is, és a nagyobb fogyasztók igényét is csak kínkeservesen lehet kiszolgálni, nem gondolom, hogy csak a napenergia szabályozása a probléma – mondja Elmi Dávid, a Lugos Renewables Kft. naperőmű-fejlesztő cég ügyvezetője, aki szerint egyértelműen változásokra lenne szükség. A társaság nemzetközi szinten 2,5GW fejlesztésben vesz részt, így több ország engedélyeztetési folyamatára rálátással rendelkezik.

Az ügyvezető véleménye szerint nincs helye a közérdekű beruházások időbeni eltolódásának, ami szerinte a bírósági és kúria elé terjesztett ellenérdekek sokasága miatt történhet meg. Több, Magyarországot érintő kritika legfőbb pontjaként említik ezen kockázatot, mely hazánk versenyképességét is jelentősen befolyásolja és „hatalmas károkat” okoz a magyar népnek is – fogalmaz Elmi, aki szerint ezért

kulcsfontosságú lenne egy központosított, végrehajtói szerepkörrel rendelkező hatóság kijelölése.

Ebbe az irányba mutat az is, hogy a klímacélok megvalósítása is komplex gondolkodást igényel, például a hálózatfejlesztések, az irányított termelők és fogyasztók fejlesztési irányai, a napelemmel történő fogyasztáskiváltásokat elősegítő elosztói hálózatfejlesztések vagy a rendszerszintű stabilitások biztosítása területén.

A nem megfelelően szabályozott eljárásrendből a beruházóknak is plusz költsége, kára származhat. A nagyobb naperőművek jellemzően 2-3 éves fejlesztési időtartama alatt a beruházókat érintő pénzügyi modell teljes átalakulhat, amint ez történt is a 2016-2018-os és a 2019-2021-os időszakban. Példaként említhető az ipari fogyasztókat terhelő pótdíjazás visszamenőleges bevezetése, illetve a megszűnt átvételi jogosultságok esete, amikor a bekapcsolás időbeni csúszások miatt ellehetetlenül.

Minden szolgáltató rohamléptekben próbál felzárkózni a napjaink kihívásához, viszont az állami vezetők és politkai döntéshozók végleges állásfoglalásai, törvénymódosításai, illetve az átviteli rendszerirányító (Mavir) és az elosztók fejlesztési irányai nélkül csak az árral sodródnak. A 3 év alatt megvalósítható programokat, eljárásokat sokszor utólag próbálják a gyakorlat alapján kialakítani, mely nem feltétlenül nevezhető jövőbemutatónak – véli a cégvezető, aki szerint a műszaki megoldások is jellemzően az aktuálisan felmerülő problémákra szolgál tűzoltó jellegű megoldást, rendszerszinten sokszor nem is helyes vagy költséghatékony konstrukcióban.

5-10 év lemaradás

A Lugos Renewables Kft. ügyvezetője szerint fontos lesz ezekben is előrelépni, melyet szintén egy központi hatóságnak kellene elrendelnie és koordinálnia. Jelenleg ugyanis az látszik, hogy nincs „gazdája” a témakörnek. A Mavir, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH), valamint az elosztói, illetve egyéb szakágak (bankok, MNB, földjogi, környezetvédelmi résztvevők) próbálnak egymással kooperálni, azonban ez jellemzően komoly időbeli csúszást eredményez.

Mindenki fejleszt és próbálja lekövetni a fejlettebb országok példáit, de körülbelül 5-10 éves lemaradásban vagyunk ezen a téren, melyet ugyanakkor egy komoly összefogással, valamint a megfelelő felhatalmazással és költségvetéssel ellátott hatóság kijelölésével be lehetne hozni – állítja Elmi Dávid.

Címlapkép: MTI Fotó/Varga György