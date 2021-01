Begyújtja a rakétákat vagy lefullad a magyar gazdaság?

A 2008-2009-es világgazdasági válságot követő kilábalás időszakához mérhető az a bizonytalanság, ami a 2021-es növekedést illeti. Néhány elemző bízik abban, hogy a tavalyi mély recesszió után akár 6%-kal is nőhet a magyar gazdaság, míg a többség mindössze 3-4%-os GDP-bővülést vár. Jó hír, hogy az alapforgatókönyvében minden szakértő érdemi bővülésre számít. A rossz hír viszont az, hogy nem lehet kizárni a magyar gazdaság stagnáláshoz közeli teljesítményét sem, amennyiben elhúzódik a pandémia.

Nincs könnyű helyzetben az, aki meg szeretné mondani, hogy mi vár a világgazdaságra és a magyar gazdaságra 2021-ben, hiszen a koronavírus-járvány második hulláma a legtöbb országban még most is jelentős számú megbetegedést okoz, ami érdemi korlátozó intézkedéseket von maga után. Hogy mikor szűnhetnek meg a korlátozások és mikor indulhat újra növekedésnek a gazdaság? Ez a legnagyobb kérdés, amit igazából a közgazdászok sem tudnak biztosan.

Egyrészt, a gazdasági előrejelzéseket készítő közgazdászok nem virológusok/járványügyi szakértők, hogy legyen elképzelésük arról, mikor lesz vége a járványnak.

Másrészt, egyelőre sajnos a virológusok sem tudják megmondani, hogy mikor hagyjuk végleg magunk mögött a koronavírus-járvány időszakát.

A legtöbben most arra számítanak, hogy 2021 tavaszának végén, nyarán szabadulhat fel a világ, miután a koronavírus elleni oltásokat ebben az időszakban már sokan megkaphatják. Az idei év első hónapjait tehát minden bizonnyal még jelentős számú koronavírusos megbetegedés és/vagy érdemi korlátozó intézkedések mellett töltheti el a világ országainak jó része. Ez pedig meggátolja azt, hogy a gazdaság érdemi lendületet vegyen.

Felhasználási oldal

Magyarországon a fogyasztás az év első felében még minden bizonnyal nem lesz túlságosan erős, hiszen a háztartások továbbra is bizonytalannak érezhetik a jövőt, illetve a munkanélküliség csökkenése is várathat még magára. Az év második felében azonban már magára találhat a fogyasztás is, azzal párhuzamosan, ahogy a kilátások javulnak. A háztartások jövedelmi helyzetét számos tényező befolyásolja majd: a hiteltörlesztési moratórium fenntartása segíti a kedvezőtlen anyagi helyzetben lévőket, ugyanakkor a keresetek növekedése minden bizonnyal alig haladja majd meg az inflációt, miután a vállalatok helyzete sokkal kedvezőtlenebb, mint a válság előtt, illetve a korábbi évekre jellemző általános munkaerőhiány – ami javította a munkavállalók tárgyalási pozícióját – is a múlté.

A beruházások tekintetében a legnagyobb a bizonytalanság, hiszen a vállalatok első körben a historikusan alacsony szintre csökkenő kapacitáskihasználtságukat igyekezhetnek növelni, és csak ezt követően indítanak el új beruházásokat. Ami segíthet, az a külföldi vállalatok által már bejelentett beruházásainak és a költségvetési invesztíciók, (munkahelyteremtő) beruházások megvalósulása. Segíthetnek a várhatóan beinduló uniós források (előfinanszírozott fejlesztései) és az alacsonyan maradó kamatokkal operáló programok (NHP Hajrá, Kavosz-hitelek) is kedvező hatást gyakorolhatnak. A gazdaság egészét azonban a bizonytalan kilátások miatti óvatosság jellemezheti, egészen addig, amíg a cégek nem látnak meggyőző jeleket annak kapcsán, hogy a kereslet tartós felfutásával számolhatnak. Ez pedig szintén a koronavírus-járvány leküzdésén múlik.

A gazdaságot támogathatja, hogy az export lassú növekedési pályára állhat. Mindemellett a kormányzat idén még nem csökkenteni gyorsan a tavalyi évben 9% körüli szinte emelkedő költségvetési hiányt, vagyis a költségvetési politika nem fogja vissza a gazdasági növekedést.

Termelési oldal

A szolgáltató szektor a járvány második hullámában újabb jelentős visszaesésen megy keresztül, a nagy kérdés az, hogy leépül-e a kapacitások egy része. (Csődbe mennek-e cégek, végleg bezárnak-e pl. egyes hotelek, éttermek vagy bárok.) Amennyiben leépül a kapacitások egy része, akkor a kilábalás is lassabb, nehezebb lehet. Ha ezt sikerül elkerülni, akkor a járvány legyőzésével a szolgáltató szektor is gyors növekedésen mehet keresztül.

Az ipari termelés ellenállónak bizonyult a második hullámban, miután a leállások nem érintették (eltérően az első hullámtól) jelentősen a gyárak termelését. Természetesen az ingadozó kereslet nyomot hagyhat az iparon, de összességében fényévekkel jobb helyzetben van, mint a járvány első hullámában, az exportkilátások javulásával pedig a magyar ipar is felpöröghet. Az építőiparban már nem ennyire kedvező a helyzet, a megrendelési adatok nem adnak okot túlzott optimizmusra, de az otthonteremtési programok kedvező hatást gyakorolhatnak a szektorra.

Széles sávban szóródó előrejelzések

A jelentős bizonytalanságok miatt nem leglepő, hogy a magyar gazdaságra vonatkozó növekedési előrejelzések széles sávban szóródnak. Az óvatosabb elemzők, akik úgy vélik, hogy a vírus ellen legfeljebb csak részsikereket tudunk elérni rövid távon, 3-3,5% körüli GDP-növekedést várnak 2021-re. Ezzel szemben az 5-6%-os bővülést prognosztizáló szakértők a járvány gyors legyőzését várják, illetve úgy gondolják, hogy a gazdaság növekedési képessége nem sérült a járvány közepette, így a kilábalás is erőteljes lehet. Ezekre az előrejelzésekre nézve komoly kockázatot jelent, hogy a több mint egy évnyi járványhelyzet általánosságban annyival legalább rontja a vállalatok helyzetet, hogy nagyon sokan nem tudják ugyanott folytatni, mint a pandémia előtt. Kivéve akkor, ha az időszakot a digitalizációra és technológiai fejlesztésére fordították – ám a likviditási gondokkal és bevételeik visszaesése miatt a fennmaradásért küzdő cégeknél ez nem igazán jellemző.

A gazdaságkutató intézetek friss előrejelzései (Kopint-Tárki: 3,5%, GKI: 3,7%, Századvég: 4,2%) inkább lassabb kilábalást feltételeznek (és a gazdaság csak 2022-ben érheti el a válság előtti szintet), ahogy a magyar kormány is (3,5%), míg néhány banki elemző megmaradt az 5% feletti prognózisánál. A koronavírus új mutációja (gyorsabb terjedés miatt vélhetően szigorúbb, tartósabb korlátozások Európában) sajnos inkább a pesszimistább jóslatokat erősítik. Ebben a bizonytalan helyzetben az MNB sem ingazán szeretett volna beállni sem a pesszimistább, sem az optimistább előrejelzők táborába. Decemberi prognózisában a jegybank azt közölte, hogy várakozása szerint 3,5 és 6% között fog nőni a gazdaság 2021-ben. A jegybaknak azonban létezik két alternatív forgatókönyve is, az egyikben azzal számolnak, hogy a pandémia hatásai elhúzódnak.

A stagnálás sincs kizárva?

Az MNB szerint ha „a járványhelyzet, illetve a járvány erős negatív reálgazdasági hatása tartósan fennmarad, ami mind globálisan, mind a magyar gazdaságban jelentős visszaesést eredményez. Az európai uniós tagállamok esetében külön kockázatot jelentenek többek közt a magas adósságszint és a strukturális gyengeségek, amelyek szűkítik a negatív gazdasági hatások mérséklésének mozgásterét. Az alapelőrejelzésben vártnál gyengébb külső kereslet, illetve a visszafogottabb inflációs környezet tartós és jelentős hatást gyakorol a magyar növekedésre, és kisebb mértékben az inflációs folyamatokra”. Ebben az esetben mindössze 0,8%-kal fog nőni idén a magyar gazdaság az MNB prognózisa szerint (lila vonal). A jó hír az, hogy egyelőre egyetlen szakértőnek sem az az alapforgatókönyve, hogy Magyarország idén stagnáláshoz közeli teljesítményt mutasson. A rossz hír viszont az, hogy a rendkívüli bizonytalanságok miatt ezt sem lehet teljesen kizárni.

