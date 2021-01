A piacok már demokrata szenátust áraznak, szárnyalnak a napenergiás cégek

Úgy tűnik, hogy a befektetők már letették a voksukat a georgiai szenátusi választásokkal kapcsolatban, és széttépik a napenergiás cégek részvényeit. Ennek egyszerű oka, hogy amennyiben a demokraták mindkét lehetséges helyet elvinnék, ami egyre valószínűbbnek tűnik, akkor többségbe kerülnének a szenátusban is. Ebben az esetben pedig Joe Biden számos ötlete megvalósulhat, és ez nem csak az adóemelésekre vonatkozik, hanem a korábbi nagyszabású kétezer milliárd dolláros klímatervre is.

Joe Biden még tavaly jelentette be nagyszabású klímatervét, amelynek a költségei elérhetik a kétezer milliárd dollárt is, ami hatalmas összeg, és kiterjed a villamosenergia-termelésre, a nap- és szélenergiára, de az építőiparra, az energiahatékonysági fejlesztésekre és az elektromosautó-gyártókra is.

A klímaterv részeként a villamosenergia-termeléssel kapcsolatos üvegházgáz-kibocsátást 2035-ig nullára csökkentenék. Ennek eléréséhez befektetéseket eszközölnének az energiahatékonyságba, szárazföldi és nem szárazföldi megújuló energiatermelésbe, akkumulátor technológiába, infrastruktúra hálózatba, illetve adóösztönzőket vezetnének be.

A konkrétan megnevezett iparágak közé tartozott a nap- és a szélenergia is, ennek részeként 500 millió napelemet és 60 ezer szélturbinát szerelnének fel.

Nem véletlen tehát, hogy a georgiai szenátusi választások demokraták győzelmét valószínűsítő hírek hatására a befektetők elkezdték széttépni a napenergiás cégeket, amely egyébként is a következő évtized legdinamikusabban fejlődő megújulós szektora lehet. Az Amerikai Energia Ügynökség becslései szerint 2050-re a megújuló energiaforrások adhatják a teljes amerikai áramtermelés közel 40 százalékát.

Az Enphase Energy, amely egyébként holnaptól már az S&P 500 tagja lesz, több mint 10 százalékot emelkedett ma. A vállalat több napenergiával kapcsolatos megoldással foglalkozik (pl. mikroinverterek, az energiatárolás vagy a szoftveres monitorozás).

Az amerikai-izraeli Solaredge is hasonló üzleti profillal rendelkezik, mint az Enphase Energy, a részvények árfolyama ma szintén közel 10 százalékot emelkedett már.

A Sunrun, amely főleg napelemeket és energiatárolási szolgáltatásokat nyújt többek között lakossági ügyfeleknek (pl. napelemek lízingelése) szintén nagyot megy ma, több mint 10 százalékot emelkedett az árfolyam.

Természetesen más napenergiás cégek is remekül teljesítenek, mint amilyen az amerikai First Solar, amely közel 7 százalékot emelkedett, de a kanadai Canadian Solar is hasonlóan 7 százalékkal emelkedett, vagy a kínai Jinkosolar (amely az NYSE-n jegyzett cég), amely közel 8 százalékos pluszban van. Remekül teljesítenek egyébként más megújulós cégek is (pl. Boralex, Innergex, TPI Composites)

Címlapkép: Mel Melcon / Los Angeles Times via Getty Images