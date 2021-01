Fejleszt, bért emel és árat növel a Budai Egészségközpont

Várhatóan 10 milliárd forint feletti árbevétellel zárja a 2020-as évet az idén 20 éves Budai Egészségközpont, amely ugyan elmarad a 11,5 milliárd forintos tervektől, de még így is 8-10 százalékos növekedésnek felel meg 2019-hez képest - hangzott el Varga Péter Pál, a szolgáltató ügyvezető igazgatójának online tájékoztatóján. A BEK alapítója arról is beszámolt, hogy 2020-ban 1,2 milliárd forintos beruházást valósítottak meg, jelezte, hogy tárgyalnak a minisztériummal a közfinanszírozott szerződésükről és azt is elmondta, hogy az idei orvosi béremelésnek milyen hatásai lesznek.

Mit hozott a járvánnyal terhelt év?

Online tájékoztatón értékelte a Budai Egészségközpont elmúlt egy évét Varga Péter Pál alapító, valamint kitért a magánegészségügyi szolgáltató terveire és a kormányzati lépések hatásaira is. Azzal kezdte, hogy bár a koronavírus átírta a terveiket, azonban például januárban megint jelentős ütemben térnek be hozzájuk a betegek. A foglalkozásegészségügyet a globális prevenciós megközelítés eszközének tekinti, ezért nevezik vállalategészségügynek is, ahol 400 vállalati partnerük van.

Jelezte:

az Országos Gerincgyógyászati Központ sorsa a kormány kezében van.

Annak a reményének adott hangot, miszerint a közfinanszírozott szerződésük hamarosan tető alá kerül, erről a szakminisztériummal folytatják a tárgyalásokat, és ez ki fogja jelölni az OGK jövőjét is. Azt is kiemelte, hogy a koronavírus-járvány miatti korlátozások következtében leállított elektív ellátások miatt 1300 fő várakozik komplex gerincműtétre.

A 2020-as, összesen 1,2 milliárd forint értékű fejlesztésekről szólva kiemelte, hogy megnyitották a közfinanszírozott ellátást végző gyermek gerincsebészeti központot, és 70 ágyasra bővítették magán fekvőbeteg osztályukat (ennek kapcsán megemlítette az urológiai osztályt, a belgyógyászati osztályt és a baleseti sebészeti osztályt). Szerinte nincs még egy olyan hazai magánegészségügyi szolgáltató, amely ilyen széles spektrumban kínálna műtéteket. Az elmúlt 20 évben 320 ezer privát pácienst láttak el, mára 45 szakterületen gyógyít több mint 300 orvos az intézményben, amely szerinte mára stratégiai szerepet tölt be Magyarországon, az oktatás, a szolgáltatói paletta, a műtéti tevékenység, a nagy szellemi és tárgyi kapacitás alapján.

Arra a kérdésre, hogy miből finanszírozták a tavalyi beruházásokat, Varga Péter Pál kifejtette, hogy soha sem vettünk fel a cégből osztalékot, melynek következtében készpénztartalék keletkezett. Ennek köszönhetően vészelte át a szolgáltató a koronavírus-járvány árbevétel-csökkentő hatását, és ebből, valamint szerény bankhitelből fedezte a beruházásokat.

Elmondása szerint az átlagfinanszírozás bevezetése a közfinanszírozott ellátás tekintetében havi 150 millió forintos bevételelmaradást okoz a társaságnál.

2020-ban várhatóan 10,1 milliárd forintos árbevételt ér el a társaság, melynek 42%-a érkezik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. 11,5 milliárd forintos árbevételt terveztek eredetileg, vagyis a koronavírus-járvány okozta zárás hatással volt a szolgáltató működésére. 2019-hez képest azonban még így is 8-10%-os árbevétel-növekedésről beszélhetünk.

Mi lesz a szolgálati jogviszony után?

100-120 alkalmazott esetében a következő három hónapban dől el, tudnak-e és milyen formában tovább dolgozni a magánegészségügyi szolgáltatónál. Kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy több kolléga van, aki bizonyosan nem marad bent a fő munkahelyén és teljes állásban átmegy a BEK-hez, lesznek olyan kollégák, akik önálló vállalkozók lesznek és így szerződik le a céggel. Az egészségügyi szolgálati jogviszony orvosokra gyakorolt hatásával kapcsolatban kifejtette: az orvosok nagy része először megdöbbent, kétségbeesett, majd felháborodott, utána mérlegelt és apátiába süllyedt.

Szembesült ugyanis a paraszolvencia hiányával

- hívta fel a figyelmet. Emlékeztetett Varga Péter Pál arra is, hogy a törvénnyel kapcsolatos összes rendelet felpuhult, várhatóan a másodállással kapcsolatos engedélyt is sokan megkapják, de a hálapénz kivezetése szigorú szabály. Ez pedig csapás sok orvos egzisztenciájára - mondta.

Szerinte az elmúlt két hónap kormányzati változtatásainak legpozitívabb hozadéka a hálapénz kivezetése volt, tiszta helyzet áll elő a paraszolvencia nélkül.

Arra is rámutatott ugyanakkor, hogy a paraszolvencia hiánya lesz a restrukturálási folyamat fő tényezője. Kérdés, hogyan oldja meg a kormány az új szervezeti struktúrát, az év végén megjelent rendelet fontos változtatásokat jelez előre.

Az állami szektorban elindult béremeléssel kapcsolatos kérdésre válaszolva kifejtette, hogy a BEK-nél tapasztalható bérek eddig is magasabbak voltak, mint az állami intézményekben, és a jövőben is szeretnék ezt a különbséget tartani, vagyis az állami ellátórendszerben megvalósuló béremeléssel párhuzamosan a BEK-nél is tovább emelik a béreket. Ez pedig a szolgáltatás árában is lecsapódik, tájékoztatása szerint

március elsejével tervezik az árak emelését.

A jövőről szólva kiemelte, hogy a BEK bizonyosan fejleszt. Nincs más kórház, ahová ezeket a komplex műtéti beavatkozásokat el lehetne vinni. A szolgáltató nekikezd a kórházi kapacitás építésének - ígérte.

Címlapkép: Stiller Ákos, Portfolio