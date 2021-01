Hatott a kormány pénzszórása: soha nem volt még ekkora deficit a magyar költségvetésben

In English

Minden várakozást felülmúló költségvetési hiány jött össze 2020-ban - derül ki a Pénzügyminisztérium előzetes hétfői adatközléséből. A központi alrendszer ugyanis pénzforgalmi szemléletben 5548,6 milliárd forintos hiánnyal zárta az évet, ez pedig jócskán meghaladja a tárca által előzetesen jelzett értéket, a minisztérium azonban hangsúlyozza azt is, hogy az uniós módszertan szerint számolt hiány a GDP 9% körül lehet. Csak decemberben 2250 milliárd forintos lyuk lett a büdzsében, ami történelmi rekordot jelent és azt mutatja, hogy az év végi példátlan költekezésnek meglett a következménye.

Hatalmas éves hiány

2020-ban az államháztartás központi alrendszere 5548,6 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami alapján kijelenthető, hogy

pénzforgalmi szemléletben a tavalyi deficit minden várakozást felülmúlt.

Augusztusban még 3600 milliárd forint körül volt a hivatalos éves pénzforgalmi hiányelőrejelzés, ez volt az utolsó hivatalos teljes évre szóló előrejelzés (ekkor mondta azt a kormány, hogy az uniós hiány a GDP 7-9%-a lehet, így sejteni lehetett, hogy az éves pénzforgalmi szám ennél akár magasabb is lehet). Majd december 31-én, az utolsó pillanatban megjelent pénzügyminisztériumi előrejelzésben már 5400 milliárd forintos pénzforgalmi deficitet jelzett a tárca a 2020-as évre a központi alrendszerre vonatkozóan. Mint most hétfő délelőtt kiderült: a tavalyi éves hiány még az év utolsó napján közzétett minisztériumi várakozást is felülmúlta, vagyis az év végi kormányzati költekezés megtette a hatását.

Az év utolsó napjaiban tapasztalt, korábban soha nem látott mértékű költségvetési pénzszórásról több cikkünkben is beszámoltunk akkor. A kormány elsősorban a Gazdaságvédelmi Alapon keresztül költötte a pénzt, a végső szám meghaladta a 4000 milliárd forintot.

A hiánycél teljesítettsége is azt mutatja, hogy az év végén romlott érzékelhetően a költségvetés egyenlege:

A Pénzügyminisztérium a közleményében hangsúlyozza, hogy

az uniós módszertan szerinti GDP-arányos államháztartási hiány 2020-ban várhatóan 9% körül lehet.

Ezt feltehetően arra alapozza a PM, hogy - ahogyan kiderült a tavalyi makroelőrejelzéséből - gigantikus, 1500 milliárd forintos ESA-hídat vár 2020-ra, valamint az is segít, hogy az önkormányzatok lényegében nem termeltek hiányt tavaly (-96 milliárd forintos egyenleg az önkormányzati alrendszer esetében).

Az ESA-híd összetételét egyelőre nem ismerjük, azt leghamarabb március végén ismerhetjük meg, amikor Magyarország lejelenti a 2020-as előzetes ESA-egyenlegét az Eurostatnak. Mindenesetre érdekes, hogy az év végi kiköltekezés a pénzforgalmi deficitet befolyásolhatta, viszont az uniós módszertan szerint számoltat kevésbé.

Forrás: A 2020. december 31-én megjelent Makrogazdasági és Költségvetési Előrejelzés 2020-2024 kiadvány.

Soha sem látott havi deficit

Az év utolsó hónapjában korábban soha nem látott havi hiányt produkált a költségvetés, 2250 milliárd forint lett.

A Portfolio 2002 óta gyűjti a havi költségvetési (pénzforgalmi) egyenlegadatokat és ezek szerint minden rekordot felülteljesített a 2020 decemberi hiány.

Csak érzékeltetésképpen: eddig a legnagyobb havi büdzsédeficit 2016-ban jött össze, akkor -907 milliárd forintról beszéltünk.

Az alábbi ábrán jól látható, mennyire kiugró ez az érték:

Lássuk a részleteket!

"A központi költségvetés 4953,5 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 46,7 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 641,8 milliárd forintos hiányt értek el. 2020 decemberében a központi alrendszer 2250,5 milliárd forintos hiánnyal zárt" - közölte a tárca.

"A kormány felelős döntése értelmében nem lehet pénzügyi akadálya annak, hogy bárki megfelelő egészségügyi ellátást kapjon, vagy a munkahelyét megtarthassa" - érvel a kormány és magyarázza el a történelmi deficit hátterét.

Fontos megemlíteni, hogy előzetes adatközlésről van szó, vagyis csak a főbb deficitszámokat ismerjük a Pénzügyminisztérium tájékoztatójából. A részletes (bevételi és kiadási sorokat is tartalmazó) államháztartási jelentés két hét múlva jelenik meg.

A részletekből az is kiderül, hogy ezúttal nem az uniós programok hazai költségvetésből történő előfinanszírozása okozta a hiány elszállását. A PM ugyanis azt írta: "2020 decemberében 664,8 milliárd forint uniós bevétel érkezett a költségvetésbe, így a 2020. évi uniós bevétel összesen 1684,2 milliárd forintot tett ki. Ugyanakkor a 2020. évi uniós kiadások meghaladták a 2025,4 milliárd forintot". Vagyis az EU-források egyenlege -400 milliárd forint volt, ami nem kiugró.

"2020-ban 614,7 milliárd forintot tettek ki a koronavírus-járványhoz kapcsolódó egészségügyi eszközbeszerzések. Az év végi forrásbiztosító intézkedések keretében pedig 2020 decemberében a kórházi adósságrendezésre 44,5 milliárd forintot fordított a kormány. A kormány év végi forrásbiztosító intézkedései továbbá mintegy 1200 milliárd forint többletkiadással jártak, melyek a kórházak adósságrendezésén túl gazdaságvédelmi, oktatási-nevelési és egészségügyi célokat, kulturális tevékenységek finanszírozását szolgálták" - foglalja össze az év utolsó napjaiban végrehajtott, történelmi mértékű költekezést a tárca.

Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szavaz az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. december 15-én. Forrás: MTI/Bruzák Noémi