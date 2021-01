Kristálygömb vagy kávézacc: mi vár Magyarországra 2021-ben?

A hírfogyasztók úgy érezhették, hogy egy éve gazdasági előrejelzés helyett jóslást kaptak a hivataloktól, és ahány elemző megszólalt, annyi számot mondtak a jövőről. Talán még rosszabb, hogy a hivatalos adatokra sokan legyintenek, mondván: a közlemények világa messze van attól a valóságtól, amivel ők a mindennapokban találkoznak. Valóban rég övezte ennyi bizalmatlanság az inflációs adatokat, meg az átlagbérekről, a munkanélküliségről közzétett híreket, és nehéz hova tenni azt, hogy a nemzetközi tőzsdei mutatók felpattantak, miközben az emberek többsége a helyzet tartós romlását élte meg.

Alap nélküli tippelgetés, jóslás lett az előrejelzésekből? Nem így látom. Ami a gazdasági folyamatok előrejelzését illeti, az elemzői közösség a járvány alakulásáról szerzett és folyamatosan gyarapodó ismeretek alapján elég jól leírta a trendek irányát, és tavaly tavasztól elfogadható pontosságú becslést adott termelésről, árszintről, költségvetési pozícióról. Inkább volt szisztematikus gond a hivatalosság adataival: érezni lehetett, hogy indokolatlanul optimista állításokkal, a nyilvánvaló tényhelyzet figyelmen kívül hagyásával minálunk a várakozásokat igyekeztek manipulálni.

Az üzleti döntéshozót azonban nem szabad illúziók között tartani, és nem is nagyon lehet.

A megrendelések alakulásából, a piaci árakból, a forgalmi adatokból a cégek láthatták, hogy mik a kemény tények, függetlenül attól, hogy a nemzetgazdasági átlagról és annak kedvező alakulásáról ki mit jósolt.

Bizonytalanság

Előrejelzést adni azonban ilyen helyzetben, ennyire képlékeny viszonyok között is kell, hiszen minden cégnek, intézménynek, családnak szüksége van valamilyen keretre a működésének megtervezéséhez. Ám nem mindegy, hogy mi az alapja és a rendeltetése a prognózisnak. A politikus belemered a kristálygömbbe, és látni véli az ígéretes jövőt. Most is halljuk, hogy milyen ragyogó évek várnak a magyar gazdaságra, csak jussunk túl a mostani gondokon. Ezt a szónoki fordulatot, csakúgy, mint a mögöttünk hagyott tíz esztendő történelmi sikerként való beállítását, annak kell tekintenünk, ami: a politikai PR eszköze. A szakmai apparátussal dolgozó kutatóhelyek számításai ugyanakkor reálisak, ám – ez most minden korábbinál lényegesebb – feltételesek, hiszen

a gazdaságban, de különösen a gazdaságon kívüli világban kritikus fordulópontok következhetnek be.

Aki most a pontosság látszatát keltő prognózist ad, az bizony eltekint a politikai kockázat, a nem-gazdasági faktorok, a társadalom ma még nem ismert reagálásának tényezőitől. Vagyis mind attól, ami miatt 2020-ban a magyar gazdaság nem plusz 4, hanem mintegy mínusz 6 százalékos gazdasági növekedést ért el.

A nemzetközi szervezetek és a hazai intézmények, kutatóhelyek 2021-re vonatkozó előrejelzéseiben Magyarországról hasonló található, mint a térség legtöbb országáról: idén a tavaly elszenvedett gazdasági visszaesést részben le lehet dolgozni. Ma még 2020-as tényadatunk sincs, de 6 százalék körülire tehető a GDP csökkenése, ehhez mérendő az idei átlagos növekedési ütem. Van olyan intézmény, így az MNB, amely két értéket ad meg: a 2020. decemberi inflációs jelentés 3,5, illetve 6 százalékos növekedéssel számol, amely valójában két külön világ, de legalábbis két eltérő szcenárió. A Kopint-Tárki mínusz 5,8 százalékos tavalyi bázisra 3,5 százalékos növekedést vetít előre, a GKI 6 százalékos tavalyi csökkenésre 3,7 százalékos növekedést prognosztizál. A Corvinus Egyetem keretein belül készített számításunk (még a nyári adatok alapján) mínusz 6,1 százalékra rakódó 4,5 százalékos idei növekedést vetített elő; ez némileg optimistábbnak látszik más prognózisoknál, viszont a rákövetkező évre másokénél szerényebb növekedést jelez előre.

Bázishatás

Az eltérések nem csekélyek, de ha egy cég vagy intézmény vezetője a maga tényleges viszonyai szerint állítja össze éves tervét, akkor neki a makrogazdasági növekedés félszázalékai nem lényegesek. Az adatok üzenete egybehangzóan az, hogy a tavalyi év nemzetgazdasági átlagszámaihoz képest az idei átlagmutatók jobbak lesz. De… De egyfelől ebben nincs semmi váratlan. 2021 márciusát követően a termelési, foglalkoztatottsági adatok ugrásszerűen javulni fognak – akkor is, ha a gazdaság állapotában márciusról áprilisig semmi fenomenális változás nem áll be.

Egyszerűen a második negyedévi adatok bázisa a 2020-as nagy leállás alatt elszenvedett Q2-es visszaesés lesz: ahhoz képest bizonyosan jobban alakul 2021 második három hónapja.

Hogy utána mi lesz, abban elég bizonytalan minden komoly elemző, bár joggal feltételezhető, hogy a gazdasági szereplők, már amelyek túlélték a krízist, az új viszonyokhoz alkalmazkodva képességeik szerint működnek.

Másfelől azonban, hogy a közgazdászok szokásos fordulatával éljünk: a legtöbb mostani elemzés azt a valóságot képezi le számokra, hogy a termelési, nemzeti jövedelmi szint csak lassan képes emelkedni, és talán csak 2021 végén temetődik be az a mély árok, amely a Covid-válság alatt keletkezett.

U, V, W? Egyik sem! Ez K!

A várható helyzetet a jelek szerint megemésztette az üzleti világ, és talán a nagyközönség is. Lényegesebbek azonban a "lassabb mint remélt" regenerálódás szerkezeti következményei. Az egyik ezek között annak felismerése, hogy válságos időben az átlagszám nem sokat mond. Sokszor és sokan elmondták, hogy U vagy V alakban – emlékszünk az abc-vitára – tér vissza a gazdaság a válság előtti szintre.

Ám nem utazik mindenki az U vagy a V, vagy netén a W nyomvonalán. Ezért is beszélnek mind többet K alakú helyreállításról:

a 2020-as nagy sokkot a cégek, ágazatok egyik felében tartós visszafejlődés követi (ez a K földre visszatérő lába), míg a gazdaság másik felében tempósan halad felfele a konjunktúra a kezdeti recessziót követően – ezt mutatja a K betű jobb felső vonala.

Bizony, a krízisek történelméből tudható, hogy vannak, akik jobban, mások rosszabbul járnak a többinél, és a válság utáni világ nem lesz mindenkinek egyforma. Ebből az is következik, hogy a gazdaságpolitikának a gazdaság egyik felével nem kellene végre foglalkoznia, mert az pályán lesz, viszont lesznek, még kielégítő átlagszámok esetén is, súlyos helyzetű szektorok.

Tartalékképzés

Ahol működik a verseny és a piac, ott siker és tartós leszakadás dolgában alapvetően a piaci folyamatok döntenek. A világban, Európában nagy átalakulások zajlanak. Látszik minálunk is, hogy a nagy leállást, a tavaszi hibernálást nem mindegyik cég éli túl. Nem ugyanazok a cégek és nem ugyanazt teszik 2021 tavaszán-nyarán, mint akikre 2020 márciusa rászakadt. Hatalmas hiba lenne, de költségvetési erő sincs hozzá, hogy a kormányzat mikromenedzselést folytasson, megtolva a sikerest és rögtön meg is védve a bajba jutót.

Viszont tartalékot kell képezni, mert a K lefele tartó jobb alsó ága komoly szociális bajokat testesít meg.

Következésképpen dehogy kell minden mozgatható forrást, lehívható uniós pénzt minél gyorsabban elkölteni a kormány kedvenc projektjeire a „nemzetgazdasági kereslet fenntartása” szakmainak hangzó érve alapján. Ha valamiről komoly leckét adott az elmúlt év, az éppen a gyors fordulatok, váratlan események bekövetkezése: maradjon tehát tartalék, esély a reagálásra.

Kávézacc

És igen, a kávézacc. Nem mint jóslási technika, hanem mint ami a lakossági fogyasztás jelentőségére emlékeztet. Most valóban elmondható, hogy globális visszaesés következett be (Kínát és néhány speciális térséget kivéve), amely az életmódot hirtelen átformálta. A napi fogyasztás elég stabil, ám megugrott a lakossági megtakarítási arány, még a híresen költekező amerikaiak között is: elnapolódnak az autóvételi, utazási szándékok, a középrétegek félretesznek a bizonytalanság miatt. Emiatt idén még bizonyosan mérsékelt lesz a fogyasztói kereslet a legtöbb országban, marad az árstabilitás. Idén még akkor is tartós lesz az alacsony kamatszint, a hitelbőség, ha a nagy jegybankok felhagynának a pénzmennyiség agresszív növelésének gyakorlatával.

Nálunk azonban más a helyzet: a tavalyi visszaesés során sem szűnt meg az infláció, és a potenciális termelési szint alatt teljesítő gazdasághoz képest most is kellemetlenül nagy a pénzromlásunk üteme.

Olyanokat sújt legfőképpen, akik amúgy is többet szenvednek a gazdasági leállástól, az elhúzódó válságtól. Valószínűleg azok kapják a nyakukba az inflációt mint lopakodó adót, akiknél a legkevesebb az anyagi tartalék. Igen, a válságok kiélezik a szociális feszültségeket, és ezek akkor sem enyhülnek, ha a makrogazdasági adatok hirtelen javulása láttán felerősödik a kincstári optimizmus. Arra, az adatokat és a mögöttük meghúzódó folyamatok ismerve, nincs is ok.

