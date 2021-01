Novemberi armageddon a magyar turizmusban

Nagy Károly Cikk mentése Megosztás

Tavaly novemberben csak 10 napot tarthattak nyitva a hazai szállásadók. A járványügyi zárlat miatt 11-től csak üzleti utazókat fogadhattak. Így nem csoda, hogy 2019 novemberéhez képest 85 százalékkal esett vissza a vendégéjszakák száma. Az egyébként nem túl magas októberi turistaforgalomhoz képest is 65 százalékos volt a visszaesés. Bár alig voltak vendégeik, 1765 kereskedelmi szálláshely, köztük 679 szálloda és 717 panzió így is nyitva a hónap egy részében, vagy egészében. A decemberi adat valószínűleg 99 százalék fölötti visszaesést mutat majd. Akkor már csak néhány üzleti utazó lézenghetett a hazai szállásadóhelyeken. A jogszabály megengedte volna oktatási céllal érkező vendégek, illetve a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek állományába tartozó személyek, vagy kirendelt egészségügyi dolgozók elszállásolását is. Arról nincs hír, hogy ilyen vendégek lettek volna bárhol.