Orbán Viktor félmilliós ajándékot jelentett be a fiataloknak

A miniszterelnök már az új év első napjaiban kijelölte a következő egy év gazdaságpolitikai intézkedéseinek irányát. Jól azonosított célcsoportoknak nyújtana előnyt az állami költségvetésből. Eddig a nyugdíjasok (2021-től indul a 13. havi nyugdíj visszaépítése), valamint a gyermeket nevelők (otthonteremtési programokon keresztül) voltak a fókuszban, majd egy héten belül kiderült, hogy hozzájuk csatlakozhatnak a vidéki gazdák, valamint a fiatal dolgozók. Most ez utóbbi célközönségnek szánt intézkedés várható hatásait mutatjuk be. Ilyen lehet a fiatalok munkanélküliségének csökkenése, a jövedelmi helyzetük javulása, a fiatalok külföldi munkavállalásának fékezése, valamint a "mamahotelből" való kiszakadásra.

Igencsak érdekes gazdaságpolitikai lépést jelentett be péntek reggel Orbán Viktor, a 25 év alatti dolgozók számára járna szja-mentesség, a nemzetgazdasági átlagkereset összegéig. Három szempontból sem kell ennek a bejelentésnek váratlan sokként hatnia.

Egyrészt ugyanis egyre közelebb kerülünk a 2022-es tavaszi parlamenti választásokhoz.

Másrészt a fiatalok adómentessége logikus második lépcsőnek tekinthető az anyák számára érvényben lévő szja-mentesség fényében (2020. január elsejétől él a 4 gyerekes anyák szja-mentessége, amelyet 45 ezren vettek igénybe), ez utóbbinak a kiterjesztéséről is szó volt már többször, legutóbb épp Novák Katalin jelezte, hogy "ha leküzdöttük a járványt, talpra állt a gazdaság, akkor a háromgyermekes anyukák szja-mentessége lehet majd egy következő, fontos lépés". Úgy néz ki, ezt a lépést előzte most meg a fiataloknak szánt kedvezmény.

Harmadrészt hasonló intézkedés lépett életbe 2019-ben Lengyelországban, a 26 év alattiak számára.

Mi, mennyi, hogyan?

Orbán Viktor közlése szerint legkésőbb 2022. január elsejétől azoknak a fiataloknak, akik még nem töltötték be a 25. életévüket, teljes jövedelemadó-mentességet adna a kormány, a nemzetgazdasági átlagkereset összegéig. A lépés 130-150 milliárd forintjába kerülhet a költségvetésnek. A bevételkiesés hatását tompíthatja, ha az érintett kör az extrajövedelem egy részét elkölti, ez ugyanis többlet áfabevételt generál a büdzsé számára.

Azt is tudjuk, hogy a legutolsó adatok szerint 25 év alattiak körében 278 600 forint volt a bruttó átlagkereset, miközben a nemzetgazdaságban a bruttó átlagkereset 370 500 forint volt. Kijelenthető, hogy az érintett csoport tagjai közül gyakorlatilag mindenkire teljes egészében érvényes lesz az szja-mentesség (hiszen a fiatalok közül szinte mindenki a nemzetgazdasági átlag alatt keres a pályakezdés és/vagy a kezdeti képzetlenség miatt).

A KSH legutóbbi, harmadik negyedéves adatai szerint a 15-19 éves korosztályban a foglalkoztatottak létszáma 28 400 fő volt, míg a 20-24 éves korcsoportban 251 100. Vagyis összesen közel 280 ezer főt érint a kormány legújabb adópolitikai lépése. Ennek nagyobb része férfi (164 ezer fő), míg kisebb része nő (115 ezer), a különbség jelentős részét az magyarázhatja, hogy a nők számára ez az időszak a szülőképes kort jelenti.

Ha abból indulunk ki, hogy a 25 év alattiak bruttó átlagkeresete 278 600 forint, akkor a 15 százalékos személyi jövedelemadó elengedése esetükben havi nettó 41 790 forintos jövedelemjavulást eredményezne.

Vagyis egy átlagos bért kereső fiatal munkavállaló éves szinten félmillió forinttal járhat jobban a kedvezménynek köszönhetően 2022-től.

Nyilván ha valaki az átlagbér alatt keres, vagy nem teljes állásban dolgozik, csak részmunkaidőben, akkor arányosan kevesebb kedvezményben részesülhet.

Fajsúlyos gazdasági hatások

Az intézkedés hatásai közül érdemes azt is kiemelni, hogy egy valós gazdasági kihívásra adna választ ezzel a kormány, mégpedig a fiatalok körében megfigyelhető magas munkanélküliségre és inaktivitásra. (A tavalyi évi legfrissebb adatok szerint a 25 év alattiak foglalkoztatási rátája 28,1% volt, míg az országos adat 60%.) Ez a lépés akár lökést adhat a cégeknek, hogy fiatalokat vegyenek fel, mert relatív alacsony fizetés mellett is magas nettó jövedelemre tehet szert a dolgozó (közben azt sem szabad elfelejteni, hogy a 25 év alatti munkavállalók számára jelenleg is érvényben van két évre szóló szocho-mentessége, ami szintén a munkáltatókat ösztönzi a fiatalok foglalkoztatására). További szándékolt hatás lehet a fiatalok külföldi munkavállalásának fékezése, illetve egy demográfiai megfontolás is. Utóbbi szerint a fiatalok egy részét a magasabb jövedelem segítheti/ösztönözheti a "mamahotelből" való kiszakadásra, ami a családalapításra, gyerekvállalási döntésekre is hatással lehet.

Különbséget kell azonban tenni a 25 év alatti foglalkoztatottak között is. Aki ugyanis folytatja tanulmányait a középiskolai évek után, annak a munkavállalása a felsőfokú tanulmányok elvégzése után kezdődhet csak meg, így ez a döntés a képzettebb réteg számára rövidebb ideig (1-2 évig) segít, igaz ők a felsőfokú tanulmányaik miatt várhatóan magasabb bérre és jobb jövedelemkilátásokra is számíthatnak. A 16 évre levitt iskolakötelezettség miatt viszont ez tartós és érdemi segítség lehet az iskolából korán kikerülő fiatal dolgozók számára. Az ő foglalkoztatásuk is fehéredhet akár ennek következtében. A fentiek miatt az várható, hogy a többletjövedelem jelentős része (a népességarány által indokolhatónál jóval nagyobb részen) vidéken jelenik majd meg.

Egyelőre nehéz megmondani, milyen dinamikus hatásai lesznek az szja-mentességnek. Azt nem tartjuk valószínűnek, hogy a bruttó jövedelmeket a munkaadók visszaigazítanák, lefölözve az adómentességből származó nyereség egy részét. Így rövid távon a plusz jövedelem teljes egésze a fiatal munkavállalókhoz kerülhet. Az viszont elképzelhető, hogy hosszabb távon a pályakezdők bérezésében a munkáltatók figyelembe veszik az szja-kedvezményt, és próbálnak visszafogottabb bruttó bérekkel indítani, amennyiben a munkapiaci helyzet lehetővé teszi számukra. Hasonlóképpen lehetnek majd annak is nyomai, hogy a 25 évhez közeledő alkalmazottak bérét visszafogottabban emelik a cégek, felkészülve arra, hogy a határt átlépve csak jelentősebb bérköltség-emelkedés révén tudják stabilizálni a dolgozó nettó keresetét. Az ilyen alkalmazkodási lépések annál visszafogottabbak lehetnek, minél feszesebb a munkaerőpiac, amennyiben a munkaerőhiány újra jelentkezik, ezek vélhetően nem lesznek jellemzők.

Politikai szándékok is lehetnek a háttérben

A kormány számára természetesen az is fontos szempont, hogy 2022-ben választások lesznek. Az ismert, hogy nyilvános közvélemény-kutatások és a kormányzati felmérések szerint a kormánypártok a fiatalok körében nem olyan népszerűek, mint más korosztályokban. A választás évében effektívvé váló és innentől erőteljesen kommunikálható állami kedvezmény akár segíthet is a kormánypártoknak a népszerűség növelésében. Ezen a ponton érdemes felidézni a hét másik fontos kormánydöntését is, ami a vidéki gazdákat érinti, köztük a fiatalokat is. A következő években a kormány szintén az állami költségvetésből arra készül, hogy évi 400 milliárd forinttal költsön többet vidékfejlesztési célokra, amelynek egy jelentős része szintén a háztartásoknál csapódhat le (pályázati források, célzott támogatások, jövedelmi helyzet javulása, magasabb foglalkoztatottság a cégek növekvő felvétele következtében).

Azt is érdemes kiemelni, hogy a népességelőrejelzésből kiindulva 2022-ben 813 400 fő esik a 18-25 éves korosztályba, ami a népesség 8,3%-a lesz, viszont a választókorú népesség 10,2%-a. Ez egy akkora bázis, amit a kormánypártoknak a jelek szerint meg akarnak célozni és aktivizálni szeretnék őket.

Költségvetési következmények

Egyértelmű az elmúlt néhány hét bejelentései alapján, hogy a következő néhány évben a kormány azonnal ki fogja használni az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési mozgásterét, vagy csinál magának, vagy adott esetben a hiánypályát is felülírhatják a rövid távú gazdaságpolitikai lépések. Ez utóbbira van a legkisebb esély, hiszen a lassabban csökkenő költségvetési deficit érzékelhetően rontaná az amúgy sem túl fényes adósságpályát, amely így nézhet ki a közeljövőben.

A fiatalok szja-mentessége 2022-től lépne életbe, amikor a kormány előrejelzése szerint a GDP-arányos költségvetési hiány 4,8%-ra csökkenne a 2021-ben tervezett 6,5%-ról. Ehhez a kormány 2022-re erőteljes, 5,4%-os GDP-bővülést vár. Ebben a (csökkenő hiánypályát célzó) fiskális környezetben kell a kormánynak helyet találnia az új gazdaságtámogató lépéseknek, mint a fiatalok szja-mentessége, vagy a vidékfejlesztési források állami bővítése. Nem lesz könnyű dolga, de az irány egyértelművé vált a gazdaságpolitikában.

Összességében azt mondhatjuk a most bejelentett lépésről, hogy valós problémára ad helyes választ, és az elmúlt hetek-hónapok költségvetési pénzszórásai fényében feltehetően célzottabb és hatékonyabb intézkedésről beszélhetünk, melynek erősebb tovagyűrűző hatása lesz a gazdaságban, mint a tavalyi év végén végrehajtott kiadásoknak.

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook oldala