Nyárra indulhat be a turizmus, de néhány helyre most is utazhatnak a magyarok

Az UNWTO, vagyis az ENSZ világturizmussal foglalkozó speciális ügynöksége szerint az 1990-es évek szintjére esett vissza tavaly a világ turizmusa. Egy év alatt 70-75 százalékkal estek vissza a turisztikai jellegű utazások, 900 millióval kevesebb volt a turista 2019-hez képest. Bár még csak 2020 első 10 hónapjának adatai vannak meg, mivel év végére tovább erősödött a koronavírus-járvány, vélhetően a végső szám akár rosszabb is lehet. 1100 milliárd dolláros árbevétel zuhanása lehetett a turisztikai ágazatnak világszerte. Szakértők szerint az oltások elkezdése nyárra hozhatja meg azt a hatást, amikor újra indulhat a nemzetközi turizmus. A hazai irodáknál egyelőre Dubai, a Maldív-szigetek, Zanzibár, a Dominikai Köztársaság, Mexikó és Kuba elérhető a magyar turisták számára. Ezekbe az országokba karanténkötelezettség nélkül, negatív PCR-teszttel lehet utazni.

Nemrég egy webes konferencián az Utazási és Turisztikai Világtanács vezetője azt mondta, nem szeretnék, ha kötelezővé tennék a koronavírus elleni vakcinát az utazásokhoz. Gloria Guevara igencsak kisebbségben van ezzel a véleményével a fontosabb turisztikai döntéshozók között. Bár hivatalos döntés még egyetlen ország részéről sem született, de az elmúlt időszak újra súlyosbodó járványhelyzetét tekintve, nem túl valószínű, hogy az oltás igazolása nélkül komolyabb mértékben újra indulhat a nemzetközi turizmus. Hasonló véleményen volt a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke is. Molnár Judit a Portfolio-nak úgy nyilatkozott, hogy korábban sem volt szokatlan, hogy egyes országokba csak oltási könyvvel lehetett belépni. Már a koronavírus-járvány előtt is ilyen úti cél volt például Ecuador, India és számos afrikai ország. Volt olyan állam, ahová akár több oltás beadatásával lehetett csak nyaralni menni. Molnár Judit szerint

az utazási kedvet az nem fogja csökkenteni, ha kötelezővé teszik majd az egyes államok a koronavírus elleni védőoltás igazolását.

Az utazási irodák igazából abban reménykednek, hogy nyárra már olyan átoltottsági szintet ér el a világ népessége, hogy meg lehet majd nyitni a határokat.

A magyar turisták február 1-ig bizonyosan nem vehetik igénybe a hazai szállodákat, külföldön pedig csak féltucat ország elérhető számukra, negatív koronavírus teszt bemutatásával. A többi országban csak egy 10-14 napos karanténidőszak leteltével lehetne „nyaralni”, de igazából felesleges erőfeszítés lenne, hiszen még az Európai Unión belüli államok többségében sincsenek nyitva sem a hotelek, sem az éttermek, sem pedig a turisztikai látnivalók. Olykor még az üzletek is zárva vannak.

Továbbra is igaz, hogy több magyar utazásszervező és közvetítő irodánál most 0 forint előleggel lehet foglalni külföldi utakat, feltéve, ha a nyaralási összeg 40 százalékát legkésőbb február végéig befizeti az ügyfél.

Most negatív koronavírus-teszt bemutatásával Dubaiba, a Maldív-szigetekre, Zanzibárra, a Dominikai Köztársaságba, Mexikóba és Kubába utazhatnak a magyar turisták.

Ezekben az országokban is be kell tartani a járványügyi előírásokat. A közösen használt terekben, például a hotelek épületeiben kötelező a maszkviselés. Az all-inclusive ellátásnál pedig a svédasztalnál is pincérek végzik az ételek tálalását. Az utazási irodák melegen ajánlják az útlemondási biztosítás megkötését, arra az esetre, ha indulás előtt mégiscsak megfertőződnénk. Ezáltal lesz biztosított, hogy az utas visszakapja a befizetett részvételi díjat.

Most még viszonylag kedvező árakon lehet a külföldi utakra befizetni, de nyár elejére akár 15-20 százalékos drágulás is jöhet

– vázolta a helyzetet Molnár Judit. A Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke szerint a magyar utazásszervezők a 2020-ra tervezetthez képest egyelőre csak feleakkora kapacitást kötöttek le 2021-re, de ha gyorsan javul a járványhelyzet, akkor ez változhat, és elindulhat a nemzetközi verseny a tengerparti nyaralóhelyekért. Ez pedig óhatatlanul áremelkedést hozhat magával.

Reménykednek a nyári feltámadásban

Jellemző az utazási kedvre, hogy tavaly decemberben voltak olyan napok, amikor nem lehetett szállást foglalni Dubaiban. Az utazási irodák ezért is reménykednek abban, hogy a határok esetleges nyáreleji megnyitásával robbanásszerű kereslet várható. Egyelőre azonban a cégek a túlélésre rendezkedtek be.

Még tavaly decemberben is voltak olyan cégek, aki a kormány bértámogatása ellenére munkatársaik elbocsátásra kényszerültek.

2020 végére az utazási irodák mintegy 10 százaléka morzsolódhatott le a járványügyi zárlat által okozott kényszerszünet miatt. Tavaly 989 utazási iroda működött Magyarországon. 410 cégnek volt arra jogosultsága ezek közül, hogy ne csak közvetítse a szolgáltatásokat, hanem utazásszervezőként is működjön. Itt írtunk erről részletesen. Bár 2021-re a Magyar Utazási Irodák Szövetségének sikerült kedvezőbb feltételeket kiharcolni a vagyoni biztosíték képzésben, mivel elég csak a 2019. évi árbevétel alapján számolt összeg felére letenni a vagyoni kauciót, az irodák közül alig 200 vállalta be, hogy teljesítse ezt a pénzügyi feltételt. A többiek inkább kivárnak, és utazásközvetítőként működnek tovább. A talpon maradó vállalkozások igyekeznek megtartani dolgozóikat, mert a szinte naponta változó utazási feltételeket követni, sokszor több nyelven, igencsak képzett embereket kíván.

Magyar honban csend honol

A hazai járványellenes intézkedéseket a magyar kormány legalább február 1-ig meghosszabbította. A szállodák tehát az üzleti utazókon kívül továbbra sem fogadhatnak turistákat. Még január 11-én a Magyar Turisztikai Ügynökség egy évindító videóüzenetet osztott meg Facebook-oldalán, Guller Zoltán vezérigazgató ebben többek között azt mondta el, hogy reményeik szerint 10 hónap alatt érheti utol magát az ágazat. Ekkorra érheti el a válság előtti, 2019-es szintet. Megemlítette azt is, hogy a veszélyhelyzet végéig, továbbra sem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást és idegenforgalmi adót fizetniük a vállalkozásoknak, és hogy számos jelentős fejlesztés jelenleg is zajlik országszerte. Guller Zoltán annak a reményének adott hangot, hogy nyáron indulhat újra a magyarországi turizmus, amelyet szerinte az ágazat felkészülten várhat az állami támogatások révén. Bár kértünk interjút a Magyar Turisztikai Ügynökségtől, az idei tervekről egyelőre nem kívántak nyilatkozni. Mindeközben a frankfurti és londoni tőzsdén is jegyzett TUI AG utazási csoport azt a friss várakozást fogalmazta meg, hogy az utazási aktivitás világszerte csak 2023-ra érheti el újra a 2019-es rekordszintet.

Címlapkép: Getty Images