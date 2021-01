Megjött Joe Biden, és készen áll a feje tetejére állítani az amerikai gazdaságot

Jelentős fordulatot ígér a gazdaságpolitikában, Joe Biden, az immár beiktatott amerikai elnök, és a számára kedvező, meglepő politikai fordulat után erre a lehetősége is megvan. Biden már a beiktatása előtt bejelentett egy grandiózus gazdaságpolitikai csomagot, amely azon túl, hogy ismét elképesztő összeget csatornáz a gazdaságba, nem tartalmaz hosszú távú intézkedéseket, az államháztartást viszont óriási mértékben megterheli. Ráadásul ez csak a válságkezelés első felvonása, Biden átfogó gazdaságpolitikai szemléletváltását tükröző hosszabb távú lépések csak később jöhetnek.

Újabb gigacsomaggal rukkolt elő Biden

Az amerikai kormány tavasszal már előállt egy 2300 milliárd dolláros csomaggal, rögtön a következő hónapokban viszont újabb csomagra lett volna szükség, mert a válságkezelésre szánt források gyorsan kimerültek a krízis előre nem látott mélysége miatt. Akkor a két párt nem tudott megegyezni egy újabb mentőcsomagról (a demokraták 3000 milliárdos javaslattal álltak elő, a republikánusok 1000 milliárdos csomagot akartak). Konszenzus végül a választásig nem született, a választás után pedig 900 milliárd dolláros csomagban egyezett meg a két párt az első csomag kiegészítéseként.

Januárban azután a demokraták óriási meglepetésre minimális többséget szereztek a szenátusban a megismételt választáson.

Ez felbátorította Joe Bident is, aki még beiktatása előtt kilátásba helyezett egy 1900 milliárd dolláros csomagot. Számítani lehetett rá, hogy a demokrata elnök újabb stimulust jelent be, de a csomag mérete meglepően grandiózus. Egyelőre nem ismert minden konkrétum a csomaggal kapcsolatban, néhány részletet azonban már tudunk:

1400 dollár (413 ezer forintnak felel meg) közvetlen kifizetés a háztartásoknak, így ez a juttatási forma a decemberi 600 dollárral együtt már fejenként 2000 dollárra hízna. A program legnagyobb részét ez teszi ki.

A szövetségi heti munkanélküli ellátást 400 dollárral emelné és meghosszabbítaná szeptemberig.

A szövetségi minimálbért 15 dollárra emelné óránként. Ezt a demokraták a válságtól függetlenül már évek óta ígérik.

A kilakoltatási moratóriumot szeptember végéig meghosszabbítaná.

350 milliárd dollárnyi támogatást juttatna az állami és helyi kormányzatoknak. A helyi támogatásokról óriási vita folyt a republikánusokkal, akik nem szívesen áldoztak volna a nehéz helyzetben levő államok és városok megsegítésére.

170 milliárd dolláros támogatás az óvodai, iskolai és felsőfokú oktatási intézmények számára, amelyek egyben az újranyitást is lehető tennék védelmi eszközök biztosításával.

50 milliárd dollárt fordítana koronavírus-tesztelésre, 20 milliárd dollár a nemzeti vakcinaprogramra.

A fenti intézkedések között van olyan, amely nem feltétlenül válságkezelő jellegű, és az újabb stimulus nélkül is felmerült volna – ilyen például a vakcinaprogramra fordított plusz milliárdok. Kétségkívül hatásos megközelítés, hogy az elnök – ahogy a kampányban ígérte – jelentős energiát összpontosítana a koronavírus-járvány elleni fellépésre, hiszen a járvány alakulása a gazdasági kilábalás fő indikátora. Így például a program keretén belül Biden 100 ezer embernek adna munkát a tesztelési és kontaktkutatási programban, és 20 milliárdból kívánná ösztönözni a vakcinagyártási és szállítási programokat.

A program a fentiek alapján kifejezetten rövid távú szemléletet tükröz.

Természetesen a válságban aligha képezi vita tárgyát, hogy a kormányzati beavatkozás és a pénz becsatornázása szükséges, főleg az új munkanélküliségi adatok fényében, amelyek újra romlanak az Egyesült Államokban.

A források elköltésének módja viszont már egyáltalán nem másodlagos. A demokraták számára például rendkívül fontosnak tűnik az egyszeri, alapjövedelem-jellegű juttatás kifizetése minden háztartás számára, holott ez az intézkedés nem feltétlenül indokolt: a cél az eszközzel a kereslet visszaesésének rövid távú megakadályozása , de hosszabb távon nem segít a rászorulóknak.

Az egyszeri összegnek természetesen lesznek pozitív hatásai, így például a kiskereskedelmi forgalomban automatikusan megjelenik majd. Mivel azonban a munkanélküliség biztosan nem mérséklődik a közeljövőben, az egyszeri összeg átmeneti, kárenyhítő hatással bír majd. Az egyszeri, keresleti sokkot mérsékelni hivatott transzfer nem feltétlenül állja ki a méltányosság próbáját, hiszen lehet, hogy a stabil megélhetéssel bíró háztartások is megkapják a pénzt, márpedig erre van a legnagyobb esély, ahogy az az első csomag idején is történt. Ahogyan az sem várható tőle, hogy a munkaerőpiaci problémákat kezelje. Arra a támogatott rövidített munkaidő szövetségi szintű bevezetése, amelyet egyelőre mégsem lép meg a kormányzat (bár a programjában Biden megígérte azt). Az Európában kurzarbeitként ismert intézkedésnek látványos hatásai vannak a munkanélküliség szinten tartásában, és mivel rászorultsági alapon jár, nem jelent olyan óriási terhet jelent a költségvetésnek, mint az egyszeri juttatás. A lépés eddigi elmaradását részben magyarázhatja, hogy a járvány első hullámában kiderült, az amerikai munkaerőpiac nagyon rugalmas, a változásokra napokon, heteken belül reagál.

A deficit idén is óriási lesz

A republikánusok nem véletlenül vonakodtak elfogadni egy újabb, jelentős összegű csomagot. A tavalyi 2300 milliárdos segélycsomaggal, valamint az egyéb addicionális tételekkel, emellett a jelentős gazdasági visszaesés miatt kieső adó- és egyéb bevételekkel együtt az amerikai költségvetés hiánya 2020-ban 3300 milliárd dollár körül alakult, ami a GDP 16%-ának felel meg.

A kormányzati számítások szerint 2021-ben alapforgatókönyv szerint 8,6%-os lett volna a deficit, amely már önmagában jelentős, csakhogy ez még nem tartalmazza az 1900 milliárd dolláros Biden-csomagot. Könnyen lehet, hogy az új csomag végül valamelyest kisebb lesz, mindenesetre az 1900 milliárd a tavalyi egész éves kiadás harmadát teszi ki, tehát még jelentős gazdasági felpattanás mellett is a költségvetés idei hiánya 10 és 15% között lehet. Mindez az egyre növekvő államadósság fényében okkal aggasztja a fiskálisan konzervatív republikánusokat.

Janet Yellen, a Fed egykori elnöke és Biden jelöltje a pénzügyminiszteri posztra korábban többször elmondta, hogy tisztában vannak a növekvő államadóssággal és a jelentős hiánnyal, véleménye szerint viszont jelen helyzetben a kormányzatnak nem a fiskális mutatókra kell figyelnie, mert a stimulus elmaradásának sokkal jelentősebb hatása lenne, mint az államadósság növekedésének.

Azt is fontos elmondani, hogy a befektetők a jelenlegi válság során valóban inkább értékelik a támogató fiskális politikát, az alacsony kamatszintek és likviditásbőség mellett ugyanis nem okoz problémát az állam többletkiadásainak finanszírozása. Ehhez jelentős segítséget nyújt a Fed is, a jegybank ugyanis jelentős mértékű államkötvényt vásárolt fel, azaz óriási mennyiségben biztosított olcsó és szinte kockázatmentes forrást a kormányzatnak, és még bőven van tere a további felvásárlásokra. Biden első évében így tehát vélhetően jelentős költségvetési hiányra és tovább növekvő államadósságra kell számítanunk, a válság idején ez viszont abszolút indokolt.

A költekezésnek nem is az államháztartás forráshiánya, sokkal inkább az infláció szabhat gátat: az Egyesült Államokban a válság előtt sem volt olyan alacsony az áremelkedés üteme, mint Európában, a gazdaság idei várható felpattanással és a monumentális kormányzati költekezéssel együtt (nem beszélve az olyan bázishatásokról, mint a beszakadó olajárak tavaly) könnyen megugorhat az infláció. Bár a Fed korábban már jelezte, hogy rövid távon készek átnézne az infláció 2% fölé emelkedésén, a megnövekedett állami kiadások és a további pénznyomtatás akár tartósan a cél fölé lökhetik a mutatót. Mert azt fontos tudni, hogy nem ez volt az utolsó csomag, amelyet Bidentől láthatunk.

Még idén jöhet az átfogó reform

Mint ahogy azt fent írtuk, Biden csomagja kifejezetten rövid távú szemléletű, és csak érintőlegesen tartalmazza azokat a javaslatokat, amelyek az elnökválasztási kampányában szerepeltek. Ilyen, a jelenleg bemutatott programmal megvalósuló ígéret például a szövetségi minimálbér 15 dollárra emelése, a tesztelési programra szánt források, és a munkanélküli segély összegének emelése. A korábbi ígéreteinek legjelentősebb elemei viszont nem szerepelnek a programban.

Biden viszont előrevetítette, hogy később egy újabb, átfogóbb programot is bemutat majd.

Az elemzők ezt leghamarabb tavaszra várják, és alighanem ebben lesznek majd azok az intézkedések, amelyeknek már hosszú távú hatásai lehet az amerikai gazdaságra (és amelyeket Biden még a válság előtt megígért). Zanzásítva a következőket ígérte Biden:

1700 milliárd dollárt költene klímavédelmi célokra 10 év alatt, ezeknek jelentős része infrastruktúra-fejlesztés és technológiai beruházás lenne.

300 milliárd dollárból hajtana végre kutatás-fejlesztési beruházásokat,

400 milliárdos kormányzati vásárlásokkal pedig célzottan támogatná az amerikai feldolgozóipart.

Emellett az egészségbiztosítás kiterjesztése 750 milliárd dollárba kerülne 10 év alatt.

Abban szinte biztosak lehetünk, hogy a jelenlegi, 1900 milliárdos csomag után (már ha ebben a formában átmegy) a fenti ígéretek nem mindegyike jelenik majd meg, vagy nem olyan jelentős tételben. Alighanem biztosan lesznek a feldolgozóipar „zöldítését” ígérő lépések, hosszú távú versenyképességet javító intézkedések, infrastruktúrafejlesztés – mindezekre további 1-2 ezer milliárd dollárt költhet az elnök. A fenti célok - ha idén nem is - a következő évben biztosan előkerülnek majd, mert a demokraták 2022-ig bírják a szenátusi többséget, utána kérdéses a reform elfogadása (a rendkívül szűk többség miatt most is az).

Természetesen az újabb csomaggal Biden újabb lyukat ütne a költségvetésen, amelynek így a bevételi lábát is növelnie kéne, ahogy azt ígérte a programjában. A választás előtt 4000 milliárd dollár többletbevételt ígért 10 év alatt, a jelenlegi költés mellett ezt másfél év alatt kéne összehoznia, ha egyensúlyi költségvetés lenne a cél (természetesen nem az, hiszen ez a jelenlegi helyzetben kifejezetten káros is lenne, mindössze szemléltető jelleggel hoztuk a példát). Az alábbiakat ígérte választási programjában:

A személyi jövedelemadó felső kulcsát 37-ről 39,6%-ra emelné vissza,

a társasági adót 28%-ra emelné a jelenlegi 21%-ról.

Növelné a vállalatok külföldön szerzett jövedelmének adóját 10,5%-ról 21%-ra.

A tőkenyereség 1 millió dollár feletti része a személyi jövedelemadó felső kulcsával adózna (a vagyonosokat büntető adó rendkívül szokatlan az Egyesült Államok történetében).

Szociális hozzájárulási adót vetne ki az évi 400 ezer dollár feletti jövedelmekre.

Végül felszámolna egy sor adókedvezményt, és szigorítaná az adóelkerülésre vonatkozó szabályokat.

Ha az akkor ígért kiadási tételekre azt mondtuk, hogy szinte biztosan nem az ígért mértékben valósulnak meg, ez hatványozottan igaz a bevételnövelő intézkedésekre. A társasági adóemelés és a személyi jövedelemadó felső kulcsának emelése valamilyen mértékben elengedhetetlen a politikai arcvesztés elkerülése végett, de jelentős emelésre a válság során biztosan nem kerül majd sor, hiszen az épp lábadozó vállalatoknak ez jelentős károkat okozna.

Címlapkép: Getty Images