Miért rossz, ha jó is lehetne a 25 év alattiak szja-mentessége? 

A kevés jó oldala mellett a 25 év alattiak 2022-től nyújtott szja-mentességével kapcsolatban több probléma is felvetődik.

Kezdem a jóval: aki többet visz haza, mert az adója most már nem a feneketlen állami adókasszába kerül befizetésre, az biztos örülni fog ennek. Legalább most tudni fogja, hogy mire költi el; még akkor is, ha 27 százalékot – az ebből történő vásárlás áfáját – mindjárt vissza is szedik tőle (ami már nem is annyira jó).

Még mindig a jónál maradva – legalább is elvileg (ha nem gondolom végig: de végig gondolom!) – esetleg kevesebben mennek majd külföldre dolgozni. Valóban? Havi 26-50 ezer forint többlet nem hiszem (persze tévedhetek), hogy azokat, akik úgy gondolják, hogy máshol jobban boldogulnának (pl: anyagilag, szellemileg) itthon tart ez. Különösen, ha végig gondolják azt is, hogy

lesznek ők még 26 évesek is, és akkor egyből beáll egy életszínvonal csökkenése, mert már huss, nincs adókedvezmény!

És ha netán-tán hitelt is vett fel a magasabb nettójára magasabb havi törlesztéssel? Már ha a bankoknak érdekében áll ilyet tenni (nincs kétségem, lesz olyan, amelynek „érdekében” fog állni). Hogy utána mi lesz a törlesztéssel? Emlékszünk még ugye a devizahiteles „ügyekre”.

És itt szerintem véget is ért a – már eddig sem annyira – jó. A főiskolai, de még inkább az egyetemi hallgatók 22-24 éves korukig csak annyiban lesznek részesei ennek a kedvezménynek, amennyiben tanulmányaik mellett legálisan dolgoznak. Persze ez is segítség lehet: a családi kasszából kevesebbet kér majd a gyerek.

A 20-24-éves korcsoportban lévők – akik már nem tanulók vagy nem felsőoktatási hallgatók – jelentős része munkanélküli: 2020 harmadik negyedévében 16,8% volt ez az arány. És ezek csak azok, akiket mér a rendszer, mert aki már kiesett a munkanélküli ellátásból, de nincs munkája, ezt a számot tovább növeli. Ezen körnek aztán édesmindegy, hogy van vagy nincs adókedvezmény. „Költői” kérdés: vajon őket (és az összes többi munkanélkülit) nem lett volna fontosabb támogatni – közkeletű nevén – a munkanélküli segély emelésével?

A 25 év alattiak alkalmazásának ösztönzésére korábban már évekig folyt egy „kísérlet”, amikor is szocho-kedvezményt kapott a foglalkoztató ilyen esetben. Amelyet aztán 2019-től megszűntettek. Számomra nem derült ki, hogy miért. Ha ironikus akarnék lenni (az vagyok), azt mondanám, hogy azért került erre sor, mert már olyan kevés volt az érintett fiatal, szinte mindegyik dolgozott, hogy nem volt érdemes fenntartani.

Nem igen szoktak arról nyilvánosan beszélni, hogy a munkavállalók jelentős része – a mikró és kis(ebb) vállalkozásoknál – nettó bérben állapodott meg foglalkoztatójával. Ami egyébként ellentétes a munka törvénykönyvével, de hát ez van. Esetükben várható, hogy jelentős számban lesz munkaadó, amelyik az adókedvezményt részben vagy egészben lenyeli, és továbbra is a (kissé emelt) nettót adja majd a dolgozónak. Gondoljunk csak arra a nem is olyan régi mindennapi tapasztalatunkra: mennyivel is csökkent a hús ára az áfacsökkentéssel? Persze akinek nem tetszik, hogy a nettója marad annyi, mint volt, megtámadhatja a nettóbért tartalmazó jogszerűtlen munkaszerződést hosszas munkaügyi per elé nézve, és azt meg is nyerné. Igen ám, de ha meglépi, vagy akár csak megemlít ezt a főnökének, biztos, hogy másnap is lesz munkája? Nem vennék rá mérget.

Nem kell mély közgazdasági ismerettel rendelkezni, hogy belássuk, ez egy szelektív költségvetési támogatás, amelynek gazdasági hasznosságát eddig semmilyen hatástanulmány nem mutatta be. De legyek optimista (nem vagyok): ami késik, nem múlik?

Ja, hogy 2022-ben választások lesznek? Ez eszembe sem jutott.

