Olyat tud a magyar gyógyszeripar, amit a visegrádi országoké nem, de van egy figyelmeztető jel

Erős növekedést produkált a hazai gyógyszergyártó szektor 2019-ben, egy mutatószám jelzett csak kedvezőtlen trendet - derül ki a Nézőpont Intézet tanulmányából, amely a Magyosz-tagvállalatok adatközlésére épült. A szövetség háttérbeszélgetésén megszólaló gyógyszergyártó-vezérek szavaiból kiderült: a pandémiával terhelt 2020-as év okozott kihívásokat (többletköltség, ellátásbeli gondok), azonban a tavalyi év is bebizonyította, hogy a szektor válságálló.

Sokat mondó számok

A vállalatok által 2020 szeptember végén közzétett pénzügyi beszámolók, valamint a november végén a KSH által publikált iparági statisztikák hátterében csak mostanra foglalható össze az ágazat gazdasági teljesítménye a 2019-es évről, mely eredményekről a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége egyes tagvállalatai megbízásából ismételten a Nézőpont Intézet készített „nemzetgazdasági lábnyom” tanulmányt.

A tanulmányt bemutató tájékoztatón Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezetője kiemelte: a magyar gyógyszergyártás nagymúltú, nemzet- és külgazdasági szempontból jelenleg is erős és a jövőben is nélkülözhetetlen iparág. A 2019-es adatok szerint a gyógyszergyártás közvetlenül 23 ezer embernek ad munkát idehaza, míg közvetve 53 ezer munkahelyet teremtett.

Prezentációjából kiderült, hogy a gyógyszeripar a 2018-as 1 027 milliárd forintról 2019-re közel 100 milliárd forinttal meghaladva 1 119 milliárd forintra növelte kibocsátását. Az eredményt egy főre vetítve vizsgálva elmondható, hogy a gyógyszeriparon belül 2018-ban egy munkavállalóra 52 millió forint értékű kibocsátás jutott, mely 2019-re 65 millió forintra emelkedett. Ez a stratégiai magyar iparágak közötti versenyben a második legmagasabb érték, a járműipar áll az élen 87,4 millió forinttal.

Azt is hangoztatta az elemző, hogy a hazai gyógyszeripar jelentős kibocsátása mellett nem összeszerelő üzem, hanem önálló értékteremtő, 530 milliárd forintos bruttó hozzáadott értéket termelt, ami 50 milliárd forinttal haladja meg a 2018-as értéket.

Ha a gyógyszeripar 530 milliárdos bruttó hozzáadott értékéhez hozzávesszük azt is, hogy más vállalatokon és a beszállítói iparágon keresztül mennyi közvetett, a munkavállalók pénzköltésein keresztül pedig mennyi indukált hozzáadott értéket generált, akkor még ennél is nagyobb számot kapunk: 197 milliárd forint közvetett és 153 milliárd forint indukált hozzájárulással a gyógyszergyártás teljes hozzáadott értéke 880 milliárd forintnak becsülhető.

Forrás: Nézőpont Intézet

Az egy főre vetített értékekben mutatkozik meg igazán a gyógyszergyártás értéke: 2018-ban egy munkavállalóra 24, míg 2019-ben már 31 millió forint bruttó hozzáadott érték jutott. Ezzel pedig az első helyen áll a stratégiai ágazatok között.

Forrás: Nézőpont Intézet

A gyógyszeripar kiemelkedő teljesítményt nyújt az export terén is, hatszor annyi terméket árusít külföldön, mint idehaza. Ennek köszönhetően

szufficites kereskedelmi egyenlege biztosította vezető szerepét a visegrádi országok között.

Vagyis egyedül Magyarországról mondható el, hogy nagyobb értékben exportált gyógyszereket külföldre, mint amekkora értékben importra szorult.

Forrás: Nézőpont Intézet

Szintén pozitívum a gyógyszeripar 2019-es évéről, hogy a kutatás-fejlesztési ráfordításai 11 százalékkal emelkedtek egy év alatt. 2019-ben a teljes nemzetgazdasági K+F ráfordítás 10 százalékát adták a gyógyszergyártók ráfordításai, míg a feldolgozóiparon belül 29 százalékot. A Magyosz adatközlése alapján a gyógyszeriparban dolgozók 15 százaléka dolgozik K+F munkakörben. A KSH adatai alapján ez a 2.507 munkavállaló a teljes nemzetgazdaságban K+F munkakörben foglalkoztatottak 7, míg a feldolgozóiparban K+F munkakörben foglalkoztatottak 16 százaléka. A tanulmányhoz adatot szolgáltató 16 Magyosz-tagvállalat közlése alapján a vállalatok 14.997 teljes állású munkavállalójának 43 százaléka felsőfokú végzettséggel, míg 48 százaléka középfokú végzettséggel rendelkezik.

A 2019-es évben volt azonban egy figyelmeztető jel: elmaradt a beruházások növekedése az iparágban

- állapítja meg a tanulmányt készítő Nézőpont Intézet.

Forrás: Nézőpont Intézet

Így értékelik az évet a vezérek

Greskovics Dávid, a Magyosz elnöke az eseményen elmondta: a koronavírus olyan kihívást jelentett a magyar gyógyszeripar számára, amire még nem volt példa. Az elsődleges cél a biztonságos gyógyszerellátás fenntartása volt, ezt a gyártók új rendszabályokkal, alkalmazkodóképességükre építve reagálták le és sikerrel abszolválták szerinte ezt a válságot.

A tanulmány és a 2020-as év is azt mutatja, hogy a szektor rezisztens a válságokra

- értékelte Greskovics Dávid.

Bogsch Erik, a Richter elnöke azt emelte ki, hogy a társaság a tavalyi évben 60 milliárd forintos beruházást hajtott végre. A járványügyi védekezés plusz költségei pedig 500 millió forintot értek el. Később kérdésre válaszolva arról is beszélt a Richter elnöke, hogy háromezer középsúlyos vagy súlyos állapotban lévő koronavírusos beteg kapott Magyarországon a társaság által gyártott remdesivir készítményből. Bogsch Erik óriási műszaki bravúrnak nevezte a készítmény gyors előállítását. Már a második gyártást készítik elő a készítményből, február közepére, végére előállítják a következő adagot. Ez pedig fedezni fogja a következő 3-4 hónapra a magyarországi szükségleteket.

Hodász István, az Egis vezérigazgatója úgy vélekedett az eseményen, hogy 2019-ben a gyógyszeripar hozta a kötelezőt. A 2020-as év nagyon hektikus volt, rengeteg olyan tevékenységet kellett végezni, amit korábban nem. De ez az év is bizonyítja, hogy a szektor válságálló - hangoztatta. A bevételeinket 2020-ban is növelni tudtuk, ám a járványügyhöz köthető többletköltség többszáz millió forintra rúgott, valamint az ellátási lánc felborulásából származó többletköltségek is közbeszóltak, de eredményességünk javulni tudott - fejtette ki.

A beszélgetésen többször is elhangzott, hogy 2020-ban a vitaminkészítmények értékesítése növekedett minden tagvállalatnál, a járvánnyal összefüggésben.

Arra a kérdésre, hogy mely vakcinákat ajánlják, az eseményen elhangzott, hogy ezek a társaságok vakcinát nem gyártanak és nem is vakcinaszakértők, de az egységes szempontoknak való megfelelés fontos lenne, valamint azzal is tisztában vannak a gyógyszeripar képviselői, hogy az engedélyezési eljárás mennyire szigorú.

A Portfolio érdeklődésére Hodász István arról is beszélt, hogy sok hatóanyag és nyersanyag érkezik külföldről és a pandémia kitörésekor a határok lezárása és a torlódás, valamint a repülőjáratok számának csökkenése okozott kihívást az ellátásban. A gyógyszeripar nem nagy volumenben, de nagy értékben importál, és jellemzően ezeknek a termékeknek a behozatalát kereskedelmi repülőjáratokkal oldják meg. Márciustól azonban ezek a lehetőségek megszűntek, míg a teherjáratok zsúfoltak voltak. Sok országban olyan karantén és kijárási korlátozás volt, amelyek a kiszolgáló személyzet mozgását is korlátozták - foglalta össze a helyzetet. Ezt az időszakot a készletekkel áthidalták, valamint alternatív útvonalat és beszállítókat kerestek. A probléma csak időlegesen állt fel, már nem jellemző - árulta el. A helyzet azonban felhívta arra a figyelmet, hogy Európa és az Egyesült Államok mennyire kiszolgáltatott az ázsiai import felé. Ezért is fontos az Egis hatóanyaggyártása és jól jött, hogy épp nemrégiben újította meg 10 milliárd forintos beruházással a hatóanyaggyártást. Gyorsan tudunk váltani a hatóanyagok között - emelte ki.

Greskovics Dávid, a Magyosz elnöke az ellátási problémákkal kapcsolatban kifejtette: szerencsés időpontban kötöttünk stratégiai megállapodást a külgyminisztériummal, mert bizonyos logisztikai pánik volt a pandémia kitörésekor. Komoly segítséget kaptunk a KKM-től, a tagvállalatok beérkezett kéréseit a Magyosz közvetítette a KKM felé, és ők adtak a tagvállalatoknak áthidaló intézkedéseket.

Címlapkép forrása: MTI Fotó: Máthé Zoltán