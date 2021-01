Szétrobbantotta a vírusválság a kormány eredeti terveit

Csiki Gergely Cikk mentése Megosztás

Látványosan lecsapódtak a koronavírus-járvány gazdasági következményei a tavalyi költségvetésben, ezzel egyfajta látleletnek is tekinthetjük. A Pénzügyminisztérium ugyanis a napokban hozta nyilvánosságra a 2020-as büdzsé részletes bevételi és kiadási számait, mely bemutatja, hogy a pandémia miként írta át a kormány eredeti terveit: a gazdálkodó szervezetek, a lakosság a vártnál kevesebb bevételt fizetett be a közösbe, a fogyasztáshoz kapcsolt bevételek sokkal kisebb mértékben növekedtek a tervezettnél, közben a kiadások 6600 milliárd forinttal lettek magasabbak az előirányzatnál és még a Társadalombiztosítási Alapok is kilyukadtak.