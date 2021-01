Váratlanul esett a német gazdaság legfontosabb konjunktúra-indexe: újra megállt a növekedés

A 92,2 pontra módosított decemberi értékről januárban 90,1 pontra, 6 hónapja a legalacsonyabb szintre esett a német gazdaság legfontosabb konjunktúra-indexe, az Ifo, noha a Reuters elemzői konszenzusa 91,8 pontos értéket valószínűsített. Mivel a második járványhullám miatti korlátozások hatályát február közepéig kitolta a kormány a múlt heti döntésével, így ez arra utal, hogy a német gazdaság az idei első negyedévben megint egy nehezebb perióduson megy át, ami akár átmeneti gazdasági visszaesést is jelenthet.

A jelenlegi üzleti környezetre vonatkozó alindex a decemberi 91,3 pontról 89,2 pontra esett januárban, míg a következő 6 hónap üzleti kilátásaival kapcsolatos alindex 93 pontról 91,1 pontra mérséklődött.

A müncheni székhelyű kutatóintézet szakértője szerint a koronavírus miatti második országos lezárások hatására januárban gyakorlatilag megint stagnálásba válthatott a német gazdaság, mert bár az ipar viszonylag jól működik és az export várakozások erősödnek, közben a szolgáltatási ágazat, illetve a szállítmányozási-logisztikai piac sok szereplője nagyon szenved.

Mindezek miatt az Ifo intézet elnöke, Clement Füst közleménye szerint

a második járványhullám miatti korlátozások átmenetileg megállították a gazdaságban megindult fellendülést.

A német GDP tavaly az előzetes becslések szerint 5% körüli mértékben eshetett (most pénteken teszi közzé a német statisztikai hivatal az adatot) és az év vége felé az volt a várakozás, hogy ebből gyors visszapattanás alakul majd ki az idei évben, főleg a második félévben. Mivel azonban a járvány elleni védekezés egyik korábbi mintaországa (Németország) mostanában igencsak küzd a második hullámmal, részben a fokozottan fertőzőképes brit mutáció miatt, ezek a gazdasági várakozások romlottak. A jelek szerint az idei első negyedév legalább fele még a szigorú lezárások jegyében fog telni, és mivel az átoltottság felfutása is lassabb lehet a vakcinaszállítmányok késlekedése és korlátozott volumene miatt, mint korábban gondolni lehetett, így a fellendülés kezdete is későbbre tolódik.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 01. 22. Koronavírus: a németek szerint nem lesz idén jelentős felpattanás a gazdaságban

Minderre a borús képre tett még rá egy lapáttal a globális chiphiány, ami a német járműgyártásban is termelési nehézségekhez vezet:

Közben a magyar konjunktúra-index meglódult januárban:

Címlapkép forrása: Getty Images