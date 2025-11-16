Megjöttek az amerikai olajszankciós mentességek - de van, aki kimaradt

Az Egyesült Államok négy, döntően ellátásbiztonsági megfontolások alapján meghozott mentességet adott ki, hogy az orosz Rosznyeftet és a Lukoilt érintő szankciók miatt ne álljanak le olyan kulcsinfrastruktúrák, mint a kazahsztáni olajvezeték, a több mint ötezer töltőállomásból álló Lukoil-hálózat vagy a bolgár burgaszi finomító - Magyarország azonban ebben a körben nem kapott mentességet.

Az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó OFAC november 14-én kiadott "engedélycsomagjára" azért volt szükség, mert a Rosznyeft és a Lukoil több külföldi érdekeltsége is olyan helyzetbe került volna, amely nemcsak a két nagy olajipari vállalatot sújtotta volna, hanem más országok ellátásbiztonságát is.

Az első általános mentesség Kazahsztánt érinti , és azt garantálja, hogy a kazahsztáni olajvezetéket üzemeltető CPC, a Tengiz olajmezőt működtető konzorcium, valamint a Karachaganaknál zajló nagy léptékű szénhidrogén-kitermelés fennakadás nélkül folytatódhasson. Egyedül a tulajdonrészek értékesítése tiltott, valamint minden olyan tranzakció, amely túlmutat a mindennapi működésükön.

A több mint 5000 töltőállomást magában foglaló hálózat több országban (nagy része a közép-kelet európai régióban) működik, és a szankciók miatt reális veszély volt arra, hogy működésképtelenné válnak. A most kiadott engedély 2025. december 13-ig lehetővé teszi a mindennapi üzemeltetést, a karbantartást és a készletbeszerzést. A harmadik felmentés a Lukoil bolgár érdekeltségeinek működését biztosítja , köztük a burgaszi finomítóét, ami a régió egyik legnagyobbja. Emellett mentességet kapnak az orosz olajvállalat érdekeltségbe tartozó vezetékek, töltőállomások és a repülőgépekhez használt kerozint finomító üzem. A mentesség 2026. április 29-ig teszi lehetővé, hogy a bolgár vállalatok a szankciók ellenére folytathassák mindennapi működésüket. A cél egyértelműen az, hogy az ország ellátásbiztonsága ne kerüljön veszélybe.

A most kiadott mentességek többségben ellátásbiztonsági szempontokat vesznek figyelembe, azonban mindegyik esetében csak meghatározott időszakra korlátozódik. Az Egyesült Államok ezzel azt próbálja elérni, hogy az orosz cégekre továbbra is jelentős nyomás nehezedjen, ugyanakkor ne alakuljanak ki indokolatlan ellátási zavarok bizonyos térségekben. Ebből arra következtethetünk, hogy az olajszankciók elsődlegesen nem az európai - különösen nem a közép-kelet-európai - szereplőket célozzák, hanem az orosz olaj fő felvevőit: Kínát, Indiát és Törökországot.

ugyanakkor a magyar mentességre még várni kell,

pedig legkésőbb november 21-ig dönteni kell, hiszen ekkor lépnek hatályba a Lukoillal és a Rosznyefttel szembeni szankciók.

