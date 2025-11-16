Megjöttek az amerikai olajszankciós mentességek - de van, aki kimaradt

Az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó OFAC november 14-én kiadott "engedélycsomagjára" azért volt szükség, mert a Rosznyeft és a Lukoil több külföldi érdekeltsége is olyan helyzetbe került volna, amely nemcsak a két nagy olajipari vállalatot sújtotta volna, hanem más országok ellátásbiztonságát is.
- Az első általános mentesség Kazahsztánt érinti, és azt garantálja, hogy a kazahsztáni olajvezetéket üzemeltető CPC, a Tengiz olajmezőt működtető konzorcium, valamint a Karachaganaknál zajló nagy léptékű szénhidrogén-kitermelés fennakadás nélkül folytatódhasson. Egyedül a tulajdonrészek értékesítése tiltott, valamint minden olyan tranzakció, amely túlmutat a mindennapi működésükön.
- A második engedély a Lukoil külföldi töltőállomásaira vonatkozik. A több mint 5000 töltőállomást magában foglaló hálózat több országban (nagy része a közép-kelet európai régióban) működik, és a szankciók miatt reális veszély volt arra, hogy működésképtelenné válnak. A most kiadott engedély 2025. december 13-ig lehetővé teszi a mindennapi üzemeltetést, a karbantartást és a készletbeszerzést.
- A harmadik felmentés a Lukoil bolgár érdekeltségeinek működését biztosítja, köztük a burgaszi finomítóét, ami a régió egyik legnagyobbja. Emellett mentességet kapnak az orosz olajvállalat érdekeltségbe tartozó vezetékek, töltőállomások és a repülőgépekhez használt kerozint finomító üzem. A mentesség 2026. április 29-ig teszi lehetővé, hogy a bolgár vállalatok a szankciók ellenére folytathassák mindennapi működésüket. A cél egyértelműen az, hogy az ország ellátásbiztonsága ne kerüljön veszélybe.
- A negyedik engedély pedig a Lukoil európai központjának, a Lukoil International vállalatnak az esetleges eladását vagy átszervezését készíti elő. Ugyanis lehetővé teszi, hogy a vállalattal és leánycégeivel kapcsolatban meginduljanak a tárgyalások, szerződéskötések és előkészítő folyamatok. A tényleges adásvételhez azonban külön OFAC-engedély szükséges - erre 2025. december 13-ig kaptak időt. Érdekesség, hogy a svájci Gunvorral tervezett ügylet meghiúsulása után egy amerikai magántőkealap, a Carlyle vizsgálja annak lehetőségét, hogy megszerezze az orosz olajipari óriás külföldi eszközeit.
A most kiadott mentességek többségben ellátásbiztonsági szempontokat vesznek figyelembe, azonban mindegyik esetében csak meghatározott időszakra korlátozódik. Az Egyesült Államok ezzel azt próbálja elérni, hogy az orosz cégekre továbbra is jelentős nyomás nehezedjen, ugyanakkor ne alakuljanak ki indokolatlan ellátási zavarok bizonyos térségekben. Ebből arra következtethetünk, hogy az olajszankciók elsődlegesen nem az európai - különösen nem a közép-kelet-európai - szereplőket célozzák, hanem az orosz olaj fő felvevőit: Kínát, Indiát és Törökországot.
ugyanakkor a magyar mentességre még várni kell,
pedig legkésőbb november 21-ig dönteni kell, hiszen ekkor lépnek hatályba a Lukoillal és a Rosznyefttel szembeni szankciók.
Címlapkép forrása: Portfolio
Megjöttek az amerikai olajszankciós mentességek - de van, aki kimaradt
Magyarország nincs a listán.
Mindenki erről beszél most, egy valódi világsztár lett szabad a piacon, de nem úgy, ahogy sokan gondolják
Lázban ég a sportüzleti világ.
Húsz évet kell várnia, aki letelepedne Nagy-Britanniában
Az eddigi öt év helyett.
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Gyakorlati, hasznos, érthető
Hatalmas gázlelőhely lehet Európa partjainál, de a kitermeléshez valakinek úrrá kell lenni a térség káoszán
Két NATO-állam feszül egymásnak a Földközi-tenger mélyén feltételezett tartalékokért.
Tisztogatásba kezdett Zelenszkij a korrupciós botrány után
Az ukránoknál is kiverte a biztosítékot.
Húsz éve nem láttunk ilyet – Új sztárja van a feltörekvő piacnak?
Az S&P felminősítette Dél-Afrikát.
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
A kamatos kamat végtelen ereje - könyvajánló
A kamatos kamat az Univerzum legnagyobb ereje - szól az Albert Einsteinnek tulajdonított és sokféle verzióban keringő mondás. Igazából nem tudjuk, ő mondta-e, de a... The post A kamatos kamat vé
Az általunk ismert állam gyökeresen át fog alakulni - Mi születik abból, hogy az elvásárok és bizalmatlanság egyszerre nőnek?
A 21. század új világrendjében az állam szerepe felértékelődik. Védőpajzs és problémamegoldó szerepet várunk tőle, habár sokszor az állami túlszabályozás köti gúzsba a fejlődést. Mi
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Miért emelik a bankok a személyi hiteleknél a maximálisan igényelhető összeget?
Az UniCredit Bank is lépett, november 15-től ott is már 15 millió forint lesz a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg az ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsönnél. De miért tolják egyre
Igazságos zöldátmenet: India útja a nettó zéró kibocsátás felé
Zöldátállása során India összetett feladatokkal néz szembe: gyorsan fejlődő gazdasága energiaigényét össze kell hangolnia a kibocsátáscsökkentési céljaival, miközben az országra jellemz
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország
Elgondolkodtak a gazdák.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!