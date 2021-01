Napokon belül sok magyarnak érvénytelenné válhat a TAJ-száma

Február 12-én élesednek a tavaly nyáron életbe lépett új társadalombiztosítási törvény fontos rendelkezései: megszűnik az a helyzet, hogy a járulékot fizetők finanszírozzák a társadalombiztosítás rendszerét kijátszók ellátásait - közölte a Pénzügyminisztérium. A változás több mint 9,5 millió embert egyáltalán nem érint. A törvény garantálja az ingyenes állami egészségügyi ellátást a nyugdíjasoknak, a diákoknak, a kismamáknak, a közfoglalkoztatottaknak, a munkanélkülieknek, a szociálisan rászorultaknak, a hajléktalanoknak, valamint a foglalkoztatottaknak és a vállalkozóknak.

A változás csak azokat érinti, akik egészségügyi szolgáltatási járulékból több mint hathavi tartozást halmoztak fel, és az adóhivatal többszöri figyelemfelhívó levelére sem reagáltak, nem kezdték meg tartozásuk rendezését, és még fizetési nehézségüket sem jelezték. A szabály szerint, ha 2021. július elseje után a felhalmozott egészségügyi szolgáltatási járuléktartozás meghaladja a járulék összegének hatszorosát, vagyis 48 ezer forintot, akkor érvénytelenné válik a társadalombiztosítási azonosító jel. Ez azzal jár, hogy az egészségügyi szolgáltatás a továbbiakban térítésmentesen nem vehető igénybe. A teljes körű egészségügyi ellátásért Magyarországon mindössze havi nyolcezer forintot kell fizetni, ez az összeg a legkisebb az Európai Unióban - foglalja össze a helyzetet a minisztérium.

Az új törvény 2020. nyarán lépett hatályba, azóta csökkenni kezdett a szabályok alól magukat kivonó személyek száma. 2019-ben 80 ezren, tavaly 69 ezren próbálták meg jogosulatlanul igénybe venni a társadalombiztosítás valamely szolgáltatását. Az így kiszűrt adózók összességében 13,5 milliárd forintot mulasztottak el megfizetni.

Az átállás megkönnyítése érdekében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) október óta tájékoztató kampányt folytat, havonta hívja fel az érintettek figyelmet a tartozás rendezésére. Ennek ellenére jelenleg mégis több mint 70 ezren tartoznak hathavi összeggel. Fontos megjegyezni, hogy a hosszabb ideje nem fizetők jelentős része évek óta külföldön tartózkodik, azonban ezt elmulasztották jelezni a kormányhivatalnak.

A NAV a napokban küldi ki negyedik figyelemfelhívó tájékoztatását, amely nemcsak az aktuális tartozást és a fizetési lehetőségeket tartalmazza, hanem azt is, hogy az érintett milyen fizetési könnyítést vehet igénybe. Erre a tájékoztatásra minden érintettnek érdemes odafigyelnie: február 12. a következő egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési határidő, aki ezt is elmulasztja, annak érvénytelenné válik a taj-száma. Február 12-ig ugyanakkor még van idő pótolni az eddigi mulasztást. A tartozást, vagy legalább annak egy részét a „NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla” elnevezésű, 10032000-06055826 számlaszámú, 408-as adónemkódú számlára kell befizetni. A figyelemfelhívó levelek csekket is tartalmaznak, a számlaadatok kitöltésével sem kell bíbelődni.

Ha valaki vagyoni, jövedelemi helyzete miatt nem tudja megfizetni a havi nyolcezer forintot, mielőbb érdemes kezdeményeznie az illetékes járási hivatalnál a szociális rászorultság egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából történő megállapítását. Ebben az esetben nem kell a nyolcezer forintos járulékot megfizetnie. Akinek a járulék megfizetése komoly anyagi nehézséget okoz, jelezheti ezt az az adóhivatalnak, így mentesülhet a szankció alól - zárul a tárca közleménye.

Címlapkép forrása: Shutterstock