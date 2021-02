Évek óta nem látott túljelentkezést hozott az álláspiacon a koronavírus

Miközben tavaly közel ötödével csökkent a Profession.hu-n elérhető álláshirdetések száma a koronavírus-járvány hatására, addig a portál látogatóinak száma történelmi csúcsot ért el 2020-ban, ami azt mutatja, hogy mennyire felpörgette a járvány a piacot – mondta a Portfolio-nak Martis István, a portál ügyvezető igazgatója. Kiemelte: a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt több szektorban is visszatért az egy állásra való túljelentkezés évek óta ismeretlen jelensége. Az idei munkaerő-piaci kilátásokkal kapcsolatban elmondta: „az év elejével kapcsolatban még óvatosabbak vagyunk, a második negyedévre viszont már optimistább a jövőkép. Amíg a védőoltás nem lesz elterjedt, és az egészségügyi vészhelyzet nem enyhül, addig lassú növekedést látunk reálisnak.”

A KSH legfrissebb adatai szerint decemberben 200 ezren voltak munka nélkül, ami 4,3 százalékos munkanélküliségi rátát jelentett, vagyis az előző év azonos időszakához képest 59 ezerrel több volt az állástalanok száma. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál nyilvántartott álláskeresők száma pedig januárban megközelítette a 300 ezret, ami a 2020. januári adathoz képest közel 20 százalékos növekedést jelent. A március óta tartó koronavírus-járvány hatásaitól sújtott munkaerő-piaci helyzet a Profession.hu főbb mutatóiban is látszik. Martis Istvánt, a portál ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta:

oldalukon tavaly 19 százalékkal kevesebb álláshirdetést adtak fel a cégek, mint 2019-ben.

2020 első negyedévét még stabil kezdés jellemezte, amiben drámai fordulat állt be március közepén a járvány kezelését célzó korlátozó intézkedések bevezetésével. „A meghirdetett pozíciók száma azonnal és jelentős mértékben visszaesett. Ez a tendencia azonban gyorsan megváltozott, amint elkezdett hozzászokni a társadalom az új helyzethez, a cégek újra működésbe léptek a toborzás területén is. Májusban áprilishoz képest már 36 százalékkal több álláshirdetést adtak fel a cégek, de éves összevetésben még jelentősen elmaradt a hirdetések száma 2019 azonos időszakához képest. Az év végére viszont már csak 1 százalékos volt az elmaradás a 2019 végi szinthez képest. A teljes piacon azonban 2020 végén nagyjából 30 százalékkal kevesebb álláshirdetés volt, mint egy évvel korábban” – mondta az ügyvezető igazgató.

A járvány hatásai, a váratlanul kialakult helyzet a legtöbb gazdasági szektort negatívan érintette, azonban míg egyes ágazatok a járvány valódi vesztesei lettek (például a vendéglátás és az idegenforgalom, ahol éves szinten 61 százalékkal esett vissza az új álláshirdetések száma), addig bizonyos területekre szinte egyáltalán nem volt hatással a járvány. „Ilyen válságálló területek például az ingatlanértékesítés, a mezőgazdaság, az oktatás és a mérnöki munkakörök, de az IT szektor is csak minimálisan érezte meg a járvány hatásait, a gyógyszeriparban és a magánegészségügyben pedig egyenesen felpörgött a hirdetésszám” – emelte ki Martis István.

Aktívabbá váltak az oldal látogatói

Az álláshirdetésekre jelentkezők száma több mint 26 százalékkal haladta meg a 2019-es adatot.

Az álláskeresők aktivitását a feltöltött önéletrajzok száma is jól mutatja: tavaly 20 százalékkal több új dokumentumot tettek fel a felhasználók, mint 2019-ben.

„Az elmúlt években jellemző volt, hogy sokan csak nézelődni jöttek az oldalra. Tájékozódtak a piacról, a lehetőségekről, de nem jelentkeztek több helyre. Egy új munkahely megtalálásának az álláskereső oldalak mellett a személyes ajánlás volt a legnépszerűbb módja. Ez mostanra megváltozott, rendkívül aktívak a látogatók, és az álláskereső oldalak magasan vezetnek az új munkahely megtalálásának formális és informális csatornái között” - mondta Martis István.

Ismét megjelent az egy állásra való túljelentkezés jelensége

A koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt több szektorban is visszatért az egy állásra való túljelentkezés évek óta ismeretlen jelensége. A legnagyobb mértékben a raktáros és bolti dolgozó munkakörökben nőtt meg az egy hirdetésre eső jelentkezésszám, de hasonló tendencia figyelhető meg a telefonos ügyfélszolgálati munkák esetében is: jellemzően 20-30 százalékkal többször kell pályázni annak, aki ilyen területen dolgozna. Továbbá jelentős jelentkezésszám-növekedést regisztrált a Profession.hu az üzleti támogató központok (+48 százalék), a fizikai munka (+42 százalék) és az IT programozás-fejlesztés (+34 százalék) területén is.

Az idei munkaerő-piaci kilátásokkal kapcsolatban Martis István elmondta:

az év elejével kapcsolatban még óvatosabbak vagyunk, a második negyedévre viszont már optimistább a jövőkép.

Amíg a védőoltás nem lesz elterjedt, és az egészségügyi vészhelyzet nem enyhül, addig lassú növekedést látunk reálisnak. Ha már nem a Covid lesz a vezető hír minden reggel a sajtóban, és a határok is megnyílnak, számítunk egy nagyobb ugrásra. Továbbá, ha a külföldön dolgozók visszamehetnek a nyugat-európai munkahelyeikre, akkor a mögöttük hagyott űr itthon is magával húzza a kínálatot”.

Nem volt létszámleépítés

Azzal kapcsolatban, hogy a tavaly mintegy 160 embert foglalkoztató, 2019-ben 9 milliárd forintos forgalmat elérő Profession.hu árbevétel- és nyereségmutatóira miként hatott a járvány, Martis István elmondta: az árbevételben is tükröződik, hogy tavaly közel 20 százalékkal kevesebb hirdetés jelent meg az oldalon.

„A profit terén még nagyobb lesz a visszaesés, mivel nálunk nem történt létszámleépítés, inkább beruházásokkal készülünk a járvány utáni időszakra. Úgy látjuk, hosszabb távon van még tartalék a hazai piacban, amit még be szeretnénk hozni a platformunkra. Azt tartottuk fontosnak, hogy mire újra visszarendeződik a piac, olyan megoldásokat tudjunk nyújtani, amelyek még jobban segítik az álláshirdetők és álláskeresők életét. Ezekhez a fejlesztésekhez idén már 10 új kollégát vettünk fel. Emellett terveink szerint még további 20 munkatárssal bővítünk főként ügyfélkapcsolati és értékesítői munkakörökben” – emelte ki Martis István. A távmunkára történő átállással kapcsolatban kiemelte: „nem okozott komolyabb problémát az irodánk márciusi bezárása, hiszen digitális műfaj a miénk. Megszüntettük a folyamatos bejárást, nincsenek többé dedikált helyek az irodában. A munkatársaink fele valószínűleg folyamatosan otthonról dolgozik majd.”

Címlapkép: Getty Images