Az első hullám letarolta a gazdaságot, a második éppen csak megütötte. Miért?

A koronavírus első hulláma és az arra adott kormányzati válaszok kétszámjegyű gazdasági visszaesést hoztak Európában. A kontinens döntéshozói a második hullám idején féltek az újabb gazdasági sokktól, ezért vonakodtak szigorítani az első hónapokban. Az eldurvuló járvány miatt aztán nem maradt más választásuk: az utolsó három hónapot a tavaszihoz hasonló szigor jegyében éltük át. Ehhez képest azt látjuk, hogy a tavaszi visszaesésnek nyoma sincs, a GDP csak minimálisan csökkent a harmadik negyedévhez képest az eddigi adatok alapján. Hogy lehet az, hogy ugyanazok az intézkedések mellett két ennyire eltérő reakciót látunk? Az alábbiakban ezt mutatjuk be.

Tavasszal a koronavírus-járvány elemi csapásként tarolta le a gazdaságot Európában, megjelenése után a 2008-as válsághoz hasonló mélységű, azonnali visszaesést hozott. Az előre sejthető volt, hogy az egészségügyi vészhelyzetnek komoly gazdasági költségei lesznek, de alighanem senki nem látta előre, hogy ezek milyen jelentősek lesznek.

A tavaszinál sokkal erőteljesebb második hullámban a kormányok épp ezért próbálták mérsékelni a gazdasági károkat, és hónapokig kivártak a korlátozó intézkedésekkel. Ennek az lett az eredménye, hogy az egészségügyi rendszerek túltelítődtek, felfutottak a halálozási számok, míg végül szigorítani kellett. A döntéshozók ősszel is a tavaszi receptet alkalmazták: az Oxfordi Egyetem adatbázisán, amely számszerűsítve hasonlítja össze a kormányzati intézkedések szigorúságát, jól látszik, hogy az őszi szigor alig maradt el a tavaszitól.

A kormányok okkal akarták elkerülni ősszel a tavaszi helyzetet, hiszen a tavasszal bevetett intézkedések kétszámjegyű visszaesést hoztak. Ehhez képest azt látjuk, hogy az októbertől decemberig tartó, tehát

a második hullám elleni szigorú intézkedéseket magába foglaló negyedévben az eurózóna gazdasága mindössze 0,7%-ot esett a harmadik negyedévhez képest.

Természetesen a helyzet így sem örvendetes, mert a harmadik negyedévben látott lendület megakadt, de szeptemberben mindannyian elégedettek lettünk volna, ha előre tudjuk, hogy a második intézkedéssorozatnak ennyire enyhe hatása lesz (és talán a korlátozások sem késtek volna ennyit). Az elemzők még az utolsó három hónap részadatai (ipari, kiskereskedelmi adatok, turizmus) birtokában is nagyobb, 1,2%-os visszaesést becsültek. De miért lehet az, hogy ugyanazok az intézkedések tavasszal két számjegyű visszaesést hoztak, ősszel pedig épphogy negatívba tolták a növekedést? A rövid válasz az, hogy a gazdaság alkalmazkodott (és ez nagyon jó hír), a hosszabb válasz alább olvasható.

1. Már nem annyira könnyű esni, mint tavasszal

Az első, de egyben nem fundamentális magyarázó ok a statisztikában keresendő. Az első és második negyedéves visszaesésekkel az európai gazdaság nagyon messze került a potenciális kibocsátásától, azaz a megelőző negyedévekben látott trendtől. A harmadik negyedévben ugyan erős, 12%-os visszapattanás volt, de ez még mindig csak arra volt elég, hogy a GDP 4,3%-os elmaradást mutasson az előző év azonos időszakához képest. Ez történelmi összehasonlításban nagy eltérés, és azt jelenti, hogy a potenciális kibocsátás alatt még azonos hatások mellett is kisebbet esünk, mint amikor a potenciális kibocsátásunkról zuhanunk vissza.

Egy egyszerű példával élve: azok a sebezhető vállalatok és instabil munkahellyel rendelkezők, akik már tavasszal becsődöltek vagy tartósan elveszítették az állásukat, nem tudják még egyszer elveszíteni azt. De nem is feltétlenül kell becsődölni, elég ha a vállalat bevételei tartósan a korábbi forgalom töredékére esnek, a következő visszaeséssel már csak egy kisebb hányadot tudnak elveszíteni (persze az ügyfél, aki tavasszal megmaradt, jó eséllyel ősszel is megmarad, mert ellenállt a válságnak). Ez persze csak az egyik, és messze nem a leglényegesebb oka annak, hogy miért esett kisebbet az európai gazdaság ősszel mint tavasszal. Nézzük most a legfőbb, fundamentális okokat:

2. Nem tudtuk, mi vár ránk

Amikor februárban- márciusban berobbant Európában a járvány, még nem tudtuk, mire számítsunk: jó pár évtizede nem volt dolgunk egy világjárvánnyal, így nem álltak rendelkezésre a tapasztalatok. Ezen felül a hiányos kínai adatszolgáltatás miatt magáról a vírusról sem tudtunk sokat: nem ismertük a terjedési sebességet, a pontos halálozási rátát, nem tudtuk, milyen intézkedésekkel szorítható vissza, a gyógymód és a megelőzés módszerei teljesen ismeretlenek voltak.

Csak azt láttuk, hogy a felkészületlenség miatt az olasz és spanyol kórházak gyorsan telítődtek, és ez szélsőséges reakciókat váltott ki lakossági, vállalati és kormányzati oldalon egyaránt.

Az információ hiányában és a veszély mértékét előre nem látva nem mérlegeltek a kormányzatok, a lehető legnagyobb mértékben leggyorsabban, minden átmenet és előkészület nélkül korlátozták a gazdasági aktivitást és a lakossági interakciókat.

Ehhez képest ma már kifejezetten tisztán látunk: viszonylag pontosan ismerjük a vírus egészségre gyakorolt hatásait, a halálozási rátát, a terjedés sebességét, látjuk, melyik intézkedések működnek és melyek nem. A lakosság kitapasztalta, hogy a fenntartott óvatosság mellett a boltba, munkába járás mellett is el lehet kerülni a fertőzést, a vállalatvezetők is megtapasztalták, hogy a termelés leállítása nélkül is lehet védekezni a járvány ellen. Való igaz, hogy az egészségügyi kilátások nem lettek jobbak, mint ahogy a márciusi pesszimista forgatókönyvekben láttuk, de legalább viszonylag pontosan tisztában vagyunk a veszély mértékével. A második körös korlátozásokra pedig bőven volt időnk felkészülni, hiszen azok nem előzmény nélkül kerültek bevezetésre.

3. A lakosság már nem fél (annyira)

A bizonytalansággal van összefüggésben a lakossági reakció is: tavasszal az emberek Európa-szerte támogatták a szigorításokat és fegyelmezetten otthon maradtak, ősszel már megjelent egy népes tábor, amelyik egyértelműen az újranyitás pártján van. Általánosságban is igaz, hogy a lakosság már kevésbé óvatos, így a nyitva tartó üzletek, szolgáltatóközpontok forgalma nem esett vissza olyan nagy mértékben. Bár a szolgáltatószektor így is jelentős visszaesést él meg, de messze nem olyan nagy a kiesés, mint tavasszal volt.

4. Kína-hatás

Nem lehet elhanyagolni azt a fontos tényezőt, hogy az első hullámban már január-februárban is megjelentek a gazdaságban a koronavírus hatásai, hiszen a kínai piacok leállásával az európai gyáripar nemcsak a keresletének egy jelentős részét veszítette el, de a Kínából érkező import kiesése miatt a gyártás is lelassult (hiszen az európai gyártósorok köztes termékei szép számmal érkeznek Kelet-Ázsiából).

Kína viszont már tavasz közepére maga mögött tudta a járványt, és országos szintű leállásra azóta sem volt szükség. A válság Kínában egy fázissal gyorsabb lefutást mutat: ott az első negyedév sikerült katasztrofálisra, a második negyedévben már gyors kilábalást mutattak, és a további negyedévekben is növekedtek.

Az elhalasztott vásárlások, a termelések beindulása beindította a keresletet az európai gyáripari termékek iránt, és bizony Kína hatása az európai exportban és importban nagy súlyt tesz ki. Az, hogy a kínai import nem esett ki ősszel, már eleve különbséget jelentett tavaszhoz képest.

Kína újbóli gyors növekedése pedig katalizátora lett az európai gazdaságnak is.

A fentieket kissé átfogalmazva azt lehet mondani, hogy alapvető szerkezeti különbségek vannak az első és a második hullám gazdaságra gyakorolt hatásai között: az első hullámban előbb jelentős kínálati, majd mellé nagy keresleti sokk jelent meg, a második hullámban főleg keresleti sokkról beszélünk, de az is kisebb, mint az első hullámban (persze kínálati oldalon is érződik a visszaesés, de arányaiban inkább keresleti oldali hatások érvényesülnek most).

4. Alkalmazkodtak a szabályok, helyreállt a logisztika

Az első hullámban hozott erőteljes és átfogó válságkezelés egyenletes romboló hatást fejtett ki a gazdasági aktivitásra, olyan szektorokban is, ahol erre nem feltétlenül volt szükség. A második hullámra sikerült ezeket a szabályozói lyukakat befedni. Gondoljunk csak a határokon átívelő mozgás és a lakhelyelhagyás korlátozására, amely az első hetekben nagy zavart okozott a külföldi és a belföldi szállításban egyaránt. A második hullámra a kivételek és a cizelláltabb szabályok biztosítják a zavartalan árumozgást és a belföldi szállítást, így az ellátási zavarok sokkal enyhébbek, mint az első hullám első heteiben voltak.

5. Beértek a kormányzati támogatások

A kormányok márciusban és áprilisban egyre-másra növelték a kormányzati kiadásokat, egyre feneketlenebbül költötték a pénzt. A csomagokat ugyan kifejezetten gyorsan elfogadták, de míg a hivatali apparátuson keresztül a támogatások eljutottak a gazdaságba, több hetet vett igénybe. Ráadásul azokat a munkavállalókat, akiket az első hetekben elbocsátottak a bizonytalanság miatt, már nem mentették meg a később érkező kormányzati támogatások. Európában a kormányok rendkívül bőkezűek voltak, ezzel sok vállalatot tartottak a víz felett. A kontinensen széles körben alkalmazott rövidített munkaidő támogatás pedig sikeresen mérsékelte a munkanélküliséget is. A márciusi-április első hetekben viszont ezek a források csak korlátozottan álltak rendelkezésre, míg ősszel már egyértelműen számolhattak vele az európai vállalatok.

6. A jegybank tonnaszámra zúdítja a pénzt a gazdaságra

A kormányzati szerepvállalás nem lehetett volna sikeres jegybanki támogatás nélkül. Az Európai Központi Bank (a többi jegybankkal egyetemben) gigantikus eszközvásárlási programba kezdett, amellyel egyrészt finanszírozta a kormányzati kiadásokat, másrészt kinullázta a növekvő államadósság miatti piaci kockázatokat.

A jegybanki segítség önmagában nem lett volna elegendő a válság kezeléséhez, de a kormányok sokkal bátrabban kezdtek költekezni a jegybanki hátszéllel. Az EKB eszközvásárlása tavasz közepén pörgött fel igazán, és szinte azonnal elhárította a piaci félelmeket, a részvényárfolyamokat stabilizálva (hogy ez mennyire egészséges folyamat, az más kérdés, de enélkül nagy bajban lettünk volna tavasszal). A jegybanki lazaság ősszel már alapvetésnek számított, és ezért a várakozásért az EKB mindent meg is tett.

A legfontosabb kérdés, hogy mi lesz ezután

A negyedik negyedév (a körülményekhez és az előzetes várakozásokhoz képest) nem sikerült rosszul az eurózónában, de jelenleg már a következő negyedévet gyúrjuk, így a legfontosabb kérdés az, hogy mire következtethetünk a tavaly év végi teljesítményből. Annyi valószínűsíthető, hogy az alkalmazkodó jegybanki politika fennmarad, és a célzott fiskális intézkedések sem futnak ki még a következő hónapokban. A járvány azonban még mindig velünk van, és a második-harmadik negyedév fordulójáig aligha számíthatunk tömeges lazításra Európában, a szigor tehát a tavaly év végihez lehet hasonló.

Mivel azonban a negyedik negyedévet sem ütötte meg olyan nagymértékben a válság, így az idei első negyedévben is stagnálásra, minimális visszaesésre számíthatunk.

Természetesen nagyon sok múlik a járványhelyzeten: ha enyhül, akkor részleges korlátozások nagyobb aktivitást hozhatnak (Olaszországban például már kinyitottak az éttermek és bárok), ha megjelennek újabb mutánsok, vagy még kedvezőtlenebb fordulatot vesz a járványhelyzet, akkor rosszabb is lehet a kibocsátás. Az sem mindegy, hogy a gazdaságok nyitásának időzítése hogyan alakul: aki például októberben lezárt, az lehet, hogy már márciusban (legalább átmenetileg) nyithat, és ott a negyedéves szemléletű GDP is jobban fog kinézni. Két dolgot azonban már most megállapíthatunk: egyrészt a gazdaság alkalmazkodóképessége kifejezetten biztató, másrészt a januári indikátorok eddig meglepően kedvezőek:

A ma érkező inflációs adat erős keresletről árulkodik, ennek azonban veszélyei is lehetnek. Ha az áremelkedés megszalad (amire a bázishatások és az esetlegesen javuló járványhelyzet miatt nagy az esély), akkor az a jegybankot arra késztetheti, hogy a szuperlaza monetáris kondíciókon némileg szigorítson. Ennek valamekkora (de azért nem jelentős) hatása biztosan lesz a kilábalásra is, de ezt még nehéz előre megmondani. Persze ha egyáltalán lesz ilyen, mert az sem lenne meglepő, ha az EKB egyszerűen átnézne a magas infláción.

