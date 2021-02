Kiderült, mennyien dolgoznak minimálbérért Magyarországon

Magyarországon a vállalati szektorban több mint 850 ezer dolgozót érint a minimálbér és a garantált bérminimum idei, 4%-os emelése – értesült a Portfolio. Minél kisebb egy vállalat, annál valószínűbb, hogy minimálbéren foglalkoztatja a dolgozókat.

A minimálbér 2021-es emelése 392 ezer, a garantált bérminimum ("szakmunkás minimálbér") növekedése pedig 463 ezer dolgozót érintett Magyarországon a vállalati szférában – derült ki a Portfolio birtokába került kormányzati anyagból. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Központi Statisztikai Hivatal részletes béradatai alapján úgy számolt, hogy a legkisebb keresetek emelkedése 855 ezer munkavállalót érint a cégeknél, nekik volt az emelés pillanatában az új szint alatti fizetésük.

Mindez azt jelenti, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelése a vállalati szektorban foglalkoztatottak 34%-át érintette közvetlenül, vagyis a cégeknél minden harmadik munkavállaló a legkisebb fizetést kapja Magyarországon.

Fontos megjegyezni, hogy ez csak a vállalati szférát fedi le, az állami szektorban is százezrek lehetnek, akik a legkisebb béreket kapják. Elég csak a mesterdiplomás tanárokra gondolni, akiknek az elmúlt években a bérminimumra süllyedt a keresetük. A költségvetési szférában ráadásul csaknem 100 ezer főt tesz ki a közfoglalkoztatottak száma, akiknek a fizetése nem éri el a minimálbért sem.

Így tehát összesen jóval több mint egymillióan lehetnek azok a foglalkoztatottak, akiknek olyan alacsony – vagy még alacsonyabb – a keresete, mint a minimálbér vagy a bérminimum.

Ami a vállaltai szektort illeti, pontosabb képet alkothatunk. Minél nagyobb egy vállalat, annál kevésbé jellemző rá, hogy a legkisebb kereseten foglalkoztatja a dolgozókat. Az ITM anyaga szerint a mikrovállalkozásoknál (5 fő alatt) az emberek 63%-a kapja a legkisebb bért, miközben a több mint 250 főt foglalkoztató cégeknél már csak 24%-os az arányuk. A közepes cégeknél 30%-os a minimálbéren és a bérminimum foglalkoztatottak együttes aránya.

Mindez rámutat arra a magyar sajátosságra, hogy a külföldi nagyvállalatok sokkal jobban fizetnek, mint a magyar kisvállalatok, hiszen termelékenységben továbbra is hatalmas a szakadék közöttük. Mindeközben az is igaz, hogy azok közül, akik egy magyar kisvállalatnál vannak bejelentve, sokan egy borítékot is kapnak a fizetésük mellé.

Vagyis a minimálbéresek aránya a valóságban alacsonyabb lehet a vállalati szektorban, mint ahogy azt a hivatalos adatok mutatják, azonban továbbra is jellemző, hogy Magyarországon kifejezetten sokan keresnek a legkisebb bérek környékén.

2021 februárjától 4%-kal nőtt a minimálbér, ezzel bruttó 167 400 forintra emelkedett, a garantált bérminimum pedig 219 000 forintra nőtt. Ez azt jelenti, hogy a nettó minimálbér (családi adókedvezmény nélkül) 111 321 forintra, a nettó garantált bérminimum (hétköznapi nevén szakmunkás minimálbér) pedig 145 635 forintra emelkedett.

