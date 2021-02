Mire elég a tízmillió forintos ingyenhitel? Megszólaltak az érintettek

Nagy Károly Cikk mentése Megosztás

Nagy kérdés, hogy az eddig is sok ínséges hónapot átvészelni kénytelen szálláshelyszolgáltatással, vendéglátással, rendezvényszervezéssel és a hozzákapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozó vállalatokon mit segíthet a 10 millió forintos, 0 százalékos kamatozású hitel. Az Újraindítási Gyorskölcsönt a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara gazdasági évnyitóján jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. A hitelt vagy féltucat bank forgalmazza majd, de az igénylés részleteire még várni kell, illetve arra is, hogy mely vállalkozások lesznek rá jogosultak. Az biztos, hogy a kölcsön a hotelek szintjén nem értelmezhető, inkább kisebb panziók, magánszálláskiadók és vendéglátóhelyek számára lehet majd vonzó.