Holnap kiderül, mekkorát ütött a koronavírus második hulláma a gazdaságon

Tavaly a negyedik negyedévben minimálisan csökkenhetett a magyar gazdaság teljesítménye, így a koronavírus-válsággal terhelt 2020-as év összességében a korábban vártnál kisebb mértékű, 5,5%-os GDP-visszaesést hozhatott - derül ki a Portfolio felméréséből. Az idei és jövő évre vonatkozó elemzői előrejelzések meglepő módon nem szórnak látványosan, dacára annak, hogy a járványhelyzet körül még mindig igen nagy a bizonytalanság.

A novemberben bevezetett szigorítások ellenére 2020 utolsó negyedévében - a többi uniós országhoz hasonlóan – a magyar gazdaság a tavaszinál jóval kisebb mértékben zsugorodhatott - foglalja össze a nagy képet Halász Ágnes, az Unicredit vezető elemzője. Mindez leginkább annak köszönhető, hogy az erős külső kereslet, a zavartalanul működő globális ellátási láncok és a járványhelyzethez való alkalmazkodás révén az ipari termelés folyamatos maradt, pozitív tartományban tartva ezzel az ipar és az export teljesítményét, ellensúlyozva a szolgáltatások folytatódó mélyrepülését.

Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője még ennél is optimistább. Szerinte a novemberben kezdődő lezárások nem fordították lejtmenetbe a gazdaságot, és negyedéves alapon is növekedést láthatunk majd a kedden megjelenő KSH-jelentésben. A derűlátását Suppan azzal magyarázza, hogy a szolgáltatói ágazatok tavaszinál jóval mérsékeltebb visszaesését szinte teljesen ellensúlyozni tudta az ipar és az építőipar jó teljesítménye.

A piaci konszenzus szerint az év utolsó negyedévében az előző negyedévhez képest 0,4%-os lehetett a visszaesés (ez az előrejelzések mediánja), ami két nagyságrenddel kisebb mértékű csökkenés, mint a tavasszal látott, 10% feletti zuhanás. Ennek megfelelően a negyedik negyedév teljesítménye éves összevetésben is "csak" 5,5%-kal maradhatott el az egy évvel korábbitól.

Az őszi borús várakozásokhoz képest kedvezőbb helyzetértékelés azt is eredményezi, hogy a tavalyi éves átlagos GDP-zsugorodás mértéke bőven 6% alatt maradhatott. Ezt a korrekciót a prognózisban nem csak az elemzői kar, hanem a kormány és az MNB is elvégezte az elmúlt hetekben, így tulajdonképpen meglehetősen egységesek a várakozások.

A híreket hallva az az érzésünk lehet, hogy az idei év sok szempontból hasonlóan nagy bizonytalansággal indul, mint amilyen 2020 volt. A vírushelyzet és a vakcinákról szóló információk alapján nehéz kihámozni, mikor lehet érdemben enyhíteni a korlátozásokon, amelyek a gazdaság egy részét teljesen lefojtják. Ehhez képest a 2021-es előrejelzések meglepően egységesek. A prognózisok szűken szóródnak a 4,3%-os növekedési konszenzus körül, ami a nyögvenyelős évindítás után dinamikus folytatást sejtet. Az optimizmus elsősorban a beruházások élénkülésével, illetve a háztartások fogyasztási kiadásainak növekedésével magyarázható - mondja Kuti Ákos, az MKB vezető elemzője.

Portfolio elemzői felmérés a növekedési várakozásokról (év/év, %) név intézmény 2020. q4 2020. éves átl. 2021. éves átl. 2022. éves átl. Eppich Győző OTP Bank -5,2 -5,5 - - Halász Ágnes Unicredit -5,5 -5,5 4,1 4,3 Kuti Ákos MKB Bank -5,5 -5,4 4,5 4,1 Nyeste Orsolya Erste Bank -5,6 -5,4 3,9 5,2 Regős Gábor Századvég Gazdaságkutató -6,0 -5,5 4,2 4,5 Suppan Gergely Takarékbank -4,9 -5,2 6,8 6,5 Török Zoltán Raiffeisen Bank -4,8 -5,3 4,4 5,6 Virovácz Péter ING Bank -6,3 -5,6 4,3 5,0 konszenzus (medián) -5,5 -5,5 4,3 5,0 Forrás: Portfolio

Adódik a kérdés, hogy az idén eléri-e a gazdaság a válság előtti (2019 utolsó negyedéves) teljesítményét, vagyis látunk-e akkora felpattanást, amivel a koronavírus-válság teljes visszaesését ledolgozzuk. Az elemzők többsége úgy látja, hogy az idén még nem, inkább a jövő év első negyedévében. Talán egy globális válsághoz képest ez sem mondható pesszimista várakozásnak, különösen úgy, hogy a közgazdászok szerint itt nem is áll meg a gazdaság, hanem 2022-ben még dinamikusabban növekedhet. Emögött természetesen egy statisztikai hatás is áll: míg az idén az első (és részben talán még a második) negyedévet érintik a lezárások, addig jövőre már tényleg mindenki arra számít, hogy korlátozások nélkül növekedhet a gazdaságpolitika által is fűtött gazdaság.

Az optimista szcenárió szerint a járvány gazdasági hatásainak ledolgozása akár már az idén a harmadik negyedévben megtörténhet. Suppan Gergelynek ez az alap-forgatókönyve, de Virovácz Péter, az ING Bank szakértője is felvillant egy ilyen lehetőséget: "Amennyiben a negyedik negyedév pozitív meglepetést okoz, úgy sokkal hamarabb megtörténik a felzárkózás. Orbán Viktor egy interjúban -5% körüli 2020-as gazdasági teljesítményről beszélt. Ha ez beigazolódik, úgy valóban reális lehet a 2021-2022-ben várt átlagosan 6 százalékos GDP-növekedés. Egy ilyen optimista pálya esetében már 2021 harmadik negyedévében meglenne a válság előtti csúcs."

Címlapkép: Getty Images