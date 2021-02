Újabb mentőcsomagot kaphatnak a magyar cégek!

Az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett százmilliárd forintos keretösszegű hitelprogram mellett két új programot is javasol a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK). Parragh László, a kamara elnöke a Portfolio-nak azt mondta, hogy azokat a vállalkozásokat is segíteni kell, amelyek nem tartoznak a szűken vett turizmus-vendéglátáshoz, a harmadik program pedig a fiatal, nemrég indult vállalkozásoknak segíthetne és a digitalizációt támogatná. Az MKIK javaslata alapján a 100 milliárdos hitelezési keret 200-300 milliárdra növekedhet, és a kedvezményezettek köre is bővülhet. Parragh László beszélt arról is, hogy fel fog pörögni a koronavírus elleni vakcinák beadása Magyarországon, ami miatt hamarosan a korlátozó intézkedések feloldásán gondolkodhatunk.