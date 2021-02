Koronavírus: romlik a cseh járványhelyzet, bajban a szlovákok, itthon berobbant a harmadik hullám

A New England Journal of Medicine-ben közölt tanulmány megerősítette a Pfizer/BioNTech korábbi állítását: a közösen fejlesztett vakcinájuk védelmet nyújt a koronavírus afrikai variánsával szemben is, igaz, a védelem harmad akkorának tűnik, mint az eredeti vírussal szemben – számol be a hírről a Financial Times.